Marathi News
Gold Price Today: आज सोन्या-चांदीच्या दरात किंचितशी घट झाली आहे. वाचा काय आहेत सोन्याचे दर

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 13, 2025, 02:30 PM IST
उच्चांकी दरवाढीनंतर आज सोनं झालं स्वस्त, तर, चांदी सलग दुसऱ्या दिवशी महागली, वाचा आजचे 24 कॅरेटचे दर
Gold Price Today: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डॉलरचे भाव कमजोर होताना दिसत आहेत. त्याचाच परिणाम सोन्याच्या किंमतीवर सातत्याने होताना दिसत आहे. यामुळंच सोन्याचे दराने उच्चांक गाठला आहे. सातत्याने सहा सत्रात सोन्याचे दर वाढत असताना 13 सप्टेंबरला सोन्याच्या किंमतीत काहीशी घसरण झाली आहे. गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात 4 टक्क्यांपर्यंत भाव वाढले होते. ज्यामुळं सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोनं 3,600 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचले आहे. आगामी फेडरल रिझर्व्हच्या व्याज दरांमध्ये कपात कधी होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सोन्याचे दर सातत्याने वाढत असल्याने अनेकजण सुरक्षित गुंतवणुक म्हणून सोन्याकडे पाहत आहेत. 

आज एमसीएक्सवर 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,11,170 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 100 रुपयांची घट झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,01,900 रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 90 रुपयांची घट झाली असून 83,370 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर चांदीच्या दराने मात्र सलग दुसऱ्या दिवशी उसळी घेतली आहे. 13 सप्टेंबर रोजी भारतात 1 किलो चांदीची किंमत 133,000 रुपये इतकी आहे. भारतात 100 ग्रॅम चांदीची खरेदी किंमत 13,300 रुपये इतकी आहे.

FAQ

1)  सोन्याच्या किंमती वाढण्यामागील मुख्य कारणे काय आहेत?

डॉलरचे कमजोर होणे आणि फेडरल रिझर्व्हच्या व्याज दरांमध्ये आगामी कपात याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. यामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे वळत आहेत. गेल्या सहा सत्रांत सातत्याने वाढ होत असल्याने उच्चांक गाठला गेला आहे.

2. सोन्यात गुंतवणूक करण्यासाठी हा योग्य वेळ आहे का?

सोन्याच्या किंमती वाढत असल्याने अनेकजण सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे पाहत आहेत. मात्र, बाजारातील चढ-उतार लक्षात घेऊन आर्थिक सल्लागाराशी चर्चा करावी. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता आणि फेडच्या निर्णयामुळे पुढील वाढ अपेक्षित आहे.

3. चांदीच्या किंमतींवर सोन्याच्या किंमतींचा कसा परिणाम होतो?

सोन्या-चांदीच्या किंमती एकमेकांशी जोडलेल्या असतात. सोन्याच्या वाढीमुळे चांदीच्या दरातही उसळी दिसत आहे. आज चांदीच्या किंमतीत सलग दुसऱ्या दिवशी वाढ झाली आहे, जी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ट्रेंडशी जुळते.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

