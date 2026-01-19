English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Gold Silver Price Today : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी अपडेट, मुंबईत काय दर?

Gold Silver Rate Today:    आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय बदल झाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोमवारी बाजार उघडल्यानंतर सोने आणि चांदीचा दरात पाहायला मिळत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 19, 2026, 12:05 PM IST
आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी, सोमवारी 19 जानेवारी 2026 सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ दिसून येत आहे. गेल्या आठवड्यात किमती वाढल्या. सोन्याला मागे टाकून चांदीच्या किमतींनी गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा दिला. आज, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा स्पॉट भाव प्रति ग्रॅम ₹4670.50 वर पोहोचला आणि चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम ₹94.065 वर पोहोचला. अमेरिकन सरकारने ग्रीनलँडला जोडण्याच्या निर्णयानंतर बाजारात अनिश्चितता वाढत आहे.

आजचे सोने आणि चांदीचे भाव

गेल्या शुक्रवारी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) वर सोन्याचा दर प्रति दहा ग्रॅम ₹142474 आणि चांदीचा दर प्रति किलोग्रॅम 284701 वर बंद झाला. आज बाजार उघडल्यानंतर एमसीएक्सवर सोने आणि चांदीचे दर वाढण्याची अपेक्षा आहे, कारण आज बाजार उघडल्यापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढ होत आहे.

भारतात सोने आणि चांदीचे दर

भारतात 24 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 143770 रुपये झाली. 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 131790  रुपये झाला आणि 18 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 107830 रुपये झाला. आज एक किलो चांदीची किंमत 294900 रुपये झाली.

तुमच्या शहरात आज सोने आणि चांदीचे दर

दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 143920 रुपये झाली. 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 131940 रुपये झाला.

आज मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 143700 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 131790  रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 107830 रुपये होता.

आज भोपाळमध्ये 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 131840 रुपये होता.

आज हैदराबादमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 143770 रुपये होता.

आज चेन्नईमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 144860 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 132790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 110890 रुपये होता.

अहमदाबादमध्ये आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 143820 रुपये झाला आहे.

कोलकातामध्ये आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 143770 रुपये झाला आहे.

पटनामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 131840 रुपये झाला आहे.

इंदूरमध्ये आज 24 कॅरेट आणि 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 143820रुपये आणि प्रति 10 ग्रॅम 131840 रुपये झाला आहे.

