भारताकडून ₹ 65,00,00,00,00,000ची सोनं खरेदी; दर दुपटीनं वाढले, कोणत्या देशाकडून सर्वाधिक सुवर्ण विक्री?

Gold Import in India : सोन्याच्या दरांना झळाळी, सोन्याचे दर कडाडले, सोनं खरेदी करणं कठीण.. या आणि अशा अनेक आशयांची वृत्त मागील काही दिवसांपासून सातत्यानं पाहायला मिळत आहेत. एकंदरच गेल्या वर्षभरातील सोन्याच्या दरांवर नजर टाकल्यास या आकड्यांमध्ये दुपटीनं वाढ झाल्याचं लक्षात येतं. मात्र तरीही भारतानं प्रचंड प्रमाणात सोनं खरेदी केली आहे. केंद्रीय मंत्रालयाच्या माहितीनुसार मौल्यवान धातूंच्या चढ्या किमतीमुळं एप्रिल- फेब्रुवारी 2025-26 दरम्यान देशात साधारण 28.73 टक्के सोन्याची आयात करण्यात आली. ज्यामुळं हा आकडा 69 अब्ज डॉलर रकमेवर पोहोचला आहे.
यापूर्वी 2024-25 मध्ये याच कालावधित सोन्याचा आयात दर 53.52 अब्ज डॉलर इतका होता. सोन्याच्या आयातीत झालेल्या या वाढीमुळं देशातील व्यापार तूट (आयात आणि निर्यातीमधील फरक) वाढून 310.60 अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. यापूर्वीच्या वर्षी सदर काळातच हा आकडा 261.80 अब्ज डॉलर इतका होता. राहिला मुद्दा देशातील सोन्याच्या किमतींचा, तर दिल्लीमध्ये सध्या सर्व करांसहित प्रतितोळा सोन्याचे दर 1,51,500 रुपये इतकी आहे. ज्यामुळं सोन्याची आयात वाढली असली तरीही देशात सोन्याच्या किमती किती वाढल्या आहेत हेच स्पष्ट होत आहे.
भारतानं आयात केलेल्या एकूण सोन्यामध्ये स्वित्झर्लंडची भागिदारी सर्वाधिक असून, ती साधारण 40 टक्के इतकी आहे. यामागोमाग युएई 16 टक्क्यांहून अधिक, दक्षिण आफ्रिका (10 टक्के) अशा देशांचा समावेश आहे. एप्रिल आणि फेब्रुवारी 2025-26 मध्ये स्वित्झर्लंडमधून आलेलं सोनं 11.57 टक्क्यांनी वाढून 23.5 अब्ज डॉलरवर पोहोचलं.
चीनमागोमाग जगात भारत हा सोन्याचा सर्वात मोठा वापरकर्ता आहे. ही आयात प्रामुख्यानं दागिने निर्मितीच्या उद्योगपूर्ततेसाठी केली जाते. परिणामी सोन्याच्या वाढत्या आयातीचा थेट परिणाम भारतातील सद्यस्थितीला असणाऱ्या तोट्यात दिसून येत आहे. फक्त सराफा बाजारच नव्हे तर, आरबीआकडूनही सोन्याची मोठी मागणी असते. जागतिक बाजारपेठेतील उलथापालथ पाहता केंद्रीय बँकेकडून सोन्याची ठेव वाढवण्यावर प्रचंड भर दिला जात आहे, ज्यामुळं आरबीआयसुद्धा सोन्याचा साठा वाढवण्यास सुरुवात केली असून, एकूण आयातीतही याचा बराच वाटा आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे असणाऱ्या सोन्याच्या साठ्यात सातत्यानं वाढ होत आहे. मागील आर्थिक वर्षअखेरीस हा साठा वाढून जवळपास 880 टनवर पोहोचला होता. आरबीआयकडे असणाऱ्या सोन्याची एकूण किंमत आता 100 अब्ज डॉलरच्याही पलिकडे पोहोचली आहे. या एकूण साठ्यापैकी 512 टन सोनं भारतात असून, 348.62 टन सोनं बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंटमध्ये सुरक्षित असल्याचं सांगण्यात येतं.