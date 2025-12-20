Gold Silver Price : सोन्याचा विक्रमी उच्चांक घसरला, 3 दिवसांत सोन्याचा दरात मोठी घसरण; पाहा आजचा दर?

गेल्या काही सत्रांमध्ये देशांतर्गत सोन्याच्या किमतीने वाढ थांबवली आहे. डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया मजबूत झाल्यामुळे, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोन्याचे दर ₹१135999या सर्वकालीन उच्चांकावरून ₹134206 प्रति 10 ग्रॅमवर आले आहेत. गेल्या तीन व्यापार सत्रांमध्ये सोन्याच्या किमती जवळजवळ ₹1000 ने कमी झाल्या आहेत.
सराफा बाजारात सोन्याच्या किमतींबद्दल सांगायचे तर, शनिवार, 20 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोने प्रति 10 ग्रॅम सुमारे ₹134180 वर व्यवहार करत होते, तर 22 कॅरेट सोने प्रति 10 ग्रॅम सुमारे ₹123000 वर व्यवहार करत होते. चांदीचे दर प्रति किलो ₹214000 च्या आसपास आहेत.
ख्रिसमस जवळ येत असल्याने, गुंतवणूकदारांना प्रश्न पडला आहे की शुक्रवारच्या बाजार बंद होण्यापूर्वी दिसणारी सुधारणा पुढील आठवड्यातही सुरू राहील की शॉर्ट-सेलर्सकडून नफा मिळवण्याची मागणी होती.
तज्ज्ञांच्या मते, सोन्याच्या किमतीतील ही घसरण प्रामुख्याने देशांतर्गत कारणांमुळे आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 91.07 या विक्रमी नीचांकी पातळीवरून 89.59 वर आला आहे. येस वेल्थचे संचालक अनुज गुप्ता यांच्या मते, बँक ऑफ जपानने व्याजदर वाढवण्याच्या निर्णयामुळे डॉलरवर दबाव वाढला आहे, ज्याचा थेट फायदा भारतीय रुपयाला झाला आहे आणि सोन्याची वाढ थांबली आहे.
जागतिक पातळीवर, COMEX वर सोने $43330 च्या जवळ एका अरुंद श्रेणीत व्यवहार करत आहे. LKP सिक्युरिटीजच्या मते, रुपयाच्या मजबूतीमुळे देशांतर्गत तेजीची शक्यता मर्यादित झाली आहे.
किंमती घसरल्या असल्या तरी, तज्ञ अजूनही सोन्याच्या भविष्याबद्दल उत्साही आहेत. केडिया अॅडव्हायझरीनुसार, जोपर्यंत एमसीएक्सवर सोने 132000 रुपयांच्या वर आणि चांदी 203000 रुपयांच्या वर राहते, तोपर्यंत कोणतीही मोठी घसरण खरेदीची संधी म्हणून पाहिली पाहिजे.
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर सोने 135000 रुपयांच्या पातळी ओलांडले तर ते लवकरच 137000 ते 140000रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने 4400 डॉलर्सच्या वर बंद झाले तर ते 4500 डॉलर्सच्या दिशेने जाऊ शकते.
अमेरिकेच्या सीपीआय डेटामध्ये मंदी आल्यानंतर, बाजार आता फेडरल रिझर्व्हकडून नजीकच्या भविष्यात व्याजदरात कपात करण्याची अपेक्षा करत आहे. याव्यतिरिक्त, युक्रेन युद्ध आणि व्हेनेझुएलाच्या तेल निर्यातीवरून वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे सुरक्षित-निवास मालमत्ता म्हणून सोन्याची मागणी वाढली आहे.
या वर्षी आतापर्यंत सोन्याने जवळपास 65% परतावा दिला आहे, जो 1979 नंतरचा सर्वोत्तम कामगिरी आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की रुपयाच्या घसरणीमुळे अल्पावधीत सोन्यावर दबाव येऊ शकतो, परंतु दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी ही घसरण त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये सोने जोडण्याची चांगली संधी असू शकते.