Gold-Silver Price Today: आली खरेदी करण्याची योग्य वेळ? 4 एप्रिल रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात बदल; जाणून घ्या आजचे भाव

What are Gold Silver Price Today April 4, 2026: 4 एप्रिल 2026 रोजी भारतात सोने आणि चांदीच्या किंमतीत मोठा बदल पाहायला मिळाला. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि इतर मोठ्या शहरांमध्ये 24K, 22K आणि 18K सोने यांचे दर अद्यतनित झाले. जागतिक राजकारण, विशेषतः ईरान आणि इस्रायल-अमेरिका संघर्षाचा परिणाम ह्या धातूंच्या किमतीवर दिसून येतो आहे.
Add Zee News as a Preferred Source
किमतीत उतार-चढाव
GoodReturns नुसार, 24-कॅरेट सोने प्रति 10 ग्रॅम ₹1,51,080 पर्यंत पोहोचले. परंतु इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार गुरुवारी बाजार बंद होताना 24K सोने ₹146,608 प्रति 10 ग्रॅम पर्यंत खाली आले. शुक्रवार हा गुड फ्रायडे आणि शनिवार-रविवारी साप्ताहिक सुट्टी असल्यामुळे बाजार बंद राहणार आहे, त्यामुळे ह्या दर तीन दिवसांसाठी लागू राहतील.
IBJA नुसार 4 एप्रिल 2026 रोजी सोनेची सध्याची किम्मत अशी आहे:
सोने (प्रति 10 ग्रॅम)
- 24 कॅरेट : ₹146,608
- 23 कॅरेट: ₹146,021
- 22 कॅरेट: ₹134,293
- 18 कॅरेट: ₹109,956
- 14 कॅरेट: ₹85,766
प्रमुख शहरांतील सोने दर (प्रति 10 ग्रॅम)
- दिल्ली | ₹151,080 24K | ₹138,500 22K | ₹113,350 18K
- मुंबई | ₹150,930 24K | ₹138,350 22K | ₹113,200 18K
- कोलकाता | ₹150,930 24K | ₹138,350 22K | ₹113,200 18K
- चेन्नई | ₹151,090 24K | ₹138,500 22K | ₹115,450 18K
- लखनऊ | ₹151,080 24K | ₹138,500 22K | ₹113,350 18K
- मेरठ | ₹151,080 24K | ₹138,500 22K | ₹113,350 18K
- नोएडा | ₹151,080 24K | ₹138,500 22K | ₹113,350 18K
- गुरुग्राम | ₹151,080 24K | ₹138,500 22K | ₹113,350 18K
- चंडीगढ़ | ₹151,080 24K | ₹138,500 22K | ₹113,350 18K
- जयपुर | ₹151,080 24K | ₹138,500 22K | ₹113,350 18K
- अहमदाबाद | ₹150,980 24K | ₹138,400 22K | ₹113,250 18K
- सूरत | ₹150,980 24K | ₹138,400 22K | ₹113,250 18K
- वडोदरा | ₹150,980 24K | ₹138,400 22K | ₹113,250 18K
- पुणे | ₹150,930 24K | ₹138,350 22K | ₹113,200 18K
- नागपूर | ₹150,930 24K | ₹138,350 22K | ₹113,200 18K
- नासिक | ₹150,960 24K | ₹138,380 22K | ₹113,230 18K
- बैंगलोर | ₹150,930 24K | ₹138,350 22K | ₹113,200 18K
- हैदराबाद | ₹150,930 24K | ₹138,350 22K | ₹113,200 18K
किंमतीत सतत बदल
चांदीच्या किमतींमध्येही उतार-चढाव सुरू आहे. IBJA नुसार गुरुवारी बाजार बंद होताना चांदीचा भाव ₹227,813 प्रति किलो होता. शुक्रवार आणि शनिवार-रविवारी बाजार बंद असल्यामुळे हा दर तीन दिवसांसाठी लागू राहील.
चांदी दर:
- दिल्ली | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- मुंबई | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- कोलकाता | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- चेन्नई | ₹2,550 10g | ₹25,500 100g | ₹2,55,000 1kg
- लखनऊ | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- मेरठ | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- नोएडा | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- गुरुग्राम | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- चंडीगढ़ | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- जयपुर | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- अहमदाबाद | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- सूरत | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- वडोदरा | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- पुणे | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- नागपूर | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- नासिक | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- बैंगलोर | ₹2,500 10g | ₹25,000 100g | ₹2,50,000 1kg
- हैदराबाद | ₹2,550 10g | ₹25,500 100g | ₹2,55,000 1kg
सोने-चांदीची नवीनतम किंमत कशी पाहाल?
IBJA सरकारी सुट्ट्या, शनिवार आणि रविवार वगळता दर रोज अपडेट करते. सोने आणि चांदीचे रिटेल प्राइस आपल्याला मोबाईलवर लगेच पाहायला मिळू शकतात. यासाठी 8955664433 वर मिस्ड कॉल द्या; काही क्षणांत SMS द्वारे संपूर्ण माहिती आपल्या फोनवर येईल.
बाजाराचे अंदाज
गेल्या काही दिवसांत सोने आणि चांदीच्या किंमतीत मोठा उतार-चढाव पाहायला मिळाला. जागतिक राजकारण आणि युद्धाचा परिणाम ह्या धातूंवर दिसतो आहे. म्हणूनच, खरेदी करण्यापूर्वी बाजाराची स्थिती आणि भविष्यातील अंदाज तपासणे महत्त्वाचे आहे.