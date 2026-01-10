2026 च्या सुरुवातीलाच सोनं आणि चांदीच्या किमतींचा भडका! 24 तासांत 12,000 रुपयांचा प्रचंड दरवाढ, किंमती वाढण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल?

Gold Silver Price: तीन दिवसांच्या सतत घसरणीनंतर, सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. शुक्रवारी राजधानीच्या सराफा बाजारात चांदी सुमारे 3 टक्केने वाढून 2.50 लाख रुपये प्रति किलोवर पोहोचली, तर सोने 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर मजबूत झाले. तर, देशांतर्गत वायदा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याच्या किंमतीत 1700 रुपयांपेक्षा जास्त वाढ (सोन्याच्या किमतीत वाढ) दिसून आली. तर चांदीमध्ये 12000 रुपयांपेक्षा जास्त वाढ दिसून आली. जागतिक अनिश्चिततेदरम्यान सुरक्षित गुंतवणुकीच्या वाढत्या मागणीमुळे ही वाढ दिसून आली.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर, 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक्सपायरी डेट असलेले सोने 1.25 टक्के वाढून 1,719 रुपये झाले, जे आज प्रति 10 ग्रॅम 1,39,461 रुपये (सोन्याचा दर) वर पोहोचले. ट्रेडिंग सत्रादरम्यान, ते 1,39,490 रुपयांच्या उच्चांकावर आणि 1,37,729 रुपयांचे दर नीचांकी पातळीवर पोहोचले. आदल्या दिवशी ते 1,37,742 रुपयांवर बंद झाले होते.
चांदीच्या किंमतीत 4.94 टक्केची मोठी वाढ झाली आणि ती 12,029 रुपयांवर पोहोचली. चांदीचा दर 2,55,353 रुपयांवर व्यवहार करत होता, जो आजच्या दिवसातील सर्वोच्च पातळी आहे. मागील व्यापार दिवशी चांदीचा भाव 2,43,324 रुपयांवर बंद झाला होता.
ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या मते, चांदीच्या किंमतीत प्रति किलो 6,500 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्याआधी, बाजारात नफा बुकिंग झाल्यामुळे चांदी 12,500 रुपयांनी किंवा सुमारे 5 टक्के घसरून 2,43,500 रुपये प्रति किलो झाली होती. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की बुधवारी चांदीने प्रति किलो 2,56,000 रुपयांची विक्रमी पातळी गाठली होती. सोन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, 99.9 टक्के शुद्धता असलेले सोने 1,200 रुपयांनी वाढून 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाले. मागील सत्रात ते 1,50,500 रुपयांवर होते.
एचडीएफसीचे वरिष्ठ कमोडिटी विश्लेषक सौमिल गांधी म्हणाले की, सोन्याच्या किमतीत वाढ ही नवीन सुरक्षित-निवास मागणी आणि एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) मध्ये सकारात्मक भांडवल प्रवाहामुळे झाली आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, बाजार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराणबाबतच्या इशाऱ्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेतील टॅरिफ-संबंधित बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी गुंतवणूकदार जोखीम टाळण्याच्या धोरणांचा अवलंब करत होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीचा भाव प्रति औंस 76.92 डॉलरवर बंद झाला. दिवसभरात त्यात 4.32 डॉलर (5.53 टक्के) घसरण झाली. प्रति औंस 73.83 डॉलरवर आला.