दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर सोनं झालं स्वस्त; ग्राहकांना किंचित दिलासा, वाचा 10 ग्रॅमचा भाव

Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होत आहे. दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला सोन्याच्या दराने मोठी उसळी घेतली होती. मात्र आज दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर मात्र सोन्याचे दर घसरले आहेत. त्यामुळं ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
आज दसरा आहे. दसरा हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त आहे. या दिवशी सोनं खरेदी करणे शुभ मानलं जातं. आज सोन खरेदीसाठी ग्राहकांची सराफा बाजारात झुंबड उडाली असेल. आज ग्राहकांना काहिसा दिलासा मिळाला आहे. कारण सोन्याचे दर किंचितसे स्वस्त झाले आहेत. मात्र असे असले तरी भाव लाखांच्याच वर आहेत.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 550 रुपयांनी घसरले असून प्रतितोळा 1,18,690 रुपयांवर पोहोचले आहेत. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 500 रुपयांची घसरण झाली असून 1,08,800 रुपयांवर स्थिरावले आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 380 रुपयांची घसरण झाली असून 89,020 रुपयांवर स्थिरावले आहे.
ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,18,690 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,08,800रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 88,020 रुपये
सोन्याचे दर वाढण्यामागे सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी, आणि फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील निर्णयांचा प्रभाव आहे. स्पॉट गोल्ड 1.1 टक्क्यांनी वाढून $3,683.24 प्रति औंसवर बंद झाले आहे, तर या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
सणासुदीच्या काळात आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या वेळी सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानलं जातं. सातत्याने वाढणारे दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चमक यामुळे अनेकजण सोन्याकडे गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होत आहेत.
सोन्याचे दर स्थानिक मागणी, पुरवठा, कर, आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मध्यस्थांच्या शुल्कांवर अवलंबून असतात. तथापि, सध्या मुंबई आणि पुण्यातील दर वर नमूद केल्यानुसार एकसमान आहेत.