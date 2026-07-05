/Gold Price Today: विकेंडला सोने महाग झाले आहे की स्वस्त? जाणून घ्या रविवारचे तुमच्या शहरातील नवीन दर

Gold Rate Today on 05 July 2026: जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा तेजी दिसून आली आहे. गेल्या सात दिवसांत सोन्याच्या दरात तब्बल ₹2,780 प्रति 10 ग्रॅम वाढ झाली असून, चांदीनेही ₹10,000 प्रति किलोची झेप घेतली आहे. जून महिन्यात किंमतींमध्ये काहीशी नरमाई दिसल्यानंतर जुलैच्या सुरुवातीलाच मौल्यवान धातूंनी पुन्हा वेग पकडला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसह दागिने खरेदी करणाऱ्यांचेही लक्ष सोन्या-चांदीच्या दरांकडे लागले आहे.
भारतातील MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) वर शनिवार आणि रविवारी व्यवहार होत नसल्याने शुक्रवारी बंद झालेलाच दर रविवारी ग्राह्य धरला जातो. त्यानुसार, 5 जुलै 2026 रोजी एमसीएक्सवरील सोन्याचा दर ₹1,47,378 प्रति 10 ग्रॅम इतका आहे.
दरम्यान, IBJA (इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन) देखील शनिवार-रविवारी नवीन दर जाहीर करत नाही. त्यांच्या शेवटच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार:
दिल्ली
22 कॅरेट: ₹1,34,650 प्रति 10 ग्रॅम
24 कॅरेट: ₹1,46,880 प्रति 10 ग्रॅम
मुंबई
22 कॅरेट: ₹1,34,500 प्रति 10 ग्रॅम
24 कॅरेट: ₹1,46,730 प्रति 10 ग्रॅम
अहमदाबाद
22 कॅरेट: ₹1,34,550 प्रति 10 ग्रॅम
24 कॅरेट: ₹1,46,780 प्रति 10 ग्रॅम
चेन्नई
22 कॅरेट: ₹1,37,000 प्रति 10 ग्रॅम
24 कॅरेट: ₹1,49,460 प्रति 10 ग्रॅम
कोलकाता
22 कॅरेट: ₹1,34,500 प्रति 10 ग्रॅम
24 कॅरेट: ₹1,46,730 प्रति 10 ग्रॅम
हैदराबाद
22 कॅरेट: ₹1,34,500 प्रति 10 ग्रॅम
24 कॅरेट: ₹1,46,730 प्रति 10 ग्रॅम
जयपूर
22 कॅरेट: ₹1,34,650 प्रति 10 ग्रॅम
24 कॅरेट: ₹1,46,880 प्रति 10 ग्रॅम
भोपाळ
22 कॅरेट: ₹1,34,550 प्रति 10 ग्रॅम
24 कॅरेट: ₹1,46,780 प्रति 10 ग्रॅम
लखनऊ
22 कॅरेट: ₹1,34,650 प्रति 10 ग्रॅम
24 कॅरेट: ₹1,46,880 प्रति 10 ग्रॅम
चंदीगड
22 कॅरेट: ₹1,34,650 प्रति 10 ग्रॅम
24 कॅरेट: ₹1,46,880 प्रति 10 ग्रॅम
सोन्याप्रमाणेच चांदीच्या किंमतीतही या आठवड्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या सात दिवसांत चांदी ₹10,000 प्रति किलोने महागली असून, 5 जुलै रोजी तिचा दर ₹2,50,000 प्रति किलो इतका आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट सिल्व्हरचा भाव सुमारे 62.45 डॉलर प्रति औंसवर व्यवहार करत आहे. देशांतर्गत बाजारात सोन्या-चांदीच्या किंमतींवर जागतिक घडामोडी, डॉलरचा प्रभाव, गुंतवणुकीची मागणी आणि औद्योगिक वापर या घटकांचा मोठा परिणाम होत असल्याने सध्या चांदीतही तेजी कायम असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.