/Gold-Silver Rate: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक बातमी

Gold-Silver Price Today on 6 June 2026: सोने आणि चांदी खरेदीचा विचार करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींचा परिणाम देशांतर्गत सराफा बाजारावर दिसून आला असून, सोने आणि चांदीच्या दरात लक्षणीय घसरण नोंदवण्यात आली आहे. आठवड्याच्या अखेरीस मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये मोठी पडझड झाल्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
शुक्रवारी देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किमतींमध्ये प्रति १० ग्रॅम सुमारे १,६०० ते १,८५० रुपयांपर्यंत घट झाली. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून विक्रमी पातळीवर पोहोचलेल्या सोन्याच्या दरांना ब्रेक लागला आहे. शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशी सराफा बाजार बंद असल्याने हेच दर कायम राहण्याची शक्यता आहे.
सोन्याबरोबरच चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे. देशातील किरकोळ बाजारात चांदीचा दर प्रति किलो सुमारे ₹2.75 लाख ते ₹2.80 लाखांच्या दरम्यान आहे. काही शहरांमध्ये एका दिवसात चांदीच्या दरात तब्बल ₹4,000 ते ₹5,800 प्रति किलो इतकी घट नोंदवण्यात आली.
अमेरिकेतील मजबूत रोजगार आकडे
अमेरिकेत अपेक्षेपेक्षा अधिक नवीन रोजगारनिर्मिती झाल्याचे आकडे समोर आल्यानंतर तेथील अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीची शक्यता कमी झाली असून गुंतवणूकदारांनी सोन्यातील गुंतवणूक कमी करण्यास सुरुवात केली आहे.
डॉलरची वाढती ताकद
अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्याने जागतिक बाजारात सोन्या-चांदीवरील दबाव वाढला आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमती घसरल्या असून त्याचा परिणाम भारतीय बाजारावरही झाला आहे.
जागतिक तणावात घट
मध्य पूर्वेतील तणाव कमी होण्याची शक्यता आणि संघर्षविरामाच्या चर्चांमुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोन्याची मागणी काहीशी कमी झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी नफा वसुलीकडे कल वाढवला आहे.
गेल्या काही महिन्यांत सातत्याने वाढलेल्या दरांनंतर प्रथमच मोठी घसरण पाहायला मिळत असल्याने दागिने खरेदी करणारे आणि गुंतवणूकदार यांच्यासाठी ही संधी मानली जात आहे. मात्र जागतिक आर्थिक घडामोडींवर पुढील दरांचा कल अवलंबून राहणार आहे.