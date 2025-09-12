ऐन सणा-सुदीच्या काळात सोनं-चांदीने गाठला उच्चांकी दर; चांदीही महागली, वाचा आजचा भाव

Gold And Silver Price Today: आज भारतीय कमोडिटी बाजारात चांदीने नवा इतिहास रचला आहे. प्रति किलो चांदीचे दर 1,28,294 रुपयांवर पोहोचत नवा उच्चांक गाठला आहे. सोन्याच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. MCX वर चांदीने आज 1,28,612 चा उच्चांकी दर गाठला आहे. हा 1.1 टक्क्यांनी उसळला असून 1,28,333 वर व्यवहार होताना दिसत आहे.
चांदीच्या दरात झालेली वाढ याचे कारण म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रात झालेली मागणी आणि खासकरुन सोलर पॅनेल, इलेक्ट्रिक वाहनांची बॅटरी आणि 5G नेटवर्क यासारख्या क्षेत्रात चांदीचा वापर होतो. त्याचबरोबर सोन्याच्या दरात होणारी वाढ याचा देखील फायदा गुंतवणुकदार घेत आहेत. ज्यामुळं गुंतवणुकदारांचे लक्ष दोन्ही मौल्यवान धातुंकडे आहे.
सोन्याच्या किंमतीनेदेखील नवा उच्चांक गाठला आहे. MCX वर सोनं 1,09,558 वर व्यवहार करताना दिसत आहे. कालच्या तुलनेने 0.53 टक्क्यांची वाढ झाली आहे की इंट्राडे हाय 1,09,656 आणि ऑलटाइम हाय 1,09,840 वर पोहोचला आहे. आज 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 700 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा 1,02,000 रुपयांवर पोहोचली आहे.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 771 रुपयांची वाढ झाली असून 1,11,280 रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 580 रुपयांची वाढ झाली असून 83,460 रुपयांवर पोहोचले आहे.
ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,02,000 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,11,280 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 83,460 रुपये
ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,200 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,128 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,346 रुपये
ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 81, 600 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 89, 024 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 66, 768 रुपये
