/Gold-Silver Price: आज खरेदी करायचं की नाही सोनं-चांदी? जाणून घ्या आजचा तुमच्या शहरातील दर

Gold Silver Price Today 08 June 2026: देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये घसरणीचा कल कायम आहे. जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि गुंतवणूकदारांची सावध भूमिका यामुळे मौल्यवान धातूंवर दबाव कायम असल्याचे चित्र दिसत आहे. कमोडिटी बाजार बंद असला तरी दागिने बाजारात नरमाईचे संकेत कायम आहेत.
मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) वर सोन्याच्या वायदा व्यवहारांमध्ये मोठी घसरण नोंदवण्यात आली. ३ जुलै २०२६ च्या गोल्ड कॉन्ट्रॅक्टमध्ये सुमारे ६.२७ टक्क्यांची घसरण झाली असून व्यवहार ₹2,64,796 या पातळीवर बंद झाले. शनिवार आणि रविवारी एमसीएक्स बंद असल्याने सध्या हेच दर बाजारातील संदर्भ भाव म्हणून पाहिले जात आहेत. सराफा बाजारातील उपलब्ध माहितीनुसार, बाजार बंद होताना २४ कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹1,54,238 प्रति १० ग्रॅम इतका नोंदवण्यात आला. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला घसरणीचा ट्रेंड कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जागतिक बाजारातही सोन्याच्या किमतींमध्ये कमजोरी दिसून येत आहे. हाजिर सोन्याचा दर सुमारे 4,470.79 डॉलर प्रति औंसच्या आसपास व्यवहार करत आहे. अमेरिका-इराण संबंधांबाबतची अनिश्चितता, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव आणि व्याजदर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता यामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीबाबत सावध झाले आहेत.
सोन्याबरोबरच चांदीच्या किमतींवरही दबाव कायम आहे. औद्योगिक मागणीतील चढ-उतार आणि जागतिक बाजारातील संकेतांचा परिणाम चांदीच्या दरांवर होत आहे. चांदीचा दर सध्या ₹2,74,900 प्रति किलोच्या आसपास आहे. यापूर्वी दिल्लीच्या सराफा बाजारात एका दिवसात चांदी ₹5,000 ने स्वस्त होऊन ₹2,60,700 प्रति किलोवर आली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात हाजिर चांदीचा दर 72.89 डॉलर प्रति औंस आहे.
24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम)
22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम)
18 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम)
सध्या जागतिक घडामोडी आणि आर्थिक धोरणांवरील अनिश्चिततेमुळे सोन्या-चांदीच्या बाजारात अस्थिरता कायम असून आगामी दिवसांतही दरांमध्ये चढ-उतार सुरू राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.