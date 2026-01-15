English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  • सोन्याचा दर वाढता वाढे, चांदी देखील बेलगाम झाली; पाहा आकाशाला भिडणारे दर

सोन्याचा दर वाढता वाढे, चांदी देखील बेलगाम झाली; पाहा आकाशाला भिडणारे दर

सोन्या चांदीच्या दरात वाढ. दर गगनाला भिडणारे पाहा काय आहे आजचा दर?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 15, 2026, 07:55 PM IST
सोन्याचा दर वाढता वाढे, चांदी देखील बेलगाम झाली; पाहा आकाशाला भिडणारे दर

जागतिक बाजारपेठेतील गोंधळ आणि सुरक्षित संपत्तीच्या वाढत्या मागणीमुळे, सोने आणि चांदीच्या किमती वाढतच आहेत. त्यांच्या किमती गगनाला भिडलेल्या दिसत आहेत. चांदीच्या किमती प्रति किलोग्रॅम ₹२७७,००० पेक्षा जास्त झाल्या आहेत, तर २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमच्या किमती १४२,००० पर्यंत पोहोचल्या आहेत. या चढ-उतारांसोबतच मोठी वाढही झाली आहे. आता भारतीय बाजारपेठेतील सोने आणि चांदीच्या सध्याच्या किमती जाणून घेऊया. आम्ही तुम्हाला प्रति किलोग्रॅम चांदीच्या किमतीसह २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेट सोन्याच्या किमती देत ​​आहोत. एक ग्रॅम सोने खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला किती पैसे द्यावे लागतील हे देखील आम्ही शोधू.

सोन्याच्या किमती वाढतात

ताज्या अपडेट्सनुसार, सोन्याच्या किमती वाढत आहेत. 13 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 140284 रुपये होती, जी आता दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त वाढून 142151 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाली आहे. दरम्यान, 22 कॅरेट सोन्याची किंमत सध्या 130086 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. 18 कॅरेट सोन्याची किंमत 106511 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. मागील दिवसाच्या किमतींपेक्षा या सर्व किमती लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत.

चांदीच्या किमतीत जास्त वाढ

सोन्यापेक्षाही चांदीच्या किमती वेगाने वाढत आहेत. 13 जानेवारी ते 14 जानेवारी दरम्यान चांदीच्या किमतीत प्रति किलोग्रॅम 13000 रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली. 13 जानेवारी रोजी चांदीची किंमत 263032 रुपये प्रति किलोग्रॅम होती, जी आता 277512 रुपये प्रति किलोग्रॅम झाली आहे. 15 जानेवारीसाठी अपडेट अद्याप प्रलंबित आहे.

1 ग्रॅम सोन्याची किंमत किती आहे?

आता 1 ग्रॅम सोन्याच्या किमतीबद्दल बोलूया. 15 जानेवारी रोजी, देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये/राज्यांमध्ये त्याची किंमत थोडीशी चढ-उतार होऊ शकते. एकूणच, भारतात एक ग्रॅम सोन्याची किंमत 14300 ते 14400 रुपयांच्या दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे. ही किंमत 24 कॅरेट सोन्यासाठी आहे. दरम्यान, जर आपण 22 कॅरेट सोन्याच्या किमतीचा विचार केला तर, एक ग्रॅम सोन्याची किंमत सुमारे 13000 ते 13300 रुपये असेल. 18 कॅरेट सोन्यासाठी, प्रति ग्रॅम किंमत 10600 ते 10700 रुपयांच्या दरम्यान आहे.

हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की वर नमूद केलेल्या सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये जीएसटी आणि उत्पादन शुल्क समाविष्ट नाही. एकदा हे समाविष्ट केले की, सोन्या-चांदीच्या किमतीत फरक असू शकतो. अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या शहरातील अधिकृत/नोंदणीकृत दागिन्यांच्या दुकानाचा देखील सल्ला घेऊ शकता. ते सोन्या-चांदीच्या किमती, जीएसटी आणि मेकिंग चार्जेससह प्रदान करतील.

