Gold Silver Price Today: सोन्याचे भाव स्वस्त, चांदिचीही चमक कमी झाली; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

What are Gold Silver Price Today April 07, 2026: आज मंगळवार, ७ एप्रिल रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात थोडी घसरण दिसून आली आहे. दोन दिवस स्थिर राहिल्यानंतर आता सोन्याची चमक थोडी कमी झाली आहे, तर चांदीचे दरही खाली आले आहेत. जागतिक स्तरावर वाढलेला तणाव आणि भारत सरकारने बेस इम्पोर्ट प्राइस कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय याचा थेट परिणाम बाजारावर झाला आहे.
राजधानी दिल्लीमध्ये आज २४ कॅरेट आणि २२ कॅरेट सोन्याच्या दरात किंचित बदल दिसला. मागील दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोनं सुमारे ₹२८० ने स्वस्त झालं आहे, तर २२ कॅरेट सोन्यातही ₹२६० पर्यंत घट झाली आहे.
आज देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याच्या किमतीत हलकी घसरण दिसून आली आहे. खाली १० ग्रॅमसाठी २४, २२ आणि १८ कॅरेट सोन्याचे दर दिले आहेत:
सध्या चेन्नई आणि हैदराबादमध्ये चांदीचे दर सर्वाधिक आहेत.
सोनं-चांदीच्या दरांवर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा मोठा प्रभाव पडतो. सध्या पश्चिम आशियातील तणाव, विशेषतः इराण आणि अमेरिका यांच्यातील परिस्थितीमुळे बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे. डॉलर मजबूत झाल्यानेही सोने-चांदीवर दबाव निर्माण झाला आहे. याशिवाय, भारत सरकारने सोने आणि चांदीच्या इम्पोर्ट प्राइस मध्ये कपात केली आहे. यामुळे ज्वेलरी कंपन्यांचा खर्च कमी होईल आणि भविष्यात दरांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
तज्ञांच्या मते, येणाऱ्या काळात काही महत्त्वाचे आर्थिक निर्देशांक जसे की GDP, महागाई (CPI), PCE इंडेक्स आणि सर्व्हिस PMI यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया च्या धोरणात्मक निर्णयांचाही बाजारावर प्रभाव पडू शकतो.
सध्या सोने आणि चांदीचे दर थोडे कमी झाले असले तरी जागतिक परिस्थिती आणि आर्थिक घडामोडींमुळे पुढील काळात मोठे चढ-उतार पाहायला मिळू शकतात. त्यामुळे गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.