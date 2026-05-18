/Gold Silver Prices Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सुखावणारी बातमी, सोन्याचे भाव कोसळले! चांदी 4000 रुपयांनी स्वस्त; जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Price Fall Today 18 May: आज सकाळी सकाळी सराफा बाजारात मोठा उलटफेर बघायला मिळत आहे. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या किमतीला धक्का बसला असून चांदीची चमकही कमी झाली आहे.
Gold Silver Price Today 18 May: सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे सोने आणि चांदीच्या किमतींवर मोठा दबाव आहे. मिडल ईस्टमध्ये अमेरिके आणि इराणमधील तणाव अजूनही कमी झाल्याचे दिसत नाही. ट्रंपच्या हालचालींमुळे युद्धाची शक्यता वाढल्याचे संकेत आंतरराष्ट्रीय बाजारात दिसत आहेत. याचा थेट परिणाम क्रूड ऑइलच्या किमतीत वाढ आणि सोने-चांदीच्या किमतीमध्ये घसरण म्हणून दिसून येत आहे. सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने सुमारे 40 डॉलर प्रति औंस नी कमी होऊन 4,500 डॉलर प्रति औंसच्या जवळ पोहोचले. चांदीही जवळजवळ 2.5 डॉलर प्रति औंस नी कमी होऊन 75 डॉलर प्रति औंसवर आली. या घटांचा परिणाम फक्त जागतिक बाजारातच नाही तर भारतीय बाजारावरही जाणवू शकतो, अशी तज्ज्ञांची मते आहेत.
भारत सरकारने याआधीच सोने आणि चांदीच्या आयातीवर कस्टम ड्यूटी वाढवली होती. आधी ही ड्यूटी 6% होती, पण आता ती 15% करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सुरुवातीला सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये जोरदार वाढ झाली होती. परंतु, जागतिक बाजारातील तणाव आणि डॉलरच्या बदलाच्या परिस्थितीमुळे त्यानंतर किंचित घसरण झाली आहे.
24 कॅरेट सोने: ₹1,58,210 प्रति 10 ग्रॅम
23 कॅरेट सोने: ₹1,57,526 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने: ₹1,44,874 प्रति 10 ग्रॅम
चांदी: ₹2,68,500 प्रति किलो
शुक्रवारी बंद झालेल्या बाजारात सोन्याचा भाव वरखाली राहिला, तर चांदीत थोडी घसरण झाली. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की जागतिक बाजारातील अशा तणावाच्या परिस्थितीमुळे येत्या काही दिवसांत देशांतर्गत बाजारातही सोने आणि चांदीच्या किमतीत चढ-उतार दिसू शकतो. विशेषतः, अमेरिके-इराण तणाव, मिडल ईस्टमधील परिस्थिती आणि जागतिक क्रूड ऑइलच्या किमतींचा सरळ परिणाम सोने आणि चांदीवर होत असल्याचे नोंदवले गेले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आणि खरेदीदारांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.
सरकारच्या उपाययोजनांमुळे डॉलरच्या बदल आणि विदेशी बाजाराच्या हालचालींचा थेट प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु, जागतिक स्तरावरील परिस्थिती अनिश्चित असल्यामुळे या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये काही फेरफार अपेक्षित आहेत.