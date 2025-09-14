Gold Rates: एक वर्षात किती महागलं सोनं? पुढच्या 5 वर्षात किती पोहोचेल दर? जाणून घ्या A टू Z माहिती!

Gold Rates: दररोज सोन्याच्या किमतीत वाढ होत आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा मिळत आहे. या वर्षी एमसीएक्सवर सोन्याने 30% पेक्षा जास्त नफा दिला आहे, तर चांदीने सुमारे 35% वाढ दर्शवली आहे. याच काळात निफ्टी 50 निर्देशांक केवळ 4.65% वाढला. गेल्या सहा वर्षांत सोन्याच्या किमतीत 200% वाढ झाली आहे, जी गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक ठरली आहे.मागील पाच वर्षांत सोन्याचे भाव सतत वाढत आहेत. पुढच्या 5 वर्षात सोन्याचा दर काय असेल? सविस्तर जाणून घेऊया.
जागतिक राजकीय अस्थिरता, वाढती महागाई आणि आर्थिक अनिश्चितता यामुळे सोने सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पसंतीस उतरले आहे. या काळात सोन्याचा भाव अनेकदा विक्रमी पातळीवर पोहोचला, ज्यामुळे मागणीत चढ-उतार दिसून आले. रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिकेचे वाढते कर्ज आणि मध्यवर्ती बँकांची सोने खरेदी यांसारख्या घटकांनी सोन्याच्या किमतीला चालना दिली. कमी व्याजदर आणि चलन अवमूल्यनामुळे गुंतवणूकदारांचा कल सोन्याकडे वाढला आहे. यामुळे सोने आणि चांदीने इतर मालमत्तांना मागे टाकले आहे. सोन्याने दीर्घकालीन गुंतवणुकीत स्थिरता आणि भरीव परतावा दिला आहे, ज्यामुळे ते गुंतवणूकदारांसाठी विश्वासार्ह पर्याय बनले आहे.
गेल्या एका वर्षात (एप्रिल 2024 ते एप्रिल 2025) सोन्याचा भाव 74,100 रुपयांवरून 96,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत वाढला आहे, म्हणजेच तब्बल 25,000 रुपयांची वाढ. ही वाढ जागतिक भू-राजकीय तणाव, महागाई आणि आर्थिक अनिश्चिततेमुळे झाली आहे. सोने गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित पर्याय मानले जाते, ज्यामुळे मागणी वाढली. एप्रिल 2024 मध्ये 74,100 रुपये असलेला सोन्याचा भाव जुलै 2024 मध्ये 71,100 रुपयांवर घसरला, परंतु सप्टेंबर 2024 मध्ये 78,200 आणि ऑक्टोबर 2024 मध्ये 81,600 रुपयांवर पोहोचला. फेब्रुवारी 2025 मध्ये 89,100 आणि मार्च 2025 मध्ये 92,200 रुपये झाला, तर एप्रिल 2025 मध्ये 96,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर स्थिरावला.
रशिया-युक्रेन युद्ध, मध्य पूर्वेतील तणाव आणि अमेरिकेचे वाढते कर्ज यांसारख्या घटकांनी सोन्याच्या मागणीत वाढ केली. मध्यवर्ती बँकांनी डॉलरऐवजी सोने खरेदीला प्राधान्य दिल्याने आणि कमी व्याजदरांमुळे सोन्याचे आकर्षण वाढले आहे. याशिवाय, महागाईमुळे लोक सोन्यात गुंतवणूक करत आहेत.गेल्या 6 वर्षांतील कामगिरी: 2019 मध्ये सोन्याचा भाव 34,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता, जो 2025 मध्ये 97,800 रुपयांवर पोहोचला, म्हणजेच 200% परतावा. कोविड-19, ढिलाईचे चलन धोरण आणि आर्थिक अस्थिरतेमुळे सोन्याने इतर मालमत्तांना मागे टाकले. चांदीनेही 35% परतावा दिला, तर निफ्टी 50 आणि सेन्सेक्स अनुक्रमे 4.65% आणि 3.75% वाढले.
तज्ज्ञांच्या मते, पुढील 5 वर्षांत सोन्याचा भाव 1.35 लाख ते 2.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचू शकतो. भू-राजकीय जोखीम, मध्यवर्ती बँकांची सोने खरेदी आणि डॉलरवरील विश्वासाचा अभाव यामुळे सोन्याची मागणी कायम राहील. मंदी असल्यास 40% आणि तेजी असल्यास 125% परतावा शक्य आहे.
सोने दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी विश्वासार्ह आहे. वाढत्या जागतिक कर्ज आणि अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदारांनी हळूहळू सोने खरेदी करावे. किंमत सुधारणांवर (72,000-75,000 रुपये) खरेदीचा विचार करावा आणि पोर्टफोलिओत सोन्याला स्थान द्यावे.
