Marathi News
सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; वाचा आजचे 24 कॅरेटचे दर

Gold Rate Today 24 Oct: आज सोनं-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण झाली असून आज काय आहेत सोन्याचे दर वाचाच

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 24, 2025, 02:58 PM IST
सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; वाचा आजचे 24 कॅरेटचे दर
Gold Rate Today 24 Oct: दिवाळीनंतर आता सोन्याची चमक फिकी पडू लागली आहे. शुक्रवार 24 ऑक्टोबर रोजी देशभरात सातत्याने सोन्याच्या किंमती घसरल्या आहेत. धनत्रयोदशी आणि लक्ष्मीपूजनच्या दिवशी सोन्याच्या दरांनी उच्चांक गाठला होता. तर आता मात्र सोन्याचे दर चांगलेच घसरले आहेत. आतंरराष्ट्रीय स्तरावर होणारी घसरण आणि डॉलरचे मजबुतीकरण यामुळं भारतात सोन्याचे दर सातत्याने घसरत आहेत.

मागील आठवड्यात सोन्याच्या दरांनी ऐतिहासिक उच्चांक गाठला होता. मात्र गुंतवणुकदारांची प्रॉफिट बुकिंग आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात आलेली सुस्ती याचा परिणाम देशांतर्गंत बाजारावरही होताना दिसतोय. सिंगापुरमध्ये सोन्याचा हाजिरी भाव 0.4 टक्क्यांनी घसरून 4,111,40 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला आहे. तर, मागच्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साधारण 3 टक्क्यांची घट नोंदवली आहे.

सोन्याच्या दरात होणाऱ्या घसरणीबरोबरच चांदीच्या दरातही घसरण होत आहे. शुक्रवारी चांदी 1,58,900 रुपये प्रति किलोग्रॅमवर पोहोचली आहे. दिवाळीच्या आधी चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. मात्र आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या घसरणीनंतर 6 टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली आहे.

मुंबईत 22 कॅरेट सोन्याच्या भाव प्रतितोळा 114640 रुपये इतका असून 24 कॅरेट सोन्याचा दर 125070 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतकी आहे.

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,15, 000 रुपये

10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,25,460 रुपये

10 ग्रॅम 18 कॅरेट 94,090 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,500 रुपये

1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,546 रुपये

1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,409 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 92,000 रुपये

8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,00,368 रुपये

8 ग्रॅम 18 कॅरेट 75, 272 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,15, 000 रुपये

10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,25,460 रुपये

10 ग्रॅम 18 कॅरेट 94,090 रुपये

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold rate todayToday gold rateGold pricestoday gold rate maharashtratoday gold price

