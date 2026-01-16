Gold Rates Today:सोन्याच्या किमतीत मोठी झेप, तुमच्या शहरात काय आहेत सोन्याचे दर?

Gold Rates Today: आज भारतात सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा जोरदार वाढ झाली आहे. अखिल भारतीय सराफा संघाच्या सकाळच्या दरानुसार, २४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम १,४३,६१० ते १,४७,३०० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. दिल्लीत हे नवीन रेकॉर्ड आहे, जिथे पाचव्या दिवशी सलग वाढ नोंदवली गेली. हे दर स्टॉकिस्ट, ज्वेलर्स आणि ग्राहकांच्या सतत खरेदीमुळे वाढल्याची माहिती देण्यात आली.
24 कॅरेट (शुद्ध सोने): प्रति 10 ग्रॅम सुमारे ₹143610 ते ₹147300 (शहरानुसार फरक). 22 कॅरेट (सामान्य दागिने): प्रति 10 ग्रॅम ₹131640 ते ₹132910. 18 कॅरेट: प्रति 10 ग्रॅम ₹107710 ते ₹110910. 14 कॅरेट: प्रति 10 ग्रॅम सुमारे ₹83000च्या आसपास. या दरांमध्ये मागील दिवसाच्या तुलनेत ₹800 ते ₹1260 पर्यंतची वाढ दिसते.
दिल्ली: 24 कॅरेट ₹143760 ते ₹147300 (सर्वाधिक).मुंबई: 24 कॅरेट ₹143610, 22K ₹131640. चेन्नई: 24K ₹144690 (उच्च). कोलकाता: 24 कॅरेट ₹143610. मुंबई आणि कोलकाता सारख्या बंदर शहरांत दर थोडे कमी असतात, कारण आयात खर्च कमी होतो.
जागतिक बाजारात सोन्याचा स्पॉट दर $4614.45 प्रति औंस (कमी झाला), तर Comex फ्यूचर्स $4436.71वर वाढले. भारतातील MCX फ्यूचर्स ₹143153 प्रति १० ग्रॅमवर नवीन उच्चांक गाठले, ज्यात 0.65% वाढ झाली. घरगुती बाजार मजबूत राहिला, जागतिक बाजारात मंदी असूनही.
सोन्याच्या किमती वाढण्यामागे स्टॉकिस्ट आणि ज्वेलर्सची सतत खरेदी, ग्राहकांची मागणी आणि गुंतवणुकीचा कल मुख्य आहे. 2026 सुरू झाल्यापासून सोन्यात सुमारे ₹9600 (7%) वाढ झाली आहे. जागतिक अनिश्चितता, डॉलरची कमकुवतता आणि सुरक्षित गुंतवणुकीची गरज यामुळे सोने आकर्षक ठरत आहे.
सोन्याचे दर सध्या उच्च पातळीवर असल्याने खरेदी करण्यापूर्वी शहरातील स्थानिक सराफांकडून ताजे दर तपासा. हॉलमार्क सोने घ्या, जेणेकरून शुद्धता मिळेल. येणाऱ्या दिवसांतही दर वाढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे लग्न किंवा गुंतवणुकीसाठी आता नियोजन करणे फायद्याचे ठरू शकते.