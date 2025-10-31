English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Gold Rate: सततच्या घसरणीनंतर आज काय आहेत सोन्याचे भाव? वाचा 18,22,24 कॅरेटचे भाव

Gold Rate Today: आज सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली असून आज काय आहेत सोन्याचे दर जाणून घेऊयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 31, 2025, 11:42 AM IST
Gold Rate: सततच्या घसरणीनंतर आज काय आहेत सोन्याचे भाव? वाचा 18,22,24 कॅरेटचे भाव
Gold rate today 31 oct gold silver price hike check 24 22 18 kt price in mumbai maharashtra

Gold Rate Today: दिवाळीनंतर सोन्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. सोन्याचे दर साधारण 10000 रुपयांनी घसरले आहेत. आज शुक्रवारी 31 ऑक्टोबर रोजी सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. गुरुवारच्या तुलनेत सोन्याच्या दरात काहीशी वाढ झाली आहे. वाचा काय आहेत आजचे सोन्याचे दर

डॉलर मजबूत झाल्याने आंतरराष्ट्रीय सराफा किंमतीत नरमाई दिसून आली. त्यामुळं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया म्हणजेच MCX वर सोनं आणि चांदीच्या 5 डिसेंबरचा वायदा घसरला आहे. मात्र देशांतर्गंत सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात तेजी नोंदवली आहे. फेडरल रिझर्व्ह बँकेच्या दरात 25 बेसिस पॉइंटची कपात झाल्यानंतर जागतिक बाजारात डॉलर पुन्हा मजबूत झाल्याने सोन्याच्या किंमतीत घसरण झाली होती. मात्र आज चित्र काहीसे वेगळे आहे. 

24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1200 रुपयांची वाढ झाली असल्याने प्रतितोळा सोनं 1,22,680 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,100 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,12,450 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 900 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 92,010 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,12,450 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,22,680 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 92,010 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,245 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,268 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,201 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 89,960 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 98,144 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 73,608 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,12,450 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,22,680 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 92,010 रुपये

