Marathi News
  • रात्र झाली अन् दर घसरले! चांदी 1.93 लाखांनी स्वस्त, सोनं 43 हजारांनी झालं कमी; पहा नवे दर

रात्र झाली अन् दर घसरले! चांदी 1.93 लाखांनी स्वस्त, सोनं 43 हजारांनी झालं कमी; पहा नवे दर

Gold Silver Price Fall On 17 Feb Night: सोनं आणि चांदीच्या दरांमध्ये मंगळवारी झालेली ही सर्वात मोठी घसरण ठरली असून याचा परिणाम आज शेअर बाजारामधील सोनं-चांदीच्या ईटीएफवर दिसू शकतो असं सांगितलं जात आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 18, 2026, 07:03 AM IST
रात्र झाली अन् दर घसरले! चांदी 1.93 लाखांनी स्वस्त, सोनं 43 हजारांनी झालं कमी; पहा नवे दर
सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये मोठी घट (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य- रॉयटर्स)

Gold Silver Price Fall On 17 Feb Night: सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये मंगळवारी रात्री साडेआठ वाजल्यानंतर मोठी पडझड झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. चांदीच्या किंमतीमध्ये घट होऊन चांदी 2.26 लाख रुपये किलोपर्यंत पोहचली असून सोन्या दरांमध्येही विक्रमी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. दरांमध्ये झालेले हे बदल मल्टी कमोडिटी मार्केट म्हणजेट एमसीएक्सवर पाहायला मिळत आहे. 

कितीने पडले सोन्याचे दर?

मंगळवारी रात्री एमसीएक्सवर 5 मार्चच्या वायद्यासाठी चांदीची किंमत 5.58 टक्क्यांनी घसरली. म्हणजेच प्रती किलो 13 हजार 378 रुपयांनी घरसण होऊन चांदी 2 लाख 26 हजार 513 रुपयांवर आली. त्याचप्रमाणे 2 एप्रिलच्या वायद्यासाठी सोन्याच्या किंमतीतही घसरण दिसून येत आहे. 10 ग्राम सोन्याची किंमत बाजारपेठेत 3 हजार 796 रुपयांनी म्हणजेच 2.45 टक्क्यांनी घसरली. सोनं 1 लाख 50 हजार 964 रुपये प्रती तोळ्यावर पोहोचलं आहे. मंगळवारी सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये झालेली ही सर्वात मोठी पडझड ठरली आहे.

चांदीच्या दरांमध्ये 1.93 लाखांची घसरण तर सोन्याच्या दरांमध्ये...

29 जानेवारी रोजी सोनं आणि चांदीच्या दरांनी विक्रमी स्तर गाठला होता. चांदीने 4 लाख 20 हजार रुपये प्रती किलोपर्यंत उडी घेतली होती. मात्र आता या दरांमध्ये तब्बल 1.93 लाख रुपयांची घसरण झाली आहे. तर सोन्याचे सर्वोच्च दर 1 लाख 93 हजारांवर पोहचले होते. हे दर आज 43 हजारांहून अधिकने स्वस्त झाल्याचं दिसत आहे. 

अंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत

17 फेब्रुवारी रोजी अंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याची स्पॉट प्राइज प्रती औंस 4920 ते 4950 अमेरिकी डॉलर्सदरम्यान होती. तर चांदीचा दर प्रती औंस 74 ते 75 अमेरिकी डॉलर्स इतका होता. मंगळवारी झालेल्या पडझडीमुळे सोनं आणि चांदीचे दर या आठवड्याभरातील सर्वात खालच्या स्तराला पोहोचले आहेत. डॉलर अधिक मजबूत झाल्याने ही पडझड झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

ईटीएफमध्येही दिसू शकते पडझड

शेअर बाजाराच्या तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोनं आणि चांदीच्या दरांमध्ये अचानक पडझड झाल्याने बुधवारी शेअर बाजारामध्ये सोनं-चांदी ईटीएफच्या दरांवर परिणाम होऊ शकतो. मंगळवारीही सोनं-चांदीच्या ईटीएफमध्ये घसरण दिसून आली. मंगळवारी सोनं-चांदीच्या ईटीएफचे दर 3 टक्क्यांनी पडले. विक्रमी दरांवरुन पडलेल्या दरांचा विचार केला तर चांदीच्या ईटीएफमध्ये 40 टक्क्यांची पडझड झाली आहे. तर सोन्याच्या ईटीएफमधील घसरण ही 18 टक्क्यांची आहे.

(टीप - सोनं, चांदीमध्ये गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या आर्थिक सल्लागारांची मदत घ्या. येथील माहिती समान्य आकडेवारीवर अवलंबून असून 'झी 24 तास' कोणत्याही प्रकारे कोणालाही प्रोमोट करत नाही.)

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

