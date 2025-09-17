English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Gold Rate Today: ग्राहकांना किंचित दिलासा, नवरात्रीच्या आधी सोनं झालं स्वस्त, वाचा 22,18 कॅरेटचे दर

Gold Rate Today: सोनं आणि चांदीच्या दरात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. आज काय आहेत दर जाणून घ्या.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 17, 2025, 01:04 PM IST
Gold Rate Today: ग्राहकांना किंचित दिलासा, नवरात्रीच्या आधी सोनं झालं स्वस्त, वाचा 22,18 कॅरेटचे दर
gold silver price 17 september Check 18, 22 and 24 carat gold prices in mumbai maharashtra

Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहे. मागील आठवड्यात सोन्याच्या दरात तब्बल 4 टक्के वाढ झाली आहे. मात्र आज सोन्याचे दर काहीसे घसरले आहेत. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याचे दर घसरल्याचे चित्र आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहेत. आज मात्र ग्राहकांना काहिसा दिलासा मिळाला आहे. सोन्याचे भाव किंचितसे घसरल्याचे पाहायला मिळाले आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याचे दर 220 रुपयांनी घसरले आहेत त्यामुळं प्रतितोळा सोनं 1,11,710 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 160 रुपयांची घसरण झाली असून 1,02,400 रुपयांवर पोहोचले आहेत. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 170 रुपयांची घट झाली असून 83,780 रुपयांवर पोहोचले आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,02,400 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,11,710 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 83,780 रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 10,240 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 11,171 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,378 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 81, 920 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 89, 368 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 67, 024 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,02,400 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,11,710 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 83,780 रुपये

FAQ

1. सोन्याची किंमत कशी ठरते?

सोन्याची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणी, डॉलर इंडेक्स, व्याजदर, महागाई, क्रूड ऑईलची किंमत आणि घरगुती आयात करांवर अवलंबून असते. भारतात लग्नसराई आणि सणासुदीच्या हंगामामुळे मागणी वाढते.

2. सोन्याची खरेदी करताना काय काळजी घ्यावी?

सोन्याची शुद्धता (कॅरेट) तपासा, विश्वासार्ह ज्वेलरकडून खरेदी करा आणि जीएसटी, मेकिंग चार्ज आणि इतर शुल्कांचा विचार करा. गुंतवणुकीसाठी 24 कॅरेट सोने प्राधान्य द्या. दररोजचे बदल लक्षात घेऊन खरेदीचा निर्णय घ्या.

3. भविष्यात सोन्याच्या दराचा अंदाज काय आहे?

तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेतील व्याजदर धोरण, महागाई आणि डॉलर इंडेक्समुळे सोन्याचा दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सोने अद्याप आकर्षक आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold price todayGold rate todaygold rateToday gold rategold price

इतर बातम्या

स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांनंतर महाराष्ट्रातील 'या...

महाराष्ट्र बातम्या