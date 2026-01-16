English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Gold Rates Today:सोन्याच्या किमतीत मोठी झेप, तुमच्या शहरात काय आहेत सोन्याचे दर?

Gold Rates Today: आज भारतात सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा जोरदार वाढ झाली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 16, 2026, 09:20 AM IST
सोन्याचे दर

Gold Rates Today: आज भारतात सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा जोरदार वाढ झाली आहे. अखिल भारतीय सराफा संघाच्या सकाळच्या दरानुसार, २४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम १,४३,६१० ते १,४७,३०० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. दिल्लीत हे नवीन रेकॉर्ड आहे, जिथे पाचव्या दिवशी सलग वाढ नोंदवली गेली. हे दर स्टॉकिस्ट, ज्वेलर्स आणि ग्राहकांच्या सतत खरेदीमुळे वाढल्याची माहिती देण्यात आली.

मुख्य कॅरेटनुसार दर

24 कॅरेट (शुद्ध सोने): प्रति 10 ग्रॅम सुमारे ₹143610 ते ₹147300 (शहरानुसार फरक). 22 कॅरेट (सामान्य दागिने): प्रति 10 ग्रॅम ₹131640 ते ₹132910. 18 कॅरेट: प्रति 10 ग्रॅम ₹107710 ते ₹110910. 14 कॅरेट: प्रति 10 ग्रॅम सुमारे ₹83000च्या आसपास. या दरांमध्ये मागील दिवसाच्या तुलनेत ₹800 ते ₹1260 पर्यंतची वाढ दिसते.

शहरनिहाय फरक

दिल्ली: 24 कॅरेट ₹143760 ते ₹147300 (सर्वाधिक).मुंबई: 24 कॅरेट ₹143610, 22K ₹131640. चेन्नई: 24K ₹144690 (उच्च). कोलकाता: 24 कॅरेट ₹143610. मुंबई आणि कोलकाता सारख्या बंदर शहरांत दर थोडे कमी असतात, कारण आयात खर्च कमी होतो.

आंतरराष्ट्रीय आणि MCX बाजार

जागतिक बाजारात सोन्याचा स्पॉट दर $4614.45 प्रति औंस (कमी झाला), तर Comex फ्यूचर्स $4436.71वर वाढले. भारतातील MCX फ्यूचर्स ₹143153 प्रति १० ग्रॅमवर नवीन उच्चांक गाठले, ज्यात 0.65% वाढ झाली. घरगुती बाजार मजबूत राहिला, जागतिक बाजारात मंदी असूनही.

का वाढतायत दर?

सोन्याच्या किमती वाढण्यामागे स्टॉकिस्ट आणि ज्वेलर्सची सतत खरेदी, ग्राहकांची मागणी आणि गुंतवणुकीचा कल मुख्य आहे. 2026 सुरू झाल्यापासून सोन्यात सुमारे ₹9600 (7%) वाढ झाली आहे. जागतिक अनिश्चितता, डॉलरची कमकुवतता आणि सुरक्षित गुंतवणुकीची गरज यामुळे सोने आकर्षक ठरत आहे.

ग्राहकांसाठी सल्ला

सोन्याचे दर सध्या उच्च पातळीवर असल्याने खरेदी करण्यापूर्वी शहरातील स्थानिक सराफांकडून ताजे दर तपासा. हॉलमार्क सोने घ्या, जेणेकरून शुद्धता मिळेल. येणाऱ्या दिवसांतही दर वाढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे लग्न किंवा गुंतवणुकीसाठी आता नियोजन करणे फायद्याचे ठरू शकते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Gold price todayGold rate todayGold Rate india24 carat gold price22 carat gold Price

