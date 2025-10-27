English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सोन्याच्या दरात घसरण सुरूच; उच्चांक दर गाठलेल्या सोन्याचा आजचा भाव वाचा

Gold Rate Today: आज सोनं-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण झाली आहे. वाचा काय आहेत सोन्याचा आजचा भाव

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 27, 2025, 03:05 PM IST
Gold Rate Today: सोनं आणि चांदीच्या दरात आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मोठी घसरण नोंदवली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तणाव कमी झाल्यामुळं त्याचा परिणाम सोनं-चांदीच्या दरांवर होताना दिसतोय. हमास आणि इस्राइलच्या युद्धसमाप्तीनंतर त्याचा आणखी फटका बसल्याचे पाहायला मिळतेय.

आज आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण नोंदवली आहे. आंतरराष्ट्रीय कॉमेक्सवरही सोनं आणि चांदीच्या दरात घसरण पाहायला मिळाली. सोन्याची किंमत कमी होऊन 4,137 डॉलर प्रति औंस आणि चांदीची किंमत कमी होऊन 48.5 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचली आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,140 रुपयांची घसरण होऊन 1,24,480 रुपयांवर सोनं पोहोचलं आहे.

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,140 रुपयांची घसरण झाली असून 1,24,480 रुपयांवर सोनं पोहोचलं आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,050 रुपयांनी घसरून 1,14,100 रुपयांवर स्थिरावली आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 860 रुपयांची घसरण झाली असून प्रतितोळा 93,360 रुपयांवर पोहोचली आहे.

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,14, 100 रुपये

10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,24,480 रुपये

10 ग्रॅम 18 कॅरेट 93,360 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,410 रुपये

1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,448 रुपये

1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,336 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 91,280 रुपये

8 ग्रॅम 24 कॅरेट 99,584 रुपये

8 ग्रॅम 18 कॅरेट 74, 688 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,14, 100 रुपये

10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,24,480 रुपये

10 ग्रॅम 18 कॅरेट 93,360 रुपये

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

