Silver Price : चांदीबाबत खरी झाली पहिली भविष्यवाणी! रॉबर्ट कियोसाकीने चीनची पोल खोल; Silverबाबत जगाला केलं अलर्ट

Silver Rate today: सोने आणि चांदीच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमतींनी सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आहे. सोने आणि चांदीचे दर ज्या वेगाने वाढत आहेत त्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. ज्वेलर्स ग्राहकांची वाट पाहत आहेत आणि ग्राहक किमती कमी होण्याची वाट पाहत आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 25, 2026, 09:42 PM IST
सामान्य लोकांना सोने आणि चांदीच्या किमतीत सतत वाढ होणार आहे याचा अंदाज आला नसला तरी, एक व्यक्ती आहे ज्याने भाकित केले आहे की चांदीचे दर 3 लाख रुपयांच्या पुढे जातील. रिच डॅड, पुअर डॅड आणि एक प्रसिद्ध गुंतवणूकदार यांनी आधीच भाकित केले होते की चांदी या वर्षी ३ लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडेल. ते लोकांना सोने आणि चांदी खरेदी करण्याचा आणि साठवण्याचा सल्ला देत आहेत. ज्यांनी रॉबर्टवर विश्वास ठेवला आणि सोने आणि चांदीमध्ये गुंतवणूक केली ते खूप आनंदी आहेत. आता, रॉबर्ट कियोसाकी यांनी आणखी एक इशारा दिला आहे.

रॉबर्टने यापूर्वी चांदीच्या किमतींचा अंदाज वर्तवला होता आणि आता त्यांनी चांदीवर चीनचा प्रभाव उघड केला आहे. एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये रॉबर्ट कियोसाकी यांनी लिहिले की भारत, चीन आणि रशियासारखे देश मोठ्या प्रमाणात चांदी खरेदी करत आहेत. या देशांनी त्यांच्या चांदीच्या खरेदीत वाढ केली आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते हे गुंतवणुकीसाठी नाही तर मोठ्या तयारीसाठी करत आहेत. चीन हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा चांदी उत्पादक देश आहे, तरीही तो पेरूसारख्या देशांकडून चांदी खरेदी करत आहे. चीनची चांदीची खरेदी ही गुंतवणुकीचा भाग नाही तर एक जाणूनबुजून केलेली रणनीती आहे. चीनचा डॉलरवरील विश्वास कमी झाला आहे. परिणामी, हे देश चांदीला एक धोरणात्मक मालमत्ता बनवत आहेत.

चीनची चांदीसाठी योजना

चीनला येणाऱ्या परिस्थितीची जाणीव झाली आहे आणि तो भविष्यात बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी आपला चांदीचा साठा उभारत आहे. चीन पाश्चात्य एक्सचेंजेसवर किंवा त्यांच्या चलनांवर विश्वास ठेवत नाही. म्हणूनच, चांदीद्वारे जगावर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने तो चांदीचा साठा वाढवत आहे. चीनने आपला चांदीचा साठा अशा वेळी वाढवण्यास सुरुवात केली आहे जेव्हा त्याचा पुरवठा अचानक कमी झाला आहे. जगभरात व्यापार युद्धे वाढत आहेत. एकंदरीत, ते डॉलर आणि अमेरिकेच्या तुलनेत स्वतःला मजबूत करत आहे.

