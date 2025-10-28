ऐन लग्नसराईत सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, एकाच दिवसात 3500 रुपयांची घट, वाचा प्रतितोळ्याचा भाव

Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोनं-चांदीच्या दरात सातत्याने घसरण होताना दिसत आहे. दिवाळीनंतर सोन्याचे दर चांगलेच गडगडले आहेत. सोमवारीही सोन्याचे दर घसरले होते. त्यानंतर आजदेखील सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळं सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. जळगावच्या सुवर्णनगरीमध्येही सोनं आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.
सोन्याच्या दरात आज तब्बल 3 हजार 500 रुपयांची घट झाली आहे तर चांदीच्या दरात तब्बल 6 हजारांची घसरण झाली आहे. आता दिवाळी संपल्यानंतर सोनं-चांदीच्या दरात घसरण होताना दिसत आहे. तुळशीच्या लग्नानंतर लग्नसराईचे दिवस सुरू होतील. त्यामुळं पुन्हा एकदा सोनं-चांदी खरेदीसाठी पुन्हा एकदा ग्राहकांची झुंबड उडेल.ऐन लग्नसराईचे दिवस सुरू होतानाच सोन्याचा दरात होणाऱ्या घसरणीमुळं ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. सोन्याचे दर जीएसटीसह 1 लाख 22 हजार 600 रुपयांवर आले आहेत तर चांदीचे दर जीएसटीसह 1 लाख 48 हजार 400 रुपयांवर आले आहे.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 820 रुपयांची घसरण झाली असून प्रतितोळा 1,22,460 रुपयांवर पोहोचले आहेत. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 750 रुपयांची घसरण झाली असून 1,12,250 रुपयांवर दर पोहोचले आहेत. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 620 रुपयांची घसरण झाली असून प्रतितोळा 91,840 रुपयांवर दर स्थिरावले आहेत.
आजचा सोन्याचा भाव काय?
- 10 ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,12,250 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,22,460 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 91,840 रुपये
- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,225रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,246 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,184 रुपये
- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 89,800 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 97,968 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 73,472 रुपये
- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)
