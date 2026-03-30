  • आत्ता सोनं खरेदी केले तर पुढील 5 वर्षात किती दर मिळेल? सोनं स्वस्त होईल की महाग?

वनिता कांबळे | Updated: Mar 30, 2026, 08:53 PM IST
Gold Rate : जगभरात सोनं हा गुतवणुकीचा सर्वोत्तम पर्याय मानला जातो. सोन्यात गुंकवणूक म्हणजे बंपर रिर्टन. मात्र, याच सोन्याने आता गुंतवणुकदारांना टेन्शनमध्ये आणले आहे. सोन्याच्या दरात प्रचंड चढ उतार पहायला मिळत आहे. सोन्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण होत आहे. तर, अचानक सोन्याचा दर वाढत देखील आहे. एकीकडे सोन्याचा दर लाखाच्या खाली येणार असा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे सोनं 2 लाखाच्या वर जाऊ शकतं असाही अंदाज लावला जात आहे.   आत्ता सोनं खरेदी केले तर पुढील 5 वर्षात किती दर मिळेल?  सोनं स्वस्त होईल की महाग? जाणून घेऊया. 

सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांना अनेक वर्षांपासून स्थिर परतावा मिळत आहे. जागतिक अनिश्चितता, महागाई आणि आर्थिक अस्थिरतेच्या काळात, गुंतवणूकदार  सोन्याला सुरक्षित पर्याय म्हणून प्राधान्य देत आहेत.  जेव्हा जेव्हा शेअर बाजारात किंवा अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता वाढते, तेव्हा सोन्याची मागणी आपोआप वाढते, ज्यामुळे किमतींना आधार मिळतो असा तज्ञांचा दावा आहे.

सोन्याच्या किमतींचे भवितव्य कशावर अवलंबून आहे? सोन्याचे दर का घसरतात?

जागतिक चलनवाढ,  व्याजदर,  डॉलरची मजबुती, भू-राजकीय तणाव जसे की युद्धे किंवा संकटे याचा मोठा परिणाम सोन्याच्या दरावर पहायला मिळतो. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता कायम राहिल्यास सोन्याच्या किमती वाढू शकतात. मात्र, अर्थव्यवस्था स्थिर झाल्यास आणि व्याजदर उच्च राहिल्यास सोन्याच्या किमतींवर दबाव येऊ शकतो.  अनेक परिस्थितींमध्ये सोन्याचे दर वाढतात तसेच काही परिस्थितींमध्ये सोन्याच्या किमतीत घसरण होण्याची शक्यता असते. जर मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढवले तर गुंतवणूकदार इक्विटीमध्ये (शेअर बाजारात) अधिक पैसे गुंतवतात यामुळे डॉलर मजबूत होतो.  या परिस्थितीत, सोन्याचे आकर्षण कमी होते, ज्यामुळे किमतींमध्ये किंचित घट होऊ शकते.  सोन्याच्या दरातील चढ उतार हा तज्ज्ञांना दीर्घकालीन कल वाटत नाही. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून, अनेक विश्लेषकांना असे वाटते की सोन्याच्या किंमती हळूहळू वाढत राहू शकतात.  वाढती जागतिक अनिश्चितता,  मध्यवर्ती बँकांकडून सोन्याची खरेदी,  गुंतवणूकदारांचा सुरक्षित मालमत्तेकडे कल याचा मोटा परिणाम सोन्याच्या दरावर होत आहे.  दरात प्रचंड चढ-उतार असूनही, सोने दीर्घकाळात आपले मूल्य टिकवून ठेवू शकतो. भारतासारख्या देशात सोन्याच्या किमतींचा सर्वसामान्य लोकांच्या बचतीवर आणि खरेदीवर थेट परिणाम होतो. लग्न सराईच्या सोनं खरेदी खर्चिक असले  तरी सोन खरेदी केली जाते. सोन्याचे दर कमी जाल्यावर अनेकजण गुंतवणुक म्हणून सोनं खरेदी करतात. 

पुढील 5 वर्षात सोन्याचा दर किती असेल?

पुढील पाच वर्षांत सोन्याच्या किमतीत निश्चितच चढ-उतार होतील. सोन्याच्या दरात पूर्ण घसरण किंवा वाढ होईलच याची खात्री नाही.  यामुळे पुढील 5 वर्षात सोन्याचा दर किती असेल याचा निश्चित आकडा कुणीच सांगू शकत नाही. गुंतवणूकदारांनी बाजाराच्या परिस्थितीनुसार संतुलित धोरण अवलंबून सोन्यात गुंकवणूक करावी असा सल्ला तज्ञांनी दिला आहे.  कारण अनिश्चित काळात सोने सुरक्षेचा एक भक्कम स्रोत आहे. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

