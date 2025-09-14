English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Gold Rates: एक वर्षात किती महागलं सोनं? पुढच्या 5 वर्षात किती पोहोचेल दर? जाणून घ्या A टू Z माहिती!

Gold Rates:  पुढच्या 5 वर्षात सोन्याचा दर काय असेल? सविस्तर जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 14, 2025, 06:55 AM IST
Gold Rates: एक वर्षात किती महागलं सोनं? पुढच्या 5 वर्षात किती पोहोचेल दर? जाणून घ्या A टू Z माहिती!
सोन्याचे दर

Gold Rates:  दररोज सोन्याच्या किमतीत वाढ होत आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा मिळत आहे. या वर्षी एमसीएक्सवर सोन्याने 30% पेक्षा जास्त नफा दिला आहे, तर चांदीने सुमारे 35% वाढ दर्शवली आहे. याच काळात निफ्टी 50 निर्देशांक केवळ 4.65% वाढला. गेल्या सहा वर्षांत सोन्याच्या किमतीत 200% वाढ झाली आहे, जी गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक ठरली आहे.मागील पाच वर्षांत सोन्याचे भाव सतत वाढत आहेत. पुढच्या 5 वर्षात सोन्याचा दर काय असेल? सविस्तर जाणून घेऊया.

गुंतवणूकदारांसाठी विश्वासार्ह पर्याय

जागतिक राजकीय अस्थिरता, वाढती महागाई आणि आर्थिक अनिश्चितता यामुळे सोने सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पसंतीस उतरले आहे. या काळात सोन्याचा भाव अनेकदा विक्रमी पातळीवर पोहोचला, ज्यामुळे मागणीत चढ-उतार दिसून आले. रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिकेचे वाढते कर्ज आणि मध्यवर्ती बँकांची सोने खरेदी यांसारख्या घटकांनी सोन्याच्या किमतीला चालना दिली. कमी व्याजदर आणि चलन अवमूल्यनामुळे गुंतवणूकदारांचा कल सोन्याकडे वाढला आहे. यामुळे सोने आणि चांदीने इतर मालमत्तांना मागे टाकले आहे. सोन्याने दीर्घकालीन गुंतवणुकीत स्थिरता आणि भरीव परतावा दिला आहे, ज्यामुळे ते गुंतवणूकदारांसाठी विश्वासार्ह पर्याय बनले आहे.

वर्षभरात किती वाढले सोन्याचे दर? 

गेल्या एका वर्षात (एप्रिल 2024 ते एप्रिल 2025) सोन्याचा भाव 74,100 रुपयांवरून 96,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत वाढला आहे, म्हणजेच तब्बल 25,000 रुपयांची वाढ. ही वाढ जागतिक भू-राजकीय तणाव, महागाई आणि आर्थिक अनिश्चिततेमुळे झाली आहे. सोने गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित पर्याय मानले जाते, ज्यामुळे मागणी वाढली. एप्रिल 2024 मध्ये 74,100 रुपये असलेला सोन्याचा भाव जुलै 2024 मध्ये 71,100 रुपयांवर घसरला, परंतु सप्टेंबर 2024 मध्ये 78,200 आणि ऑक्टोबर 2024 मध्ये 81,600 रुपयांवर पोहोचला. फेब्रुवारी 2025 मध्ये 89,100 आणि मार्च 2025 मध्ये 92,200 रुपये झाला, तर एप्रिल 2025 मध्ये 96,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर स्थिरावला.

का वाढतायत सोन्याच्या किंमती?

रशिया-युक्रेन युद्ध, मध्य पूर्वेतील तणाव आणि अमेरिकेचे वाढते कर्ज यांसारख्या घटकांनी सोन्याच्या मागणीत वाढ केली. मध्यवर्ती बँकांनी डॉलरऐवजी सोने खरेदीला प्राधान्य दिल्याने आणि कमी व्याजदरांमुळे सोन्याचे आकर्षण वाढले आहे. याशिवाय, महागाईमुळे लोक सोन्यात गुंतवणूक करत आहेत.गेल्या 6 वर्षांतील कामगिरी: 2019 मध्ये सोन्याचा भाव 34,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता, जो 2025 मध्ये 97,800 रुपयांवर पोहोचला, म्हणजेच 200% परतावा. कोविड-19, ढिलाईचे चलन धोरण आणि आर्थिक अस्थिरतेमुळे सोन्याने इतर मालमत्तांना मागे टाकले. चांदीनेही 35% परतावा दिला, तर निफ्टी 50 आणि सेन्सेक्स अनुक्रमे 4.65% आणि 3.75% वाढले.

भविष्यात किती वाढतील किंमती?

तज्ज्ञांच्या मते, पुढील 5 वर्षांत सोन्याचा भाव 1.35 लाख ते 2.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचू शकतो. भू-राजकीय जोखीम, मध्यवर्ती बँकांची सोने खरेदी आणि डॉलरवरील विश्वासाचा अभाव यामुळे सोन्याची मागणी कायम राहील. मंदी असल्यास 40% आणि तेजी असल्यास 125% परतावा शक्य आहे.

सोने खरेदीची योग्य वेळ कोणती? 

सोने दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी विश्वासार्ह आहे. वाढत्या जागतिक कर्ज आणि अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदारांनी हळूहळू सोने खरेदी करावे. किंमत सुधारणांवर (72,000-75,000 रुपये) खरेदीचा विचार करावा आणि पोर्टफोलिओत सोन्याला स्थान द्यावे.

FAQ

प्रश्न: गेल्या एका वर्षात सोन्याच्या किमतीत किती वाढ झाली आहे?

उत्तर: एप्रिल 2024 ते एप्रिल 2025 या कालावधीत सोन्याचा भाव 74,100 रुपयांवरून 96,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत वाढला आहे, म्हणजेच सुमारे 25,000 रुपयांची वाढ झाली आहे. ही वाढ जागतिक भू-राजकीय तणाव, महागाई आणि मध्यवर्ती बँकांच्या सोने खरेदीमुळे झाली आहे.

प्रश्न: पुढील 5 वर्षांत सोन्याचा भाव किती वाढण्याची शक्यता आहे?

उत्तर: तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, पुढील 5 वर्षांत सोन्याचा भाव 1.35 लाख ते 2.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचू शकतो. मंदी असल्यास 40% आणि तेजी असल्यास 125% परतावा मिळण्याची शक्यता आहे, कारण भू-राजकीय जोखीम आणि डॉलरच्या स्थिरतेवरील अनिश्चितता सोन्याची मागणी वाढवत आहे.

प्रश्न: सोने खरेदी करण्यासाठी सध्याची वेळ योग्य आहे का?

उत्तर: होय, सोने दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पर्याय आहे. वाढत्या जागतिक कर्ज आणि अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदारांनी किंमत सुधारणांवर (72,000-75,000 रुपये) हळूहळू सोने खरेदी करावे आणि पोर्टफोलिओत 5-10% वाटप ठेवावे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

