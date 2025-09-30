English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दसऱ्याला सोनं खरेदी करायचंय? सराफाकडे जाण्यापूर्वी वाचा 10 ग्रॅमचा भाव

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली असून आज काय आहेत सोन्याचे दर जाणून घ्या.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 30, 2025, 12:28 PM IST
Gold Rate Today: दसऱ्याला अवघे काही दिवस उरले आहेत. या दिवशी सोनं खरेदी करणं शुभ मानलं जातं. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याचे दर वाढत आहेत. त्यामुळं ग्राहकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. आजदेखील सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला आहे. आज काय आहेत सोन्याचे दर जाणून घेऊयात. 

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात तब्बल 1,420 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळं प्रतितोळा सोनं 1,18,310 रुपयांवर पोहोचलं आहे. आज 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,300 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,08 450 रुपयांवर स्थिरावलं आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,060 रुपयांनी महागले असून 88,730 रुपयांवर स्थिरावलं आहे. 

फक्त भारतातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. सोन्याबरोबरच चांदीच्या दरानेदेखील उच्चांक गाठला आहे. चांदी 0.89 टक्क्यांनी उसळून 47.07 टक्के प्रति औंसवर पोहोचले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुंतवणुकदारांची नजर या मौल्यवान धातुंवर टिकली आहे. सोन या महिन्यात 10 टक्क्यांची उसळी घेतली असून एक वर्षांत सोन्यानं गुंतवणुकदारांना 40 टक्के परतावा दिला आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,08,450 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,18,310रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 88,730 रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,845 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,831 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,873 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 86, 760रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 94,648 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 70, 984 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,08,450 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,18,310रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 88,730 रुपये

FAQ

1) सोन्याचे दर का वाढत आहेत?

सोन्याचे दर वाढण्यामागे सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी, आणि फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील निर्णयांचा प्रभाव आहे. स्पॉट गोल्ड 1.1 टक्क्यांनी वाढून $3,683.24 प्रति औंसवर बंद झाले आहे, तर या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

2) सोन्याची गुंतवणूक का लोकप्रिय आहे?

सणासुदीच्या काळात आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या वेळी सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानलं जातं. सातत्याने वाढणारे दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चमक यामुळे अनेकजण सोन्याकडे गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होत आहेत.

3) मुंबई आणि पुण्यातील सोन्याचे दर इतर शहरांपेक्षा वेगळे का असतात?

सोन्याचे दर स्थानिक मागणी, पुरवठा, कर, आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मध्यस्थांच्या शुल्कांवर अवलंबून असतात. तथापि, सध्या मुंबई आणि पुण्यातील दर वर नमूद केल्यानुसार एकसमान आहेत.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

