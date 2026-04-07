CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
Gold Silver Price Today: सोन्याचे भाव स्वस्त, चांदिचीही चमक कमी झाली; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

Gold-Silver Rate Today on  07 April 2026: अमेरिका-इराण युद्ध आणि भारत सरकारने आयात दर कमी करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे आज सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली. मुख्य शहरांमधील आजचे सोने-चांदीचे दर जाणून घेऊयात..

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 7, 2026, 10:21 AM IST
What are Gold Silver Price Today  April 07, 2026: आज मंगळवार, ७ एप्रिल रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात थोडी घसरण दिसून आली आहे. दोन दिवस स्थिर राहिल्यानंतर आता सोन्याची चमक थोडी कमी झाली आहे, तर चांदीचे दरही खाली आले आहेत. जागतिक स्तरावर वाढलेला तणाव आणि भारत सरकारने बेस इम्पोर्ट प्राइस कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय याचा थेट परिणाम बाजारावर झाला आहे.

राजधानीसह अनेक शहरांमध्ये सोन्याचे दर घसरले

राजधानी दिल्लीमध्ये आज २४ कॅरेट आणि २२ कॅरेट सोन्याच्या दरात किंचित बदल दिसला. मागील दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोनं सुमारे ₹२८० ने स्वस्त झालं आहे, तर २२ कॅरेट सोन्यातही ₹२६० पर्यंत घट झाली आहे.

आजचे सोन्याचे दर काय? 

आज देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याच्या किमतीत हलकी घसरण दिसून आली आहे. खाली १० ग्रॅमसाठी २४, २२ आणि १८ कॅरेट सोन्याचे दर दिले आहेत:

  • दिल्ली – 24 कॅरेट ₹1,50,800 | 22 कॅरेट ₹1,38,240 | 18 कॅरेट ₹1,13,130
  • मुंबई – 24 कॅरेट ₹1,50,650 | 22 कॅरेट ₹1,38,090 | 18 कॅरेट ₹1,12,980
  • कोलकाता – 24 कॅरेट ₹1,50,650 | 22 कॅरेट ₹1,38,090 | 18 कॅरेट ₹1,12,980
  • चेन्नई – 24 कॅरेट ₹1,52,630 | 22 कॅरेट ₹1,39,910 | 18 कॅरेट ₹1,16,710
  • बेंगळुरू – 24 कॅरेट ₹1,50,650 | 22 कॅरेट ₹1,38,090 | 18 कॅरेट ₹1,12,980
  • हैदराबाद – 24 कॅरेट ₹1,50,650 | 22 कॅरेट ₹1,38,090 | 18 कॅरेट ₹1,12,980
  • लखनऊ – 24 कॅरेट ₹1,50,800 | 22 कॅरेट ₹1,38,240 | 18 कॅरेट ₹1,13,130
  • पटना – 24 कॅरेट ₹1,50,700 | 22 कॅरेट ₹1,38,140 | 18 कॅरेट ₹1,13,030
  • जयपूर – 24 कॅरेट ₹1,50,800 | 22 कॅरेट ₹1,38,240 | 18 कॅरेट ₹1,13,130
  • अहमदाबाद – 24 कॅरेट ₹1,50,700 | 22 कॅरेट ₹1,38,140 | 18 कॅरेट ₹1,13,030

आजचे चांदीचे दर (प्रति किलो) काय?

  • दिल्ली – ₹2,49,900
  • मुंबई – ₹2,49,900
  • अहमदाबाद – ₹2,49,900
  • चेन्नई – ₹2,60,100
  • कोलकाता – ₹2,49,100
  • हैदराबाद – ₹2,60,100
  • जयपूर – ₹2,49,900
  • भोपाल – ₹2,49,900
  • लखनऊ – ₹2,49,900
  • चंदीगड – ₹2,49,900

 सध्या चेन्नई आणि हैदराबादमध्ये चांदीचे दर सर्वाधिक आहेत.

जागतिक घडामोडींचा परिणाम

सोनं-चांदीच्या दरांवर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा मोठा प्रभाव पडतो. सध्या पश्चिम आशियातील तणाव, विशेषतः इराण आणि अमेरिका यांच्यातील परिस्थितीमुळे बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे. डॉलर मजबूत झाल्यानेही सोने-चांदीवर दबाव निर्माण झाला आहे. याशिवाय, भारत सरकारने सोने आणि चांदीच्या इम्पोर्ट प्राइस मध्ये कपात केली आहे. यामुळे ज्वेलरी कंपन्यांचा खर्च कमी होईल आणि भविष्यात दरांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

पुढे काय?

तज्ञांच्या मते, येणाऱ्या काळात काही महत्त्वाचे आर्थिक निर्देशांक जसे की GDP, महागाई (CPI), PCE इंडेक्स आणि सर्व्हिस PMI यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया च्या धोरणात्मक निर्णयांचाही बाजारावर प्रभाव पडू शकतो.

सध्या सोने आणि चांदीचे दर थोडे कमी झाले असले तरी जागतिक परिस्थिती आणि आर्थिक घडामोडींमुळे पुढील काळात मोठे चढ-उतार पाहायला मिळू शकतात. त्यामुळे गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

 

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

