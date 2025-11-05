देव-दिवाळीच्या मुहूर्तावर आज स्वस्त झालं सोनं; वाचा 18,22 आणि 24 कॅरेट सोन्याचे दर

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा घट झाली असून 24 कॅरेट सोन्याचे दरही घसरले आहेत. आज देवदिवाळी आहे. आजपासून भारतात लग्नसराईला सुरूवात होणार आहे. त्यामुळं सोन्याच्या दरात होणारी घसरण यामुळं ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.आज काय आहेत सोन्याचे दर जाणून घेऊयात.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सकाळच्या सत्रात दोन्ही मौल्यवान धातुच्या किंमतीत चढ-उतार पाहाला मिळाला. आज एमसीएक्सवर सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. तुळशीच्या लग्नापासून लग्नसराईला सुरुवात होते. आज त्रिपुरारी पौर्णिमा व देवदिवाळी आहे. आजच्या दिवशी अनेक जण सोनं खरेदी करतात. आज सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 980 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे.
आज 24 कॅरेट सोन्याचे दर 980 रुपयांनी घसरले असून 1,21,480 रुपयांवर स्थिरावले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचे दर 900 रुपयांनी घसरले असून 1,11,350 रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 730 रुपयांनी कमी झाले असून प्रतितोळा सोनं 91,110 रुपयांवर पोहोचले आहे.
- 10 ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,11,350 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,21,480 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 91,110 रुपये
- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,135 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,148 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,111 रुपये
- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 89,080 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 97,184 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 72,888 रुपये
उत्तर: आज सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा मोठी घसरण पाहायला मिळाली.
उत्तर: दिवाळीनंतर सोन्याच्या दरात सातत्याने घसरण होताना दिसत आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उत्तर: ऐन लग्नसराईच्या दिवसांत सोन्याचे दर उतरल्यामुळे दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची चिंता मिटली आहे आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.