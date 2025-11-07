ग्राहकांसाठी सुवर्णसंधी! आज पुन्हा स्वस्त झालं सोनं; वाचा एक तोळ्याचा आजचा भाव

Gold Rate Today In Maharashtra: सोन्याच्या दरात आज पुन्हा एकदा घसरण नोंदवण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सकारात्मक संकेतामुळं डॉलरमध्ये आलेली घसरण यामुळं शुक्रवारी 7 नोव्हेंबर रोजी देशांतर्गंत बाजारात सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. तर एकीकडे चांदीच्या दरात मात्र कोणतेही बदल झालेले नाहीत. एमसीएक्स म्हणजेच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सकाळच्या सत्रात सोनं-चांदीचे दर घसरले होते. जाणून घेऊयात आजचा सोन्याचा भाव.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याच्या दरांबाबत बोलायचे झाल्यास डिसेंबरमध्ये अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं सोन्याच्या दरात तेजी आली होती. या दरम्यान डॉलरचा इंडेक्स 100 अंकांनी घसरला होता. ज्याचा परिणाम आता सोन्याच्या दरावर झाला आहे. देशांतर्गंत सराफा बाजारात आज सोन्याच्या दरांबद्दल बोलायचे झाल्यास गुरुवारच्या तुलनेत आज शुक्रवारी सोन्याचे दर काहीसे घसरले होते.
24 कॅरेट सोन्याचा दर आज 550 रुपयांनी घसरला असून प्रतितोळा 1,22,020 रुपयांवर पोहोचला आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 500 रुपयांची घसरण झाली असून 1,11,850 रुपयांवर स्थिरावले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 410 रुपयांची घट झाली असून 91,520 रुपयांवर सोनं आज स्थिरावलं आहे.
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,11,850 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,22,020 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 91,520 रुपये
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,185 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,202 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,152 रुपये
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 89,480 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 97,616 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 73,216 रुपये
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,11,850 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,22,020 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 91,520 रुपये
उत्तर: आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सकारात्मक संकेतामुळं आणि डॉलरमध्ये झालेल्या घसरणीमुळं आज सोन्याच्या दरात घसरण नोंदवण्यात आली.
उत्तर: अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह बँक डिसेंबरमध्ये व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता आहे. या दरम्यान डॉलरचा इंडेक्स 100 अंकांनी घसरल्यामुळे सोन्याच्या दरावर परिणाम झाला.
उत्तर: आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹550 रुपयांनी घसरला आहे.