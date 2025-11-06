English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दागिने खरेदी करायचा विचार करताय? सोन्याच्या दरात आज मोठा उलटफेर; वाचा आजचा भाव

Gold Rate Today: आज सोनं-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. वाचा काय आहेत आजचे दर 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 6, 2025, 03:22 PM IST
दागिने खरेदी करायचा विचार करताय? सोन्याच्या दरात आज मोठा उलटफेर; वाचा आजचा भाव
Gold rate today 6 november gold silver price hike again check 24 22 18 kt price

Gold Rate Today: आज सोन्या-चांदीच्या दरात किंचितशी वाढ झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने सोन्याच्या दरात घसरण होत होती. मात्र आज अचानक सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. अमेरिकेच्या फेड बँकेकडून व्याज दरात कपात होण्याची शक्यता कमी झाल्याने डॉलरमध्ये घसरण झाली आहे. त्यामुळं देशांतर्गंत बाजारात सोनं व चांदीच्या दरात तेजी दिसून आली आहे. एमसीएक्स म्हणजेच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सोनं आणि चांदीचा डिसेंबरचा वायदा सुरुवातीला बढत दिसून आली.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉलरमध्ये जवळपास 0.20 टक्क्यांची घसरण झाली असून हा 100 अंकाच्या वर आहे. अमेरिकेत 10 वर्षांच्या बॉन्ड यील्डदेखील जवळपास एक महिन्याच्या उच्चांकी स्तरावरुन निच्चांकी पातळीवर होता. याचाच परिणाम सोनं-चांदीच्या दरावर होताना दिसतोय. देशातंर्गंत सराफा बाजारात बुधवारच्या तुलनेत सोन्याचे भाव काहीसे वाढले आहेत. आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 430 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,21,910 रुपयांवर स्थिरावले आहे.

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 430 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,21,910 रुपयांवर पोहोचले आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 400 रुपयांची वाढ झाली असून 1,11,750 रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 320 रुपयांवर 91,430 रुपयांवर स्थिरावले आहे.

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,11,750 रुपये

10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,21,910 रुपये

10 ग्रॅम 18 कॅरेट 91,430 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,175 रुपये

1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,191 रुपये

1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,143 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 89,400 रुपये

8 ग्रॅम 24 कॅरेट 97,528 रुपये

8 ग्रॅम 18 कॅरेट 73,144 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,11,750 रुपये

10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,21,910 रुपये

10 ग्रॅम 18 कॅरेट 91,430 रुपये

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold price todayGold rate todaygold rateसोन्याचा आजचा भावआजचा सोन्याचा भाव

इतर बातम्या

पार्थ पवारांच्या जमीन गैरव्यहारावर उद्धव ठाकरेंची पहिली प्र...

महाराष्ट्र बातम्या