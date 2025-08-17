भारतातील 'या' राज्यात जमीन फाडून सापडले 200000 किलो सोने; महाखजिना पाहून संपूर्ण जग हडबडले

Gold Reserves in Odisha : भारताला पुन्हा एकदा जॅकपॉट लागला आहे. ओडिशा राज्यामध्ये सोन्याचे महाप्रचंड साठे सापडले आहेत. शास्त्रज्ञांनी भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ( GSI) ने त्यांच्या शोधात या क्षेत्रांची ओळख पटवली आहे. राज्य सरकारमधील खाण मंत्री देखील विधानसभेत याबद्दल माहिती दिली. किती सोने आहे याबद्दल कोणताही दावा करण्यात आला नसला तरी, असे म्हटले जात आहे की हा सोन्याचा साठा 10 ते 20 मेट्रिक टन असू शकतो.
ओडिशातील देवगड (आदासा-रामपल्ली), सुंदरगड, नबरंगपूर, केओंझार, अंगुल आणि कोरापूट यासारख्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये सोन्याचे साठे असल्याची पुष्टी झाली आहे. त्याच वेळी, मयूरभंज, मलकानगिरी, संबलपूर आणि बौद्ध येथे अजूनही शोधकार्य सुरू आहे. मार्च 2025 मध्ये राज्याचे खाण मंत्री बिभूती भूषण जेना यांनी विधानसभेत या निष्कर्षांना पुष्टी दिली तेव्हा ही माहिती समोर आली.
आतापर्यंत सरकारने कोणतेही अधिकृत आकडे जाहीर केलेले नाहीत, परंतु भूगर्भीय संकेत पाहता, तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ओडिशात 10 ते 20 मेट्रिक टन सोने असू शकते. ओडिशा सरकार, ओएमसी आणि जीएसआय या सोन्याच्या शोधांचे व्यावसायिकीकरण करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. देवगडमधील पहिल्या सोन्याच्या खाण ब्लॉकचा लिलाव करण्याची तयारी सुरू आहे. जो राज्याच्या खाण क्षेत्रासाठी एक मोठे पाऊल मानले जाते. त्याच वेळी, जीएसआय आता आदासा-रामपल्ली आणि गोपूर-गाझीपूर सारख्या भागात सखोल तपासणी ( जी2) करण्यासाठी प्रारंभिक सर्वेक्षण ( जी3) च्या पलीकडे जात आहे , जेणेकरून या भागातील सोन्याच्या साठ्याची अचूक पुष्टी करता येईल.
ओडिशा सरकारने एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. देवगडमधील त्यांच्या पहिल्या सोन्याच्या खाणीच्या ब्लॉकचा लिलाव करण्याची तयारी करत आहेत . या निर्णयामुळे राज्यातील खनिज क्षेत्रात मोठा बदल होईल. सरकारच्या या उपक्रमामुळे खाजगी कंपन्यांची गुंतवणुक वाढेल देशात देशांतर्गत सोन्याचे उत्पादन खूपच कमी आहे. 2020 पर्यंत भारतात दरवर्षी फक्त 1.6 टन सोने काढले जात होते. ओडिशामध्ये अलिकडेच झालेल्या सोन्याच्या शोधामुळे भारताच्या एकूण सोन्याच्या साठ्यात मोठा फरक पडणार नसला तरी, त्यामुळे देशांतर्गत खाणकामाला चालना मिळणार आहे. याचा फक्त आर्थिक विविधीकरणाच्या दिशेने एक नवीन पाऊल ठरू शकते. ओडिशामध्ये सापडलेल्या सोन्याच्या साठ्यांची पुष्टी झाली आणि ते खाणकाम करण्यायोग्य बनवले गेले तर ते प्रादेशिक विकासाला चालना देऊ शकते.
यामुळे पायाभूत सुविधा, रोजगार, खाणकाम, वाहतूक आणि स्थानिक सेवांमध्ये गुंतवणुकीच्या नवीन संधी निर्माण होतील. देशांतर्गत सोन्याचे उत्पादन वाढवल्याने आयातीवरील अवलंबित्व थोडे कमी होऊ शकते, जरी या प्रमाणात मोठा बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच, या शोधामुळे ओडिशाच्या खनिज निर्यातीत विविधता येईल आणि भारताच्या खाण क्षेत्रात राज्याचे स्थान आणखी मजबूत होईल. ओडिशात आधीच भारतातील क्रोमाईटचे 96%, बॉक्साईटचे 52% आणि लोहखनिजाचे 33% साठे आहेत.
ओडिशामध्ये सापडलेल्या सोन्याच्या साठ्यांबाबत काही आवश्यक पावले उचलली जातील. प्रथम, धातूची गुणवत्ता आणि सोने काढण्याची क्षमता निश्चित करण्यासाठी शोध आणि प्रयोगशाळेतील चाचण्या पूर्ण केल्या जातील. यानंतर, तांत्रिक समित्या स्थापन केल्या जातील, ज्या खाणकाम आर्थिकदृष्ट्या कसे फायदेशीर ठरू शकते हे पाहतील. त्यानंतर खाणकाम ब्लॉक्सचा लिलाव केला जाईल, बहुधा एमएमडीआर कायद्याच्या नियमांनुसार. याव्यतिरिक्त, पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांचे देखील मूल्यांकन केले जाईल. शेवटी, खाणकाम सुरू करण्यासाठी रस्ते, वीज आणि पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधांची व्यवस्था केली जाईल.