Gold Silver Price Today: आज घसरले सोन्याचे दर! चांदीच्या किंमतीत वाढ; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे आजचे भाव

Gold-Silver Rate Today on 09 April 2026: तुम्ही आज सोने-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत आहात का? तर त्याआधी जाणून घ्या की आजचा सोने-चांदीचा भाव वाढला आहे की कमी झाला आहे

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 9, 2026, 11:43 AM IST
What are Gold Silver Price Today  April 09, 2026: जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे आज सोन्याच्या किमतीत थोडी घसरण दिसून आली आहे. लेबनानमधील इजरायलवर हल्ल्यांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे, ज्याचा थेट परिणाम सोन्याच्या दरांवर पडला आहे. अमेरिका-ईरान संघर्षावर नियंत्रण ठेवण्याच्या शक्यतांमध्ये घट झाल्याने आणि होर्मुज जलडमर्याद्रीमार्ग उघडण्याच्या अपेक्षांवरही दबाव निर्माण झाला आहे. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईची भीती वाढली आहे आणि यामुळे अमेरिकेतील US Fed कडून कडक धोरणाची शक्यता देखील वाढली आहे. यामुळे सोने-चांदीच्या दरात बदल झाला आहे. 

भारतातील सोने (Gold Rate Today)

24 कॅरेट सोने: 15,148 रुपये प्रति ग्रॅम (कालच्या तुलनेत 234 रुपये कमी)
22 कॅरेट सोने: 13,885 रुपये प्रति ग्रॅम (कालच्या तुलनेत 215 रुपये कमी)
18 कॅरेट सोने: 11,361 रुपये प्रति ग्रॅम (कालच्या तुलनेत 176 रुपये कमी)

१० ग्रॅमसाठी:

24 कॅरेट सोने: 1,51,480 रुपये (कालच्या तुलनेत 2,340 रुपये कमी)
22 कॅरेट सोने: 1,38,850 रुपये (कालच्या तुलनेत 2,150 रुपये कमी)

MCX वर आज सोन्याचा भाव 1,50,647 रुपये प्रति 10 ग्रॅम वरून सुरू झाला. परंतु, खरेदीदारांनी निचले स्तर पाहत ताबडतोब खरेदी केली आणि सुरुवातीच्या घसरल्यावर लगेच 1,51,000 रुपयांपेक्षा जास्त पोहोचला. तरीही, भारतातील सोन्याची किंमत सुमारे 0.50% कमी आहे.

प्रमुख शहरांनिहाय सोन्याचे आजचे भाव (10 ग्रॅमसाठी)

  • दिल्ली: 22 कॅरेट – 1,41,160 ₹ | 24 कॅरेट – 1,53,980 ₹
  • मुंबई: 22 कॅरेट – 1,41,010 ₹ | 24 कॅरेट – 1,53,830 ₹
  • अहमदाबाद: 22 कॅरेट – 1,41,060 ₹ | 24 कॅरेट – 1,53,880 ₹
  • चेन्नई: 22 कॅरेट – 1,42,010 ₹ | 24 कॅरेट – 1,54,920 ₹
  • कोलकाता: 22 कॅरेट – 1,41,010 ₹ | 24 कॅरेट – 1,53,830 ₹
  • हैदराबाद: 22 कॅरेट – 1,41,010 ₹ | 24 कॅरेट – 1,53,830 ₹
  • जयपूर: 22 कॅरेट – 1,41,160 ₹ | 24 कॅरेट – 1,53,980 ₹
  • भोपाल: 22 कॅरेट – 1,41,060 ₹ | 24 कॅरेट – 1,53,880 ₹
  • लखनऊ: 22 कॅरेट – 1,41,160 ₹ | 24 कॅरेट – 1,53,980 ₹
  • चंडीगढ: 22 कॅरेट – 1,41,160 ₹ | 24 कॅरेट – 1,53,980 ₹

चांदीची आजची किंमत

दुसरी महागडी धातू चांदी देखील आज किंमतीत वाढ झाली आहे. 9 एप्रिल सकाळी चांदीचे भाव 2,60,100 रुपये प्रति किलो वर पोहोचले आहेत. दिल्लीतील सराफा बाजारात काल चांदी 2,51,000 रुपये प्रति किलो होती, म्हणजे सुमारे 5% वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीचा हाजिर भाव 77.33 डॉलर्स प्रति औंस आहे. या वर्षाच्या जानेवारीत देशात चांदीची किंमत 4 लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाली होती.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

