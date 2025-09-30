दसऱ्याला सोनं खरेदी करायचंय? सराफाकडे जाण्यापूर्वी वाचा 10 ग्रॅमचा भाव

Gold Rate Today: दसऱ्याला अवघे काही दिवस उरले आहेत. या दिवशी सोनं खरेदी करणं शुभ मानलं जातं. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याचे दर वाढत आहेत. त्यामुळं ग्राहकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. आजदेखील सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला आहे. आज काय आहेत सोन्याचे दर जाणून घेऊयात.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात तब्बल 1,420 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळं प्रतितोळा सोनं 1,18,310 रुपयांवर पोहोचलं आहे. आज 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,300 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,08 450 रुपयांवर स्थिरावलं आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,060 रुपयांनी महागले असून 88,730 रुपयांवर स्थिरावलं आहे.
फक्त भारतातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. सोन्याबरोबरच चांदीच्या दरानेदेखील उच्चांक गाठला आहे. चांदी 0.89 टक्क्यांनी उसळून 47.07 टक्के प्रति औंसवर पोहोचले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुंतवणुकदारांची नजर या मौल्यवान धातुंवर टिकली आहे. सोन या महिन्यात 10 टक्क्यांची उसळी घेतली असून एक वर्षांत सोन्यानं गुंतवणुकदारांना 40 टक्के परतावा दिला आहे.
ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,08,450 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,18,310रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 88,730 रुपये
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,845 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,831 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,873 रुपये
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 86, 760रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 94,648 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 70, 984 रुपये
सोन्याचे दर वाढण्यामागे सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी, आणि फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील निर्णयांचा प्रभाव आहे. स्पॉट गोल्ड 1.1 टक्क्यांनी वाढून $3,683.24 प्रति औंसवर बंद झाले आहे, तर या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
सणासुदीच्या काळात आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या वेळी सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानलं जातं. सातत्याने वाढणारे दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चमक यामुळे अनेकजण सोन्याकडे गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होत आहेत.
सोन्याचे दर स्थानिक मागणी, पुरवठा, कर, आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मध्यस्थांच्या शुल्कांवर अवलंबून असतात. तथापि, सध्या मुंबई आणि पुण्यातील दर वर नमूद केल्यानुसार एकसमान आहेत.