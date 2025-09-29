दसऱ्याच्या आधीच सोन्याच्या दराने गाठला उच्चांक, दागिने खरेदी करायला जाण्याआधी वाचा 10 ग्रॅमचा भाव

Gold Price Today: सोन्याच्या दरात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चढ-उतार होत आहे. मागील आठवड्यात सोन्याच्या दरात किंचितशी घसरण झाली होती. मात्र आज आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. दसऱ्याला काहीच दिवस उरले असताना सोनं महागल्याने ग्राहकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
दसऱ्याच्या दिवशी सोनं खरेदी करण्याची परंपरा आहे. यादिवशी सोनं खरेदी करणं शुभ मानलं जातं. मात्र, सोन्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 920 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळं 1,16,400 रुपयांवर स्थिरावली आहे. आज सोन्याचे दर काय आहेत हे जाणून घेऊयात.
आज 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 680 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळं प्रतितोळा दर 1,06,700 रुपयांवर स्थिरावली आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 552 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा दर 69,840 रुपये प्रतितोळा स्थिरावली आहे. सोन्यापाठोपाठ चांदीच्या किमतींनीही विक्रम मोडले आणि प्रति किलोग्रॅम 1,42,500 रुपयांचा नवा उच्चांक गाठला,
ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,05,850 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,16,400रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 87,300 रुपये
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,670 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,640 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,730 रुपये
ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 85, 360रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 93,120 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 69, 840 रुपये
सोन्याचे दर वाढण्यामागे सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी, आणि फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील निर्णयांचा प्रभाव आहे. स्पॉट गोल्ड 1.1 टक्क्यांनी वाढून $3,683.24 प्रति औंसवर बंद झाले आहे, तर या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
सणासुदीच्या काळात आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या वेळी सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानलं जातं. सातत्याने वाढणारे दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चमक यामुळे अनेकजण सोन्याकडे गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होत आहेत.
सोन्याचे दर स्थानिक मागणी, पुरवठा, कर, आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मध्यस्थांच्या शुल्कांवर अवलंबून असतात. तथापि, सध्या मुंबई आणि पुण्यातील दर वर नमूद केल्यानुसार एकसमान आहेत.