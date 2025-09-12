English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ऐन सणा-सुदीच्या काळात सोनं-चांदीने गाठला उच्चांकी दर; चांदीही महागली, वाचा आजचा भाव

Gold And Silver Price Today: आज सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली असून 22-24 कॅरेटचे दर जाणून घेऊयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 12, 2025, 12:33 PM IST
ऐन सणा-सुदीच्या काळात सोनं-चांदीने गाठला उच्चांकी दर; चांदीही महागली, वाचा आजचा भाव
Gold rate today 12 september 2025 gold silver price hike ahed MCX check price in mumbai maharashtra

Gold And Silver Price Today: आज भारतीय कमोडिटी बाजारात चांदीने नवा इतिहास रचला आहे. प्रति किलो चांदीचे दर 1,28,294 रुपयांवर पोहोचत नवा उच्चांक गाठला आहे. सोन्याच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. MCX वर चांदीने आज 1,28,612 चा उच्चांकी दर गाठला आहे. हा 1.1 टक्क्यांनी उसळला असून 1,28,333 वर व्यवहार होताना दिसत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

चांदीच्या दरात झालेली वाढ याचे कारण म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रात झालेली मागणी आणि खासकरुन सोलर पॅनेल, इलेक्ट्रिक वाहनांची बॅटरी आणि 5G नेटवर्क यासारख्या क्षेत्रात चांदीचा वापर होतो. त्याचबरोबर सोन्याच्या दरात होणारी वाढ याचा देखील फायदा गुंतवणुकदार घेत आहेत. ज्यामुळं गुंतवणुकदारांचे लक्ष दोन्ही मौल्यवान धातुंकडे आहे. 

सोन्याच्या किंमतीनेदेखील नवा उच्चांक गाठला आहे. MCX वर सोनं 1,09,558 वर व्यवहार करताना दिसत आहे. कालच्या तुलनेने 0.53 टक्क्यांची वाढ झाली आहे की इंट्राडे हाय 1,09,656 आणि ऑलटाइम हाय 1,09,840 वर पोहोचला आहे. आज 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 700 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा 1,02,000 रुपयांवर पोहोचली आहे. 

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 771 रुपयांची वाढ झाली असून 1,11,280 रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 580 रुपयांची वाढ झाली असून 83,460 रुपयांवर पोहोचले आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,02,000 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,11,280 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 83,460 रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,200 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,128 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,346 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 81, 600 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 89, 024 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 66, 768 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

22 कॅरेट- 1,02,000 रुपये
24 कॅरेट- 1,11,280 रुपये
18 कॅरेट- 83,460 रुपये

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold rate todaygold rateToday gold rategold priceGold price today

इतर बातम्या

2 वर्षांपासून पडद्यावर नाही, टॉप 10 मधून नावही गायब ; तरीही...

मनोरंजन