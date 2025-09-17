Gold Rate Today: ग्राहकांना किंचित दिलासा, नवरात्रीच्या आधी सोनं झालं स्वस्त, वाचा 22,18 कॅरेटचे दर

Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहे. मागील आठवड्यात सोन्याच्या दरात तब्बल 4 टक्के वाढ झाली आहे. मात्र आज सोन्याचे दर काहीसे घसरले आहेत. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याचे दर घसरल्याचे चित्र आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहेत. आज मात्र ग्राहकांना काहिसा दिलासा मिळाला आहे. सोन्याचे भाव किंचितसे घसरल्याचे पाहायला मिळाले आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याचे दर 220 रुपयांनी घसरले आहेत त्यामुळं प्रतितोळा सोनं 1,11,710 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 160 रुपयांची घसरण झाली असून 1,02,400 रुपयांवर पोहोचले आहेत. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 170 रुपयांची घट झाली असून 83,780 रुपयांवर पोहोचले आहे.
ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,02,400 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,11,710 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 83,780 रुपये
ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,240 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,171 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,378 रुपये
ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 81, 920 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 89, 368 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 67, 024 रुपये
सोन्याची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणी, डॉलर इंडेक्स, व्याजदर, महागाई, क्रूड ऑईलची किंमत आणि घरगुती आयात करांवर अवलंबून असते. भारतात लग्नसराई आणि सणासुदीच्या हंगामामुळे मागणी वाढते.
सोन्याची शुद्धता (कॅरेट) तपासा, विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा आणि जीएसटी, मेकिंग चार्ज आणि इतर शुल्कांचा विचार करा. गुंतवणुकीसाठी 24 कॅरेट सोने प्राधान्य द्या. दररोजचे बदल लक्षात घेऊन खरेदीचा निर्णय घ्या.
तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेतील व्याजदर धोरण, महागाई आणि डॉलर इंडेक्समुळे सोन्याचा दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सोने अद्याप आकर्षक आहे.