ऐन लग्नसराईत सोनं झालं स्वस्त;ग्राहकांना मोठा दिलासा; वाचा 22 कॅरेटचे दर

Gold Rate today: आज सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला. सोमवारी सोनं-चांदीच्या दरात वाढ झाली होती. मात्र आज पुन्हा एकदा घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले.त्यामुळं ग्राहकांना मोठा दिलासा आहे. दिवाळीनंतर सोन्याच्या दरात सातत्याने घसरण झाल्याचे पाहायला मिळतेय.आज पुन्हा एकदा सोनं घसरल्याने ऐन लग्नसराईच्या दिवसांत ग्राहकांची चिंता मिटली आहे.
तुळशीच्या लग्नानंतर भारतात लग्नसराईला सुरुवात होते. आजही भारतात लग्नात मुलीला दागिने देण्याची प्रथा आहे. त्यामुळं आता सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी सुरू होणार आहे. या वर्षात सोन्याचे वाढलेले भाव पाहता अनेकांची चिंता वाढली होती. मात्र दिवाळीनंतर सातत्याने सोन्याचे दर उतरताना दिसत आहेत.येत्या काही दिवसांत सोन्याचे दर उतरण्याची शक्यता आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 710 रुपयांची घसरण झाली असून सोनं प्रतितोळा 1,22,460 रुपयांवर पोहोचलं आहे.
24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 710 रुपयांची घट झाली असून प्रतितोळा 1,22,460 रुपयांवर पोहोचले आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 650 रुपयांची घसरण झाली असून प्रतितोळा 1,12,250 वर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 540 रुपयांची घसरण झाली असून प्रतितोळा 91,840 रुपयांवर पोहोचले आहे.
- 10 ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,12,250 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,22,460 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 91,840 रुपये
- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,225 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,246 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,184 रुपये
- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 89,800 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 97,968 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 73,472 रुपये
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,12,250 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,22,460 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 91,840 रुपये
उत्तर: आज सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा मोठी घसरण पाहायला मिळाली. यापूर्वी सोमवारी दरात वाढ झाली होती.
उत्तर: दिवाळीनंतर सोन्याच्या दरात सातत्याने घसरण होताना दिसत आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उत्तर: ऐन लग्नसराईच्या दिवसांत सोन्याचे दर उतरल्यामुळे दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची चिंता मिटली आहे आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.