चांदी 22000 रुपयांनी स्वस्त, सिल्वर ETF क्रॅश, आता गुंतवणूकदारांनी काय करावं?

सोन्या-चांदीच्या दराने रेकॉर्ड ब्रेक उच्चांक गाठल्यानंतर आज चांदीच्या दरात मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. गोल्बल स्तरावर सोन्या-चांदीमध्ये गुंतवणूक केली जात आहे. असं असताना तज्ज्ञांनी सांगितलं की, सोन्या-चांदीच्या दरात आणखी मोठी घसरण पाहायला मिळणार आहे. या दरम्यान चांदी आणि सोने ईटीएफमध्ये आणखी घसरण होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, आज, 22 ऑक्टोबर रोजी 24 कॅरेटच्या 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 3726 रुपयांनी घसरून 12907 रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी, 24 ऑक्टोबर रोजी तो 127633 रुपयांवर होता. 24 ऑक्टोबर रोजी सोन्याने 129547 रुपयांचा सर्वोच्च दर गाठला होता.
चांदीच्या किमती आज 10549 रुपयांनी घसरून 152501 रुपयांवर आल्या. यापूर्वी, चांदी प्रति किलो 16350 रुपयांवर होती. 14 ऑक्टोबर रोजी, चांदीने 178100 रुपयांचा सर्वोच्च दर गाठला होता.
एमसीएक्सवर चांदी आता प्रति किलो ₹148365 वर पोहोचली आहे, जी आज ₹2827 ची वाढ दर्शवते. परंतु विक्रमी उच्चांकाच्या तुलनेत, चांदीच्या किमतींत मोठी घसरण झाली आहे. चांदी 170415 रुपयांवरुन 22 हजारांनी स्वस्त झाली आहे.
भारतात हंगामी खरेदी थांबली आहे: दिवाळीसारख्या सणांनंतर, भारतातील सोने आणि चांदीची खरेदी मंदावली आहे, ज्यामुळे दोघांची मागणी कमी झाली आहे.
अमेरिका-चीन व्यापार तणाव कमी करणे: सोने आणि चांदी हे सुरक्षित आश्रयस्थान मानले जातात, म्हणजेच लोक कठीण काळात ते खरेदी करतात. तथापि, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे शी जिनपिंग यांच्यात पुढील आठवड्यात बैठक होणार आहे, ज्यामुळे व्यापार युद्धाची चिंता कमी होईल.
नफा-घेणे आणि जास्त खरेदीचे संकेत: गुंतवणूकदार तेजीनंतर नफा बुक करत आहेत. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) सारख्या तांत्रिक निर्देशकांनी सूचित केले की किमती जास्त खरेदीच्या क्षेत्रात पोहोचल्या आहेत. म्हणून, ट्रेंड फॉलोअर्स आणि डीलर्सनी विक्री सुरू केली आहे. या वर्षी सोने ₹47745 आणि चांदी ₹66484 ने वाढले आहे.
या वर्षी आतापर्यंत सोन्याच्या किमती ₹47745 ने वाढल्या आहेत. 31 डिसेंबर 2024 रोजी, 24 कॅरेट सोन्याच्या 10 ग्रॅमची किंमत ₹76162 होती, जी आता ₹123907 वर पोहोचली आहे. या काळात चांदीच्या किमतीतही ₹66484 ने वाढ झाली आहे. 31 डिसेंबर 2024 रोजी, एक किलो चांदीची किंमत ₹86017 होती, जी आता ₹152501 प्रति किलोग्रॅम झाली आहे.