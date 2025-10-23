दागिने खरेदीची सुवर्णसंधी! ऐन दिवाळीत आज सोनं झालं स्वस्त, वाचा प्रतितोळ्याचे भाव

Gold Rate Today: सोन्याच्या दरात मागील दोन सत्रात मोठी घसरण झाली आहे. दिवाळीच्या दिवसांतच सोनं घसरल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. MCXवर काही दिवसांपूर्वी सोनं रेर्कॉर्ड हाय 1,32,294 रुपये प्रति 10 ग्रॅम स्तरावर पोहोचलं होतं. तेच आता सोनं 1,22,800 रुपयांच्या आसपास ट्रेड होतंय. म्हणजेच सोन्याच्या दरात साधारण 10000 रुपयांपर्यंत घसरण झाली आहे. आज सुरुवातीच्या सत्रातही सोन्याच्या दरात घट झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील सोनं घसरलं आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मंगळवारी आलेल्या इंट्राडे घसरणीनंतर 2013 नंतर सर्वाधिक घसरण झाली आहे. गेल्या पाच वर्षातील सर्वाधिक घसरण आहे. सोमवारी इंट्राडे हाय 4,398 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचल्यानंतर गेल्या दोन दिवसांत फ्युचर्समध्ये तेज मुनाफावसुली नोंदवली आहे. फक्त सोनंच नव्हे तर चांदीच्या दरातही मोठी घसरण नोंदवली आहे. MCX वर चांदीने पहिल्याच सत्रात 1,70,415 रुपये प्रति किलोवर रेकॉर्ड नोंदवला आहे. तर सध्याचा भाव साधारण 25,000 रुपयांनी घसरला आहे. दोन दिवसांच्या घसरणीनंतर आज किंचितशी वाढ नोंदवण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातदेखील हा दबाव पाहायला मिळाला. येथे COMEXवर चांदीचा भाव रेकॉर्ड 54 डॉलरच्या वर म्हणजेच 4 डॉलरने घसरला आहे. तर 2021नंतर सगळ्यात मोठी इंट्राडे घसरण नोंदवली गेली.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 810 रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यामुळं प्रतितोळा भाव 1,25.080 रुपयांवर पोहोचले आहेत. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 750 रुपयांची घट झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,14,650 रुपयांवर स्थिरावले आहेत. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 610 रुपयांची घट झाली असून 93,810 रुपयांवर स्थिरावलं आहे.
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,14, 650 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,25,080 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 93,810 रुपये
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,465 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,508 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,381 रुपये
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 91,720 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,00,064 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 75, 048 रुपये
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,14, 650 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,25,080 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 93,810 रुपये