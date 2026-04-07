English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
भारताकडून ₹ 65,00,00,00,00,000ची सोनं खरेदी; दर दुपटीनं वाढले, कोणत्या देशाकडून सर्वाधिक सुवर्ण विक्री?

Gold Prices and Import in India :कोणत्या देशानं विकलं सर्वाधिक सोनं? भारतात सोन्याचे दर गगनाला भिडत असले तरीही आयात मात्र वाढतच चालली आहे. मागील आर्थिक वर्षातील ही आकडेवारी काय सांगते? सर्वात महत्त्वाची माहिती समोर.    

सायली पाटील | Updated: Apr 7, 2026, 11:43 AM IST
Gold Import in India : सोन्याच्या दरांना झळाळी, सोन्याचे दर कडाडले, सोनं खरेदी करणं कठीण.. या आणि अशा अनेक आशयांची वृत्त मागील काही दिवसांपासून सातत्यानं पाहायला मिळत आहेत. एकंदरच गेल्या वर्षभरातील सोन्याच्या दरांवर नजर टाकल्यास या आकड्यांमध्ये दुपटीनं वाढ झाल्याचं लक्षात येतं. मात्र तरीही भारतानं प्रचंड प्रमाणात सोनं खरेदी केली आहे. केंद्रीय मंत्रालयाच्या माहितीनुसार मौल्यवान धातूंच्या चढ्या किमतीमुळं एप्रिल- फेब्रुवारी 2025-26 दरम्यान देशात साधारण 28.73 टक्के सोन्याची आयात करण्यात आली. ज्यामुळं हा आकडा 69 अब्ज डॉलर रकमेवर पोहोचला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

यापूर्वी 2024-25 मध्ये याच कालावधित सोन्याचा आयात दर 53.52 अब्ज डॉलर इतका होता. सोन्याच्या आयातीत झालेल्या या वाढीमुळं देशातील व्यापार तूट (आयात आणि निर्यातीमधील फरक) वाढून 310.60 अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. यापूर्वीच्या वर्षी सदर काळातच हा आकडा 261.80 अब्ज डॉलर इतका होता. राहिला मुद्दा देशातील सोन्याच्या किमतींचा, तर दिल्लीमध्ये सध्या सर्व करांसहित प्रतितोळा सोन्याचे दर 1,51,500 रुपये इतकी आहे. ज्यामुळं सोन्याची आयात वाढली असली तरीही देशात सोन्याच्या किमती किती वाढल्या आहेत हेच स्पष्ट होत आहे. 

कुठं होते सोन्याची सर्वाधिक खरेदी? 

भारतानं आयात केलेल्या एकूण सोन्यामध्ये स्वित्झर्लंडची भागिदारी सर्वाधिक असून, ती साधारण 40 टक्के इतकी आहे. यामागोमाग युएई 16 टक्क्यांहून अधिक, दक्षिण आफ्रिका (10 टक्के) अशा देशांचा समावेश आहे. एप्रिल आणि फेब्रुवारी 2025-26 मध्ये स्वित्झर्लंडमधून आलेलं सोनं 11.57 टक्क्यांनी वाढून 23.5 अब्ज डॉलरवर पोहोचलं. 

कोणत्या देश सोन्याचा सर्वाधिक वापरकर्ता? 

चीनमागोमाग जगात भारत हा सोन्याचा सर्वात मोठा वापरकर्ता आहे. ही आयात प्रामुख्यानं दागिने निर्मितीच्या उद्योगपूर्ततेसाठी केली जाते. परिणामी सोन्याच्या वाढत्या आयातीचा थेट परिणाम भारतातील सद्यस्थितीला असणाऱ्या तोट्यात दिसून येत आहे. फक्त सराफा बाजारच नव्हे तर, आरबीआकडूनही सोन्याची मोठी मागणी असते. जागतिक बाजारपेठेतील उलथापालथ पाहता केंद्रीय बँकेकडून सोन्याची ठेव वाढवण्यावर प्रचंड भर दिला जात आहे, ज्यामुळं आरबीआयसुद्धा सोन्याचा साठा वाढवण्यास सुरुवात केली असून, एकूण आयातीतही याचा बराच वाटा आहे. 

RBI कडे सोन्याचा एकूण किती साठा? 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे असणाऱ्या सोन्याच्या साठ्यात सातत्यानं वाढ होत आहे. मागील आर्थिक वर्षअखेरीस हा साठा वाढून जवळपास 880 टनवर पोहोचला होता. आरबीआयकडे असणाऱ्या सोन्याची एकूण किंमत आता 100 अब्ज डॉलरच्याही पलिकडे पोहोचली आहे. या एकूण साठ्यापैकी 512 टन सोनं भारतात असून, 348.62 टन सोनं बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंटमध्ये सुरक्षित असल्याचं सांगण्यात येतं. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Gold ratestodays gold ratesgold importindias gold importgold import in 2025

विश्व