Gold Silver Price Today : युद्धविरामादरम्यान सोने-चांदीचे भाव वाढले की कमी झाले? जाणून घ्या आजचे नवीन दर

What are Gold Silver Price Today April 08, 2026: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या युद्धविरामामुळे जागतिक बाजारात मोठी उलथापालथ झाली आहे. या घडामोडीनंतर गुंतवणूकदारांचे मत झपाट्याने बदले आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय मानल्या जाणाऱ्या सोने-चांदीची जोरदार खरेदी सुरू झाली. परिणामी, या दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ दिसून आली आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा केल्यानंतर बाजाराला मोठा दिलासा मिळाला. या घोषणेनंतर स्पॉट गोल्डमध्ये 2% पेक्षा जास्त वाढ झाली, तर गोल्ड फ्युचर्समध्येही सुमारे 3% तेजी दिसली. चांदीच्या किमतींमध्ये तर 4-5% पर्यंत उडी नोंदवली गेली. युद्धाच्या भीतीतून बाहेर पडत असताना गुंतवणूकदारांनी पुन्हा सोन्याकडे सुरक्षित पर्याय म्हणून पाहायला सुरुवात केली आहे.
गेल्या काही दिवसांत होर्मुज सामुद्रधुनी बंद होण्याच्या भीतीमुळे तेलाच्या किमती वाढल्या होत्या आणि जागतिक महागाईचा धोका वाढला होता. या परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी काही प्रमाणात नफा वसूल केला होता. मात्र आता युद्धविरामामुळे परिस्थिती स्थिर होण्याची आशा निर्माण झाल्याने पुन्हा एकदा सोन्यात गुंतवणूक वाढताना दिसते आहे.
सोने हे पारंपरिकदृष्ट्या सुरक्षित गुंतवणुकीचे साधन मानले जाते. युद्ध, राजकीय तणाव किंवा आर्थिक अनिश्चितता अशा काळात गुंतवणूकदार आपले पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी सोन्याकडे वळतात. अमेरिका-इराण तणाव वाढल्यानंतर होर्मुज सामुद्रधुनी बंद होण्याची भीती निर्माण झाली होती, ज्यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली होती आणि महागाईचा धोका वाढला होता. या परिस्थितीत काही गुंतवणूकदारांनी नफा सुरक्षित करण्यासाठी विक्री केली होती, परंतु आता युद्धविरामामुळे पुन्हा खरेदी वाढताना दिसते आहे.
सोने दर (प्रति 10 ग्रॅम अंदाजे)
मुंबई
24K: ₹1,49,000 – ₹1,63,000
22K: ₹1,36,000 – ₹1,49,000
दिल्ली
24K: ₹1,49,990 (≈ ₹14,999 प्रति ग्रॅम)
22K: ₹1,37,500 (≈ ₹13,750 प्रति ग्रॅम)
चेन्नई
24K: ₹1,48,000 – ₹1,50,000
22K: ₹1,36,000
बेंगळुरू / हैदराबाद
24K: ₹1,45,000 – ₹1,46,000
22K: ₹1,33,000 – ₹1,35,000
कोलकाता / अहमदाबाद / पुणे
24K: ~₹1,45,000 – ₹1,49,000
22K: ~₹1,33,000 – ₹1,37,000
भारतभर सरासरी 24K सोने ~₹14,900 प्रति ग्रॅमच्या आसपास आहे
भारत सरासरी:
₹250 प्रति ग्रॅम
₹2,50,000 प्रति किलो
दिल्ली / मुंबई / इतर मेट्रो: ₹2.4 लाख – ₹2.5 लाख प्रति किलो
युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये 15-16% पर्यंत घसरण झाली आहे. पुरवठा सुरळीत होण्याची शक्यता वाढल्याने इंधन दरांवरील दबाव कमी झाला आहे. याचा सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारावरही दिसून आला असून अमेरिकन आणि जागतिक निर्देशांकांमध्ये तेजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हा युद्धविराम तात्पुरता असल्याने बाजार अजूनही पूर्णपणे स्थिर नाही. जर पुन्हा तणाव वाढला किंवा पुरवठ्यात अडथळे आले, तर सोने-चांदीच्या किमतींमध्ये पुन्हा मोठे चढ-उतार दिसू शकतात. सध्या मात्र गुंतवणूकदारांचा कल सुरक्षित मालमत्तांकडे आहे आणि त्यामुळे सोन्याला मजबूत आधार मिळत आहे.