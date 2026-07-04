/Gold Silver Price Today: सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी उसळी; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींचा परिणाम देशांतर्गत सराफा बाजारावरही दिसून येत असून, सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये आज मोठी वाढ झाली आहे. अमेरिकन डॉलरमधील घसरण, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वाढलेला कल यामुळे मौल्यवान धातूंच्या दरांनी पुन्हा विक्रमी पातळी गाठली आहे. लग्नसराईचा हंगाम आणि सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी हा दरवाढीचा धक्का मानला जात आहे. त्यामुळे आज खरेदीचा विचार करत असाल, तर आपल्या शहरातील ताजे दर तपासूनच निर्णय घेण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.
(टीप: वरील दरांमध्ये जीएसटी, मेकिंग चार्ज आणि इतर स्थानिक शुल्कांचा समावेश नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदीवेळी शहरानुसार आणि ज्वेलर्सनुसार किंमतींमध्ये काही प्रमाणात फरक असू शकतो.)
अमेरिकेतील अपेक्षेपेक्षा कमकुवत रोजगार आकडेवारी आणि डॉलरमधील घसरण यामुळे जागतिक बाजारात सोन्याला मोठा आधार मिळाला आहे. त्याचबरोबर विविध देशांच्या केंद्रीय बँकांकडून सुरू असलेली सोन्याची खरेदी आणि जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणावामुळेही मौल्यवान धातूंमध्ये गुंतवणूक वाढत आहे. याच कारणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्ड आणि स्पॉट सिल्व्हरच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा दर उच्चांकावर पोहोचला आहे. चांदीच्या किमतीतही मोठी वाढ झाल्याने ग्राहकांसह सराफा व्यावसायिकांवरही त्याचा परिणाम होत आहे.