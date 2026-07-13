/सोन्याचा दरात पुन्हा घसरण, आज स्वस्त झालं सोनं, वाचा 24 कॅरेटचा भाव

Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहे. सोन्याची घसरण सुरूच आहे. त्याचबरोबर चांदीच्या दरातही आज घसरण झाली आहे. आज सोन्या-चांदीचे दर काय आहेत जाणून घेऊयात.
अमेरिका-इराणमधील सध्याचा तणाव, मजबूत अमेरिकन डॉलर आणि वाढलेले अमेरिकन बॉण्ड यील्ड्स यामुळे निर्माण झालेल्या वाढत्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी सोने आणि चांदीच्या किमतींवर दबाव कायम राहिला आणि त्यामुळं सोन्याच्या दरात घसरण आली आहे.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सोन्याचा ऑगस्टचा वायदा प्रति 10 ग्रॅम 1,41,915 रुपयांवर व्यवहार करत होता. तर दिवसभरात सोनं 1,563 रुपयांनी किंवा 1.06 टक्क्यांनी घसरले होते. तर 24 कॅरेट सोन्याचा दर आज 1,64,861 रुपयांवर स्थिरावले आहे. तर, 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 14,291 रुपयांवर पोहोचला आहे. 142 रुपयांनी सोनं घसरले आहे. तर चांदी 235 प्रतिग्रॅम असून 2,35,000 किलोग्रॅमवर पोहोचली आहे.
मुंबईत आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 14,291 रुपयांवर स्थिरावला आहे. तर, तोळ्याचा दर 1,64,861 रुपयांवर पोहोचला आहे.
22 कॅरेट सोन्याचे दर 13,100 रुपये प्रतिग्रॅम इतका आहे. तर, 8 ग्रॅम सोन्याचा दर 1,04,800 रुपयांवर पोहोचला आहे. त्याचबरोबर तोळ्याला 1,31,000 रुपयांवर पोहोचला आहे.
18 कॅरेट सोन्याचे दर एक ग्रॅमसाठी 10,718 रुपये इतका आहे. तर, 8 ग्रॅमसाठी 1,04,800 रुपये इतका आहे. तोळ्याला 1,31,000 रुपयांवर स्थिरावला आहे.
गेल्या काही महिन्यांत दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमती त्यांच्या विक्रमी उच्चांकावरून घसरल्या आहेत. सोन्याचे वायदे आता प्रति 10 ग्रॅम 2,04,375 रुपये या 52-आठवड्यांच्या उच्चांकापेक्षा 62,460 रुपये, म्हणजेच सुमारे 30.6 टक्क्यांनी व्यवहार करत आहेत. चांदीच्या किमतीत तर त्याहूनही मोठी घसरण झाली असून, ती प्रति किलो 4,54,236 रुपये या 52-आठवड्यांच्या उच्चांकापेक्षा 2,36,686 रुपये, म्हणजेच सुमारे 52.1 टक्क्यांनी खाली व्यवहार करत आहे. सततच्या भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळातही ही घसरण झाली आहे, कारण अमेरिकेच्या ट्रेझरी उत्पन्नातील वाढ आणि डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोने आणि चांदीसारख्या उत्पन्न न देणाऱ्या मालमत्तांचे आकर्षण कमी झाले आहे.