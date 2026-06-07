/Gold-Silver Price Today: विक्रमी उच्चांकावरून घसरून 2,48,201 रुपयांवर आला चांदीचा दर, जाणून घ्या आजचा सोन्या-चांदीचे भाव

Gold Silver Price Today 7 June 2026 : जागतिक बाजारातील चढ-उतार आणि कमोडिटी मार्केटमधील दबावामुळे सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये मोठी घट नोंदवली जात आहे. यंदा सुरुवातीला उच्चांक गाठल्यानंतर आता दोन्ही धातूंच्या किमतींमध्ये सातत्याने घसरण दिसून येत आहे.
MCX बाजारातील आकडेवारीनुसार सोने आणि विशेषतः चांदीमध्ये या आठवड्यात लक्षणीय घसरण झाली आहे. शुक्रवारी बाजार बंद होताना सोने 2.47% घसरून ₹1,55,600 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले, तर चांदी 6.27% घसरून ₹2,48,201 प्रति किलोवर आली. जागतिक COMEX बाजारातही घसरण दिसून आली असून सोने 3.35% नी घसरून $4,353.90 प्रति औंस आणि चांदी 8.08% नी घसरून $67.995 प्रति औंसवर स्थिरावली.
या वर्षी 29 जानेवारी 2026 रोजी सोने-चांदीने सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत:
सध्याच्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण आहे.
IBJA च्या माहितीनुसार 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,54,238 प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास स्थिरावला आहे. जागतिक तणाव आणि मध्यपूर्वेतील घडामोडींवर पुढील आठवड्यातही बाजारावर दबाव राहू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.