/Gold Silver Rates Today: सोन्याने पुन्हा घेतली भरारी, चांदीच्या दरात घसरण; तुमच्या शहरातील आजचे भाव जाणून घ्या

सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचालींचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावरही दिसून येत असून आज सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे, तर चांदीच्या किमतीत किंचित घसरण नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे दागिने खरेदी करण्याचा किंवा गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्यांसाठी आजचे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात काय स्थिती?
आंतरराष्ट्रीय कमॉडिटी बाजार Comex मध्ये सोन्याच्या किमतीत तेजी कायम आहे. सकाळच्या व्यवहारात सोन्याचा दर 0.47 टक्क्यांनी वाढून 4,325 डॉलर प्रति औंस इतका झाला. दुसरीकडे, चांदीच्या दरात 0.12 टक्क्यांची घसरण होऊन ती 62.215 डॉलर प्रति औंस या पातळीवर व्यवहार करत होती.
भारतातील आजचे सोने-चांदीचे दर
देशांतर्गत बाजारातही सोन्याच्या किमती वाढल्या आहेत.
- 24 कॅरेट सोने: सुमारे ₹1,49,100 प्रति 10 ग्रॅम
- 22 कॅरेट सोने: सुमारे ₹1,36,675 प्रति 10 ग्रॅम
- 18 कॅरेट सोने: सुमारे ₹1,11,825 प्रति 10 ग्रॅम
- चांदी: सुमारे ₹2,27,990 प्रति किलो
प्रमुख शहरांतील सोन्याचे आणि चांदीचे दर
- नवी दिल्ली: 24K – ₹1,48,710 | 22K – ₹1,36,318 | 18K – ₹1,11,340 | चांदी – ₹2,27,330 प्रति किलो
- मुंबई: 24K – ₹1,48,360 | 22K – ₹1,36,413 | 18K – ₹1,10,520 | चांदी – ₹2,26,310 प्रति किलो
- पटणा: 24K – ₹1,47,290 | 22K – ₹1,36,349 | 18K – ₹1,11,468 | चांदी – ₹2,27,190 प्रति किलो
- जयपूर: 24K – ₹1,49,340 | 22K – ₹1,35,395 | 18K – ₹1,11,505 | चांदी – ₹2,25,450 प्रति किलो
- कानपूर: 24K – ₹1,48,517 | 22K – ₹1,36,181 | 18K – ₹1,11,110 | चांदी – ₹2,26,920 प्रति किलो
- लखनऊ: 24K – ₹1,49,470 | 22K – ₹1,35,181 | 18K – ₹1,11,603 | चांदी – ₹2,27,150 प्रति किलो
- भोपाळ: 24K – ₹1,48,880 | 22K – ₹1,36,557 | 18K – ₹1,10,910 | चांदी – ₹2,27,550 प्रति किलो
मागील सत्रात चांदीत मोठी उसळी
अखिल भारतीय सराफा संघाच्या माहितीनुसार, मागील व्यवहारात चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. चांदीचा भाव तब्बल ₹6,200 ने वाढून ₹2,32,700 प्रति किलो या जवळपास महिनाभरातील उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता. त्याआधीच्या सत्रात हा दर ₹2,26,500 प्रति किलो होता. जागतिक बाजारातही स्पॉट सिल्व्हरच्या किमतीत 3 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली होती.
विविध दर्जाच्या चांदीचे दर
- सिल्व्हर 999 फाईन: ₹2,29,150 प्रति किलो | ₹6,496 प्रति औंस | ₹2,673 प्रति तोळा
- सिल्व्हर 925 स्टर्लिंग: ₹2,11,964 प्रति किलो | ₹6,009 प्रति औंस | ₹2,472 प्रति तोळा
- सिल्व्हर 900 कॉईन: ₹2,06,235 प्रति किलो | ₹5,847 प्रति औंस | ₹2,405 प्रति तोळा
- सिल्व्हर 800 जर्मन: ₹1,83,320 प्रति किलो | ₹5,197 प्रति औंस | ₹2,138 प्रति तोळा