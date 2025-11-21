English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Gold Rate Today : सोन्या-चांदीच्या घरात मोठी घसरण, खरेदीची सुवर्णसंधी; तुमच्या शहरातील दर पाहा

21 नोव्हेंबर रोजी, कमोडिटी बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली. सोने प्रति 10 ग्रॅम 300 रुपयांनी घसरले, तर चांदी 2000 रुपयांनी घसरली. पटना आणि रायपूरमध्ये सोने आणि चांदी सर्वात स्वस्त आहे, तर भोपाळ आणि इंदूरमध्ये ते सर्वात महाग आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 21, 2025, 04:06 PM IST
Gold Rate Today : सोन्या-चांदीच्या घरात मोठी घसरण, खरेदीची सुवर्णसंधी; तुमच्या शहरातील दर पाहा

21 नोव्हेंबर, शुक्रवार रोजी कमोडिटी बाजारात व्यवहार मोठ्या प्रमाणात घसरणीसह सुरू झाले. सकाळी 9.40 पर्यंत, चांदी आणि सोन्याच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली होती. चांदीच्या किमतीत 2060 रुपयांनी घसरण झाली, तर सोन्यातही प्रति 10 ग्रॅम 300 रुपयांपेक्षा जास्त घसरण झाली. देशातील विविध शहरांमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतीतही लक्षणीय फरक दिसून येत आहे.

सोन्याचा दर 300 रुपयांनी घसरला

सकाळी 9.40 वाजता एमसीएक्सवर 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 122425 रुपये होता, जो 302  रुपयांची घसरण दर्शवितो. आज सोन्याने नीचांकी ₹122251 आणि उच्चांक ₹122546 वर पोहोचला. वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावाचा, डॉलरची मजबूती आणि जागतिक बाजारपेठेतील चढउतारांचा परिणाम देशांतर्गत बाजारपेठेवर स्पष्टपणे दिसून येतो.

शहरांमध्ये, सर्वात स्वस्त सोने पटना आणि रायपूरमध्ये ₹122540 हा दर 10 ग्रॅम दराने उपलब्ध आहे, तर सर्वात महाग भोपाळ आणि इंदूरमध्ये ₹122710 ग्रॅम दराने उपलब्ध आहे.

चांदीचा दर 2060रुपयांनी घसरला

चांदीच्या किंमतीत आज लक्षणीय घट झाली. एमसीएक्सवर १ किलो चांदीची किंमत ₹१५२,३३८ वर नोंदवण्यात आली, जी प्रति किलो १८१३ रुपयांची घसरण आहे. चांदीचा दर ₹१५०,८४८ च्या नीचांकी आणि ₹१५३,७५० च्या उच्चांकावर पोहोचला.

शहरांमध्ये, सर्वात स्वस्त चांदी रायपूरमध्ये ₹१५२,२१०/किलो दराने उपलब्ध आहे, तर सर्वात महाग चांदी भोपाळ आणि इंदूरमध्ये ₹१५२,४४०/किलो दराने उपलब्ध आहे.

कोणत्या कॅरेटची किंमत किती आहे?

वेगवेगळ्या शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹122540 ते ₹122710 पर्यंत होती. 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹112328 ते ₹122484 पर्यंत होती, तर 18 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹91905 ते ₹92032 पर्यंत होती.

