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सोन्याचा दरात पुन्हा घसरण, आज स्वस्त झालं सोनं, वाचा 24 कॅरेटचा भाव

आज सोन्या-चांदीच्या दरात काय बदल झाले? सोन्याचा भाव वाढला की कमी झाला? काय आहेत आजचे भाव, जाणून घेऊयात सविस्तर

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 13, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:53 PM IST
सोन्याचा दरात पुन्हा घसरण, आज स्वस्त झालं सोनं, वाचा 24 कॅरेटचा भाव
Image Credit: Gold Rate Today Declines 2 percent Latest 22K 24K 18K Gold Silver Prices check priceSource: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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