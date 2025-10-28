English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Gold Rate Today:  आज सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण झाली आहे. आज काय आहेत भाव जाणून घ्या

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 28, 2025, 02:56 PM IST
ऐन लग्नसराईत सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, एकाच दिवसात 3500 रुपयांची घट, वाचा प्रतितोळ्याचा भाव
Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोनं-चांदीच्या दरात सातत्याने घसरण होताना दिसत आहे. दिवाळीनंतर सोन्याचे दर चांगलेच गडगडले आहेत. सोमवारीही सोन्याचे दर घसरले होते. त्यानंतर आजदेखील सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळं सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. जळगावच्या सुवर्णनगरीमध्येही सोनं आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.

सोन्याच्या दरात आज तब्बल 3 हजार 500 रुपयांची घट झाली आहे तर चांदीच्या दरात तब्बल 6 हजारांची घसरण झाली आहे. आता दिवाळी संपल्यानंतर सोनं-चांदीच्या दरात घसरण होताना दिसत आहे. तुळशीच्या लग्नानंतर लग्नसराईचे दिवस सुरू होतील. त्यामुळं पुन्हा एकदा सोनं-चांदी खरेदीसाठी पुन्हा एकदा ग्राहकांची झुंबड उडेल.ऐन लग्नसराईचे दिवस सुरू होतानाच सोन्याचा दरात होणाऱ्या घसरणीमुळं ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. सोन्याचे दर जीएसटीसह 1 लाख 22 हजार 600 रुपयांवर आले आहेत तर चांदीचे दर जीएसटीसह 1 लाख 48 हजार 400 रुपयांवर आले आहे.

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 820 रुपयांची घसरण झाली असून प्रतितोळा 1,22,460 रुपयांवर पोहोचले आहेत. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 750 रुपयांची घसरण झाली असून 1,12,250 रुपयांवर दर पोहोचले आहेत. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 620 रुपयांची घसरण झाली असून प्रतितोळा 91,840 रुपयांवर दर स्थिरावले आहेत. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?
- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,12,250 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,22,460 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 91,840 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,225रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,246 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,184 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 89,800 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 97,968 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 73,472 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

