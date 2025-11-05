English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
देव-दिवाळीच्या मुहूर्तावर आज स्वस्त झालं सोनं; वाचा 18,22 आणि 24 कॅरेट सोन्याचे दर

Gold Rate Today: आज सोनं-चांदीच्या दरात मोठी घट झाली असून काय आहेत आजचे सोन्याचे दर जाणून घेऊयात.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 5, 2025, 03:01 PM IST
Gold rate today 5 november gold silver price drop check 24 22 18 kt price dev Diwali 2025

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा घट झाली असून 24 कॅरेट सोन्याचे दरही घसरले आहेत. आज देवदिवाळी आहे. आजपासून भारतात लग्नसराईला सुरूवात होणार आहे. त्यामुळं सोन्याच्या दरात होणारी घसरण यामुळं ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.आज काय आहेत सोन्याचे दर जाणून घेऊयात. 

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सकाळच्या सत्रात दोन्ही मौल्यवान धातुच्या किंमतीत चढ-उतार पाहाला मिळाला. आज एमसीएक्सवर सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. तुळशीच्या लग्नापासून लग्नसराईला सुरुवात होते. आज त्रिपुरारी पौर्णिमा व देवदिवाळी आहे. आजच्या दिवशी अनेक जण सोनं खरेदी करतात. आज सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आज  24 कॅरेट सोन्याचा दर 980 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. 

आज 24 कॅरेट सोन्याचे दर 980 रुपयांनी घसरले असून 1,21,480 रुपयांवर स्थिरावले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचे दर 900 रुपयांनी घसरले असून 1,11,350 रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 730 रुपयांनी कमी झाले असून प्रतितोळा सोनं 91,110 रुपयांवर पोहोचले आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,11,350 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,21,480 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 91,110 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,135 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,148 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,111 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 89,080 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 97,184 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 72,888 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

FAQ

प्रश्न १: आज सोन्या-चांदीच्या दरात काय बदल पाहायला मिळाला?

उत्तर: आज सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा मोठी घसरण पाहायला मिळाली.

प्रश्न २: सोन्याच्या दरात घसरण होण्याचे मुख्य कारण काय सांगितले आहे?

उत्तर: दिवाळीनंतर सोन्याच्या दरात सातत्याने घसरण होताना दिसत आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

प्रश्न ३: सोन्याच्या दरातील घसरणीमुळे ग्राहकांना काय फायदा झाला आहे?

उत्तर: ऐन लग्नसराईच्या दिवसांत सोन्याचे दर उतरल्यामुळे दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची चिंता मिटली आहे आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

