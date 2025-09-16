आज सोनं स्वस्त झालं की महाग? वाचा आजचा सोन्याचा भाव काय

Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहेत. सोमवारी सोनं-चांदीचे दर किंचितशी घसरले होते. मात्र आज पुन्हा एकदा सोन्याच्या दराने उ्च्चांक गाठला आहे. आज मंगळवारी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर मौल्यवान धातुमध्ये वाढ झाली आहे. चांदीच्या दरानेही उसळी घेतली आहे. आंतरराष्ट्र्रीय आणि घरगुती दोन्ही बाजारात दोन्ही मौल्यवान धातुंना चमक आली आहे.
आज भारतीय बाजारात सोनं 1,10,330 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 870 रुपयांची वाढ झाली असून 1,11,930 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 800 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,02,600 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 660 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 83,950 रुपयांवर पोहोचले आहे.
चांदीचा भाव प्रति किलो ₹1,29,638 वर पोहोचला, ज्यामध्ये 209 ची वाढ झाली. चांदीने आणखी एक नवीन उच्चांक ₹1,29,720 वर पोहोचला आहे, ज्याला प्रचंड मागणी आहे.
जागतिक बाजारात सोन्याच्या दराने एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. स्पॉट गोल्ड 1.1% वाढून $3.680.80 प्रति औंसवर व्यवहार करत होता, जो सत्राच्या सुरुवातीला $3.685.39 हा नवीन विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला होता. डिसेंबर डिलिव्हरीसाठी अमेरिकन सोन्याचा वायदा देखील 0.8% वाढून $3,719.०० वर बंद झाला.
ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,02,600 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,11,930 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 83,950 रुपये
ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,260 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,193 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,395 रुपये
ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 82, 080 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 89, 544 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 67, 160 रुपये
मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?
सोन्याची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणी, डॉलर इंडेक्स, व्याजदर, महागाई, क्रूड ऑईलची किंमत आणि घरगुती आयात करांवर अवलंबून असते. भारतात लग्नसराई आणि सणासुदीच्या हंगामामुळे मागणी वाढते.
सोन्याची शुद्धता (कॅरेट) तपासा, विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा आणि जीएसटी, मेकिंग चार्ज आणि इतर शुल्कांचा विचार करा. गुंतवणुकीसाठी 24 कॅरेट सोने प्राधान्य द्या. दररोजचे बदल लक्षात घेऊन खरेदीचा निर्णय घ्या.
तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेतील व्याजदर धोरण, महागाई आणि डॉलर इंडेक्समुळे सोन्याचा दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सोने अद्याप आकर्षक आहे.