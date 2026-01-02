English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Gold Silver Rate Today : चांदीच्या दरात 2 हजार रुपयांची घसरण, सोन्याचा दर स्थिरावर; पाहा आजचा दर किती?

Gold Silver Rate Today : चांदीच्या दरात 2 हजार रुपयांची घसरण, सोन्याचा दर स्थिरावर; पाहा आजचा दर किती?

आज, वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी, सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. 2 जानेवारी रोजी दोन्ही धातू घसरले. तर, आज प्रमुख शहरांमध्ये सोने आणि चांदीचे नवीनतम दर जाणून घेऊया.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 2, 2026, 01:41 PM IST
Gold Silver Rate Today : चांदीच्या दरात 2 हजार रुपयांची घसरण, सोन्याचा दर स्थिरावर; पाहा आजचा दर किती?

सोने खरेदी करण्यापूर्वी, तुम्ही त्याची किंमत तपासली पाहिजे. तुम्ही तुमच्या शहरातील विविध दुकानांमध्ये चौकशी करू शकता किंवा ज्वेलर्सना कॉल करू शकता. जर आजची किंमत अपडेट केली नसेल, तर अपडेट केलेल्या दिवसाची किंमत सोन्याच्या किमती म्हणून प्रदर्शित केली जाईल. या वर्षी सोन्याच्या किमतीत झालेल्या झपाट्याने झालेल्या वाढीमुळे प्रत्येक गुंतवणूकदाराला आश्चर्य वाटले आहे. आज, वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी, सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. २ जानेवारी रोजी दोन्ही धातू घसरले. तर, आज प्रमुख शहरांमध्ये सोने आणि चांदीचे नवीनतम दर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

या शहरांमधील सोन्याचे दर

2 जानेवारी 2026 रोजी, उत्तर प्रदेशातील लखनौ, नोएडा, गाझियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपूर, कानपूर, वाराणसी, आग्रा आणि इतर शहरांमधील सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ₹१,३१,०४० वर पोहोचली.

सोने आणि चांदीची किंमत किती आहे?

जर तुम्ही २२ कॅरेट सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर २२ कॅरेट सोन्याची सध्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ₹१,२४,८०० आहे. आज चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम ₹२,५६,००० आहे.

योग्य वेळी खरेदी

आजच्या जगात, सोने हे केवळ दागिन्यांचाच नाही तर कठीण काळात एक मजबूत सुरक्षा देखील आहे. परिणामी, लोकांना 2026 मध्ये सोन्याचा दर जाणून घ्यायचा आहे जेणेकरून ते योग्य वेळी खरेदी करू शकतील किंवा गुंतवणूक करू शकतील.

सोन्याची मागणी का वाढत आहे?

तज्ञांचे म्हणणे आहे की गुंतवणूकदार महागाई आणि जागतिक जोखमींपासून बचाव करण्यासाठी सोन्याला एक मजबूत मालमत्ता मानतात. या वर्षी, मध्यवर्ती बँकांकडून सतत खरेदी, भू-राजकीय तणाव आणि डॉलर कमकुवत झाल्यामुळे सोन्याची मागणी झपाट्याने वाढली आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
gold priceSilver pricegold price 2 january 2026Gold price today

इतर बातम्या

'उमेदवारी अर्ज मागे घेऊ नका', म्हणत भाजपच्या बंडख...

महाराष्ट्र बातम्या