दागिने खरेदी करायचा विचार करताय? सोन्याच्या दरात आज मोठा उलटफेर; वाचा आजचा भाव

Gold Rate Today: आज सोन्या-चांदीच्या दरात किंचितशी वाढ झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने सोन्याच्या दरात घसरण होत होती. मात्र आज अचानक सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. अमेरिकेच्या फेड बँकेकडून व्याज दरात कपात होण्याची शक्यता कमी झाल्याने डॉलरमध्ये घसरण झाली आहे. त्यामुळं देशांतर्गंत बाजारात सोनं व चांदीच्या दरात तेजी दिसून आली आहे. एमसीएक्स म्हणजेच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सोनं आणि चांदीचा डिसेंबरचा वायदा सुरुवातीला बढत दिसून आली.
डॉलरमध्ये जवळपास 0.20 टक्क्यांची घसरण झाली असून हा 100 अंकाच्या वर आहे. अमेरिकेत 10 वर्षांच्या बॉन्ड यील्डदेखील जवळपास एक महिन्याच्या उच्चांकी स्तरावरुन निच्चांकी पातळीवर होता. याचाच परिणाम सोनं-चांदीच्या दरावर होताना दिसतोय. देशातंर्गंत सराफा बाजारात बुधवारच्या तुलनेत सोन्याचे भाव काहीसे वाढले आहेत. आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 430 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,21,910 रुपयांवर स्थिरावले आहे.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 430 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,21,910 रुपयांवर पोहोचले आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 400 रुपयांची वाढ झाली असून 1,11,750 रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 320 रुपयांवर 91,430 रुपयांवर स्थिरावले आहे.
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,11,750 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,21,910 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 91,430 रुपये
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,175 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,191 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,143 रुपये
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 89,400 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 97,528 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 73,144 रुपये
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,11,750 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,21,910 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 91,430 रुपये