2026 मध्ये सोने आणि चांदीचे भाव वाढतील की कमी होतील? तज्ञांचा धक्कादायक अंदाज जाणून शॉक व्हाल

Gold Silver Price 2026: 2025 या वर्षात सोने आणि चांदीच्या किंमतीचा भडका उडाला. सोनं चांदीने गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा दिला आहे. या वर्षी चांदी 132 टक्क्यांनी वाढली आहे, तर सोन्याच्या दरातही 65 टक्क्यांनी वाढ झाली. गुंतवणूक मागणीत वाढ आणि पुरवठ्याचा अभाव यामुळे दोन्ही धातूंमध्ये ही वाढ झाली आहे. 2026 मध्ये सोने आणि चांदीचे भाव वाढतील की कमी होतील? असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. अशातच तज्ञांनी धक्कादायक अंदाज वर्तवला आहे.
2025 मध्ये, सोन्याने जागतिक स्तरावर आणि भारतात विक्रम मोडले आहेत. सोन्याचा आंतरराष्ट्रीय भाव प्रति औंस 4,370 अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त झाला आहे. चांदी देखील प्रति औंस 60 अमेरिकन डॉलर्सच्या वर पोहोचली आहे. हा एक अभूतपूर्व उच्चांक आहे. गुंतवणूकदार सोन्याकडे झुकल्याने हे घडले. मध्यवर्ती बँकांकडून उदासीन भूमिका, भू-राजकीय तणाव आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांची सततची मागणी यासह अनेक घटकांनी याला हातभार लावला.
एमसीएक्सवर आणि प्रमुख शहरांमधील किरकोळ बाजारात सोन्याच्या किमती प्रति 10 ग्रॅम 1.33 लाख रुपयांच्या पुढे गेल्या. याची कारणे म्हणजे कमकुवत रुपया, जास्त आयात शुल्क आणि लग्नाच्या हंगामात झालेली जोरदार खरेदी. सोन्याच्या किमतीतील ही दुहेरी वाढ ही वस्तुस्थिती अधोरेखित करते की सोने अनिश्चिततेविरुद्ध एक उत्तम बचाव आहे. मोठ्या आर्थिक बदलांमुळे आणि स्थानिक घटकांमुळे ते मजबूत होते. चांदीच्या किमती देखील प्रति किलो 2 लाख रुपयांच्या पुढे गेल्या.
जर जागतिक परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली नाही - फायदेशीर महागाई, सावध मध्यवर्ती बँका आणि सततच्या भू-राजकीय चिंता - तर सोन्याच्या किमती वाढल्या राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये तीव्र घट होण्याऐवजी अधूनमधून सुधारणा होतील. तथापि, जर हे धोके वाढले तर सोन्याच्या किमती आणखी वाढू शकतात. मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव, दीर्घकालीन व्यापार समस्या किंवा अनपेक्षित वाढीच्या चिंता यासारखे नवीन जागतिक धक्के सुरक्षित-आश्रयस्थान प्रवाहाला चालना देतील, ज्यामुळे सोन्याच्या किमती वाढतील. आर्थिक सल्लागार कंपनी पीएल कॅपिटलच्या अहवालानुसार, भारतात या वर्षी गोल्ड ईटीएफमध्ये आतापर्यंतची सर्वाधिक गुंतवणूक झाली आहे. पुढील वर्षी सोने "मध्यम ते जोरदार सकारात्मक" राहील. दरम्यान, चांदी देखील आपला वेग कायम ठेवेल अशी अपेक्षा आहे. 2025 मध्ये चांदीच्या वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे औद्योगिक मागणीत झालेली लक्षणीय वाढ. अहवालात चांदीच्या पुरवठ्यात सततची कमतरता असल्याचे नमूद केले आहे, ज्यामुळे 2026 साठीचा मजबूत अंदाज आणखी मजबूत होईल. याचा अर्थ चांदीच्या किमती वाढतच राहू शकतात.