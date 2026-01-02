Gold Silver Rate Today : चांदीच्या दरात 2 हजार रुपयांची घसरण, सोन्याचा दर स्थिरावर; पाहा आजचा दर किती?

सोने खरेदी करण्यापूर्वी, तुम्ही त्याची किंमत तपासली पाहिजे. तुम्ही तुमच्या शहरातील विविध दुकानांमध्ये चौकशी करू शकता किंवा ज्वेलर्सना कॉल करू शकता. जर आजची किंमत अपडेट केली नसेल, तर अपडेट केलेल्या दिवसाची किंमत सोन्याच्या किमती म्हणून प्रदर्शित केली जाईल. या वर्षी सोन्याच्या किमतीत झालेल्या झपाट्याने झालेल्या वाढीमुळे प्रत्येक गुंतवणूकदाराला आश्चर्य वाटले आहे. आज, वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी, सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. २ जानेवारी रोजी दोन्ही धातू घसरले. तर, आज प्रमुख शहरांमध्ये सोने आणि चांदीचे नवीनतम दर जाणून घेऊया.
2 जानेवारी 2026 रोजी, उत्तर प्रदेशातील लखनौ, नोएडा, गाझियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपूर, कानपूर, वाराणसी, आग्रा आणि इतर शहरांमधील सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ₹१,३१,०४० वर पोहोचली.
जर तुम्ही २२ कॅरेट सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर २२ कॅरेट सोन्याची सध्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ₹१,२४,८०० आहे. आज चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम ₹२,५६,००० आहे.
आजच्या जगात, सोने हे केवळ दागिन्यांचाच नाही तर कठीण काळात एक मजबूत सुरक्षा देखील आहे. परिणामी, लोकांना 2026 मध्ये सोन्याचा दर जाणून घ्यायचा आहे जेणेकरून ते योग्य वेळी खरेदी करू शकतील किंवा गुंतवणूक करू शकतील.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की गुंतवणूकदार महागाई आणि जागतिक जोखमींपासून बचाव करण्यासाठी सोन्याला एक मजबूत मालमत्ता मानतात. या वर्षी, मध्यवर्ती बँकांकडून सतत खरेदी, भू-राजकीय तणाव आणि डॉलर कमकुवत झाल्यामुळे सोन्याची मागणी झपाट्याने वाढली आहे.