Marathi News
सोनं-चांदीच्या दराने गाठला ऐतिहासिक उच्चांक, आज तब्बल इतक्या हजाराने सोनं महागलं; दागिने खरेदी करायला जाण्यापूर्वी एकदा भाव वाचाच!

Gold Price Today: नवरात्रीच्या दिवसांतच सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. आज काय आहेत सोन्याचा दर जाणून घेऊयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 23, 2025, 12:26 PM IST
Gold Price Today: शेअर बाजार असेल किंवा कमोडिटी बाजार असो तसंच, गुंतवणुकीचे माध्यम या तिन्ही क्षेत्रात सोनं-चांदीचाच बोलबाला पाहायला मिळतोय. सोनं आणि चांदी दोन्ही मौल्यवान धातुच्या दरात उच्चांकी दरवाढ सुरूच आहे. या वर्षी चांदी 45,000 रुपयांनी महागली आहे तर सोनं 35,000रुपयांपेक्षा जास्त महागलं आहे. मंगळवारी पुन्हा एकदा सोनं-चांदीच्या दराने नवा उच्चांक गाठला आहे. कॉमेक्स आणि देशांतर्गंत बाजारात सोनं-चांदीच्या दरात तेजी आली आहे. आता 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 1 लाख 13 हजार रुपयांहून अधिक पोहोचले आहे. तर, चांदी 1 लाख 34 हजार रुपयांचा आकडा गाठला आहे. 

24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,260 रुपयांनी वाढला असून प्रतितोळा 1,14,330 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दर 1,150 रुपयांनी महागलं असून प्रतितोळा सोनं 1,04,800 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 940 रुपयांची वाढ झाली असून 85,750 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 

चांदीच्या दरात 1.33.836 रुपयांवर पोहोचले आहे. यात 281 रुपयांची तेजी पाहायला मिळाली आहे. सोमवारी चांदी 1.33.555 वर स्थिरावली होती. आज चांदी 1,34,016 वर उच्चांकावर पोहोचली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोनं-चांदीची झळाळी कायम आहे. स्पॉट गोल्ड $3.743.39प्रति औंसवर स्थिर आहे. सत्राच्या सुरुवातीलाच $ 3.759.02 प्रति औंसवर रेकॉर्ड नोंदवला आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,04,800 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,14,330रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 85,750 रुपये

ग़्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,433 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 10,480 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 8,575 रुपये

ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 83, 840 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 91,464 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 68, 600 रुपये

मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर?

10 ग्रॅम 22 कॅरेट  1,04,800 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,14,330रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 85,750 रुपये

FAQ

1) सोन्याचे दर का वाढत आहेत?

सोन्याचे दर वाढण्यामागे सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी, आणि फेडरल रिझर्व्हच्या अलीकडील निर्णयांचा प्रभाव आहे. स्पॉट गोल्ड 1.1 टक्क्यांनी वाढून $3,683.24 प्रति औंसवर बंद झाले आहे, तर या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

2) सोन्याची गुंतवणूक का लोकप्रिय आहे?

सणासुदीच्या काळात आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या वेळी सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानलं जातं. सातत्याने वाढणारे दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चमक यामुळे अनेकजण सोन्याकडे गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होत आहेत.

3) मुंबई आणि पुण्यातील सोन्याचे दर इतर शहरांपेक्षा वेगळे का असतात?

सोन्याचे दर स्थानिक मागणी, पुरवठा, कर, आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मध्यस्थांच्या शुल्कांवर अवलंबून असतात. तथापि, सध्या मुंबई आणि पुण्यातील दर वर नमूद केल्यानुसार एकसमान आहेत.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

