Gold Silver Price Today: आठवड्यात सोन्याच्या दरात 2860, तर चांदीच्या 5000 ची वाढ; आजचे सोने-चांदीचे दर जाणून घ्या

Gold Silver Price Today, 05 April 2026: संपूर्ण आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या दरात सातत्याने चढ-उतार दिसून आले आहेत. आजचा दर नेमका काय आहे याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 5, 2026, 10:08 AM IST
What are Gold Silver Price Today April 5, 2026: 5 एप्रिल 2026 रोजी सोने आणि चांदीच्या दरांबाबत महत्त्वाची घडामोड पाहायला मिळाली आहे. गेल्या एका आठवड्यात या दोन्ही मौल्यवान धातूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार झाले, मात्र एकूण चित्र पाहता दरात वाढच नोंदवली गेली आहे. रविवारी बाजार बंद असल्यामुळे आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) आणि आंतरराष्ट्रीय कमोडिटी मार्केट (Comex) वर व्यवहार होत नाहीत. तरीही, अलीकडील दर लक्षात घेऊनच खरेदीचा निर्णय घेणे योग्य ठरते.

आठवड्यात फक्त चारच दिवस सुरु होता बाजार 

या आठवड्यात फक्त चार दिवसच बाजार सुरू होता. गुरुवारी, 3 एप्रिल रोजी शेवटच्या दिवशी MCX वर सोन्याचा दर ₹1,49,650 प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला, तर चांदी ₹2,32,600 प्रति किलोवर स्थिरावली. याच्या तुलनेत मागील आठवड्यात (27 मार्च) सोन्याचा दर ₹1,47,270 आणि चांदी ₹2,27,750 इतका होता. म्हणजेच, एका आठवड्यात सोन्यात सुमारे ₹2,380 ची वाढ झाली, तर चांदी जवळपास ₹4,850 ने महागली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातही अशीच तेजी दिसून आली. Comex वर सोन्याच्या किमतीत सुमारे $213 प्रति औंस वाढ झाली, तर चांदीत $3.4 ची वाढ नोंदवली गेली. या वाढीमुळे जागतिक पातळीवरही गुंतवणूकदारांचे लक्ष पुन्हा सोन्या-चांदीकडे वळले आहे.

आठवडाभरातील दरवाढ

गेल्या आठवड्यात फक्त चारच दिवस व्यवहार झाले. गुरुवारी (3 एप्रिल) बाजार बंद होताना:

  • सोने: ₹1,49,650 प्रति 10 ग्रॅम
  • चांदी: ₹2,32,600 प्रति किलो

तर याच्या आधीच्या आठवड्यात:

  • सोने: ₹1,47,270 प्रति 10 ग्रॅम
  • चांदी: ₹2,27,750 प्रति किलो

यावरून पाहता:

  • सोन्याच्या दरात सुमारे ₹2,380 ची वाढ
  • चांदीत जवळपास ₹4,850 ची वाढ

आंतरराष्ट्रीय बाजारातही तेजी दिसून आली:

  • सोने सुमारे $213 प्रति औंसने वाढले
  • चांदीत $3.4 ची वाढ झाली

आजचे ताजे प्रमुख शहरांमध्ये  सोन्याचे दर काय? 

दिल्ली:

24 कॅरेट – ₹1,51,080 / 10 ग्रॅम
22 कॅरेट – ₹1,38,500 / 10 ग्रॅम

मुंबई व कोलकाता:

24 कॅरेट – ₹1,50,930
22 कॅरेट – ₹1,38,350

चेन्नई:

24 कॅरेट – ₹1,52,180
22 कॅरेट – ₹1,39,500

पुणे व बेंगळुरू:

24 कॅरेट – ₹1,50,930
22 कॅरेट – ₹1,38,350

आजचे चांदीचे दर काय? 

चांदीच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. सध्या चांदीचा दर ₹2,50,000 प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे. काही दिवसांपूर्वी हा दर ₹2,37,000 च्या आसपास होता. यावरून बाजारातील अस्थिरता स्पष्ट दिसून येते.

दराच्या बदलाचे कारण काय? 

या दरवाढीमागे जागतिक राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. विशेषतः अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराणसंदर्भातील बदलत्या विधानांमुळे बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर झाला आणि अप्रत्यक्षपणे सोने-चांदीच्या दरांवरही झाला. त्यामुळे येत्या काळातही या दरांमध्ये चढ-उतार सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

