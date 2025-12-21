English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

2026 मध्ये सोने आणि चांदीचे भाव वाढतील की कमी होतील? तज्ञांचा धक्कादायक अंदाज जाणून शॉक व्हाल

2026 मध्ये सोने आणि चांदीचे भाव वाढतील की कमी होतील? यावर अनेक चर्चा आहेत. अशातच तज्ञांनी वर्तवलेला अंदाज अत्यंत धक्कादायक आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 21, 2025, 10:40 PM IST
2026 मध्ये सोने आणि चांदीचे भाव वाढतील की कमी होतील? तज्ञांचा धक्कादायक अंदाज जाणून शॉक व्हाल

Gold Silver Price 2026: 2025 या वर्षात सोने आणि चांदीच्या किंमतीचा भडका उडाला. सोनं चांदीने गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा दिला आहे. या वर्षी चांदी 132 टक्क्यांनी वाढली आहे, तर सोन्याच्या दरातही 65 टक्क्यांनी वाढ झाली. गुंतवणूक मागणीत वाढ आणि पुरवठ्याचा अभाव यामुळे दोन्ही धातूंमध्ये ही वाढ झाली आहे. 2026 मध्ये सोने आणि चांदीचे भाव वाढतील की कमी होतील? असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. अशातच तज्ञांनी धक्कादायक अंदाज वर्तवला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

2025 मध्ये, सोन्याने जागतिक स्तरावर आणि भारतात विक्रम मोडले आहेत. सोन्याचा आंतरराष्ट्रीय भाव प्रति औंस 4,370 अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त झाला आहे. चांदी देखील प्रति औंस 60 अमेरिकन डॉलर्सच्या वर पोहोचली आहे. हा एक अभूतपूर्व उच्चांक आहे. गुंतवणूकदार सोन्याकडे झुकल्याने हे घडले. मध्यवर्ती बँकांकडून उदासीन भूमिका, भू-राजकीय तणाव आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांची सततची मागणी यासह अनेक घटकांनी याला हातभार लावला.

एमसीएक्सवर आणि प्रमुख शहरांमधील किरकोळ बाजारात सोन्याच्या किमती प्रति 10 ग्रॅम 1.33 लाख रुपयांच्या पुढे गेल्या. याची कारणे म्हणजे कमकुवत रुपया, जास्त आयात शुल्क आणि लग्नाच्या हंगामात झालेली जोरदार खरेदी. सोन्याच्या किमतीतील ही दुहेरी वाढ ही वस्तुस्थिती अधोरेखित करते की सोने अनिश्चिततेविरुद्ध एक उत्तम बचाव आहे. मोठ्या आर्थिक बदलांमुळे आणि स्थानिक घटकांमुळे ते मजबूत होते. चांदीच्या किमती देखील प्रति किलो 2 लाख रुपयांच्या पुढे गेल्या.

2026 हे वर्ष कसे असेल?

जर जागतिक परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली नाही - फायदेशीर महागाई, सावध मध्यवर्ती बँका आणि सततच्या भू-राजकीय चिंता - तर सोन्याच्या किमती वाढल्या राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये तीव्र घट होण्याऐवजी अधूनमधून सुधारणा होतील. तथापि, जर हे धोके वाढले तर सोन्याच्या किमती आणखी वाढू शकतात. मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव, दीर्घकालीन व्यापार समस्या किंवा अनपेक्षित वाढीच्या चिंता यासारखे नवीन जागतिक धक्के सुरक्षित-आश्रयस्थान प्रवाहाला चालना देतील, ज्यामुळे सोन्याच्या किमती वाढतील. आर्थिक सल्लागार कंपनी पीएल कॅपिटलच्या अहवालानुसार, भारतात या वर्षी गोल्ड ईटीएफमध्ये आतापर्यंतची सर्वाधिक गुंतवणूक झाली आहे. पुढील वर्षी सोने "मध्यम ते जोरदार सकारात्मक" राहील. दरम्यान, चांदी देखील आपला वेग कायम ठेवेल अशी अपेक्षा आहे. 2025 मध्ये चांदीच्या वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे औद्योगिक मागणीत झालेली लक्षणीय वाढ. अहवालात चांदीच्या पुरवठ्यात सततची कमतरता असल्याचे नमूद केले आहे, ज्यामुळे 2026 साठीचा मजबूत अंदाज आणखी मजबूत होईल. याचा अर्थ चांदीच्या किमती वाढतच राहू शकतात.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Gold Silver Price 2026Will gold and silver prices rise or fall in 20262026 मध्ये सोन्या चांदीचे दरसोन महागचांदी महाग

इतर बातम्या

‘वेड’ फेम अभिनेत्रीची खंत: दोन वर्षांपासून काम मिळत नाही, म...

मनोरंजन