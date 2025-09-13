उच्चांकी दरवाढीनंतर आज सोनं झालं स्वस्त, तर, चांदी सलग दुसऱ्या दिवशी महागली, वाचा आजचे 24 कॅरेटचे दर

Gold Price Today: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डॉलरचे भाव कमजोर होताना दिसत आहेत. त्याचाच परिणाम सोन्याच्या किंमतीवर सातत्याने होताना दिसत आहे. यामुळंच सोन्याचे दराने उच्चांक गाठला आहे. सातत्याने सहा सत्रात सोन्याचे दर वाढत असताना 13 सप्टेंबरला सोन्याच्या किंमतीत काहीशी घसरण झाली आहे. गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात 4 टक्क्यांपर्यंत भाव वाढले होते. ज्यामुळं सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोनं 3,600 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचले आहे. आगामी फेडरल रिझर्व्हच्या व्याज दरांमध्ये कपात कधी होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सोन्याचे दर सातत्याने वाढत असल्याने अनेकजण सुरक्षित गुंतवणुक म्हणून सोन्याकडे पाहत आहेत.
आज एमसीएक्सवर 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,11,170 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 100 रुपयांची घट झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,01,900 रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 90 रुपयांची घट झाली असून 83,370 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर चांदीच्या दराने मात्र सलग दुसऱ्या दिवशी उसळी घेतली आहे. 13 सप्टेंबर रोजी भारतात 1 किलो चांदीची किंमत 133,000 रुपये इतकी आहे. भारतात 100 ग्रॅम चांदीची खरेदी किंमत 13,300 रुपये इतकी आहे.
डॉलरचे कमजोर होणे आणि फेडरल रिझर्व्हच्या व्याज दरांमध्ये आगामी कपात याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. यामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे वळत आहेत. गेल्या सहा सत्रांत सातत्याने वाढ होत असल्याने उच्चांक गाठला गेला आहे.
सोन्याच्या किंमती वाढत असल्याने अनेकजण सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे पाहत आहेत. मात्र, बाजारातील चढ-उतार लक्षात घेऊन आर्थिक सल्लागाराशी चर्चा करावी. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता आणि फेडच्या निर्णयामुळे पुढील वाढ अपेक्षित आहे.
सोन्या-चांदीच्या किंमती एकमेकांशी जोडलेल्या असतात. सोन्याच्या वाढीमुळे चांदीच्या दरातही उसळी दिसत आहे. आज चांदीच्या किंमतीत सलग दुसऱ्या दिवशी वाढ झाली आहे, जी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ट्रेंडशी जुळते.