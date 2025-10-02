English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर सोनं झालं स्वस्त; ग्राहकांना किंचित दिलासा, वाचा 10 ग्रॅमचा भाव

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात किती घसरण झाली आहे. जाणून घेऊयात आजचा सोन्याचा दर 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 2, 2025, 12:03 PM IST
Gold Rate Today 2 oct price drop Check 10 Gram Gold Price 24K At Historic High Amid Festive Demand

Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होत आहे. दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला सोन्याच्या दराने मोठी उसळी घेतली होती. मात्र आज दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर मात्र सोन्याचे दर घसरले आहेत. त्यामुळं ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. 

आज दसरा आहे. दसरा हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त आहे. या दिवशी सोनं खरेदी करणे शुभ मानलं जातं. आज सोन खरेदीसाठी ग्राहकांची सराफा बाजारात झुंबड उडाली असेल. आज ग्राहकांना काहिसा दिलासा मिळाला आहे. कारण सोन्याचे दर किंचितसे स्वस्त झाले आहेत. मात्र असे असले तरी भाव लाखांच्याच वर आहेत. 

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 550 रुपयांनी घसरले असून प्रतितोळा 1,18,690 रुपयांवर पोहोचले आहेत. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 500 रुपयांची घसरण झाली असून 1,08,800 रुपयांवर स्थिरावले आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 380 रुपयांची घसरण झाली असून 89,020 रुपयांवर स्थिरावले आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,18,690 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,08,800रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 88,020 रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,880 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,869 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,902 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 87, 040 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 94, 952 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 71, 216 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,18,690 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,08,800रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 88,020 रुपये

FAQ

1) सोन्याचे दर का वाढत आहेत?

सोन्याचे दर वाढण्यामागे सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी, आणि फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील निर्णयांचा प्रभाव आहे. स्पॉट गोल्ड 1.1 टक्क्यांनी वाढून $3,683.24 प्रति औंसवर बंद झाले आहे, तर या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

2) सोन्याची गुंतवणूक का लोकप्रिय आहे?

सणासुदीच्या काळात आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या वेळी सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानलं जातं. सातत्याने वाढणारे दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चमक यामुळे अनेकजण सोन्याकडे गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होत आहेत.

3) मुंबई आणि पुण्यातील सोन्याचे दर इतर शहरांपेक्षा वेगळे का असतात?

सोन्याचे दर स्थानिक मागणी, पुरवठा, कर, आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मध्यस्थांच्या शुल्कांवर अवलंबून असतात. तथापि, सध्या मुंबई आणि पुण्यातील दर वर नमूद केल्यानुसार एकसमान आहेत.

