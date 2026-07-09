/Gold Silver Price: सोने आणि चांदीची चमक फिकी पडली? खरेदीची आहे योग्य वेळ? जाणून घ्या सोन्या-चांदीचे आजचे दर

अमेरिका-इराण तणाव वाढला असला तरी त्याचा अपेक्षित परिणाम सोन्याच्या दरांवर दिसून आलेला नाही. उलट, ९ जुलै २०२६ रोजी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने व चांदीच्या किमतीत लक्षणीय घसरण नोंदवण्यात आली. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक (Federal Reserve) व्याजदर कपातीबाबत अद्याप सकारात्मक संकेत देत नसल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये सावध भूमिका दिसून येत आहे.
फेडच्या भूमिकेचा बाजारावर परिणाम
फेडरल रिझर्व्हच्या ताज्या FOMC बैठकीच्या नोंदींमध्ये महागाई अजूनही २ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे व्याजदर तातडीने कमी करण्याऐवजी ते अधिक काळ उच्च पातळीवर ठेवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. या संकेतांमुळे सोन्यासारख्या सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायांवर दबाव वाढला.
सामान्यतः युद्ध किंवा भू-राजकीय तणाव वाढला की सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी वाढते. मात्र, यावेळी चित्र वेगळे आहे. अमेरिका-इराण संबंध पुन्हा ताणले गेल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतीत ५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असून ब्रेंट क्रूड ७८ डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहे. तेल महागल्याने जागतिक महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, त्यामुळे फेड व्याजदर कपात लांबणीवर टाकू शकते. याच कारणामुळे सोन्या-चांदीच्या दरांवर दबाव निर्माण झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय आणि MCX बाजारातील स्थिती
आंतरराष्ट्रीय Comex बाजारात सोन्याच्या किमतीत सुमारे ०.३७ टक्क्यांची घसरण झाली, तर चांदीचे दर ०.८५ टक्क्यांनी खाली आले. देशांतर्गत MCX वर सोने सुमारे ₹१.४३ ते ₹१.४४ लाख प्रति १० ग्रॅम, तर चांदी ₹२.२३ ते ₹२.२५ लाख प्रति किलो या दरम्यान व्यवहार करत होती.
भारतातील आजचे सोन्याचे दर
- 24 कॅरेट – 1 ग्रॅम: ₹14,386 | 10 ग्रॅम: ₹1,43,860 | 100 ग्रॅम: ₹14,38,600 | 1 किलो: ₹1,43,86,000 | 1 औंस: ₹4,07,836 | 1 तोळा: ₹1,67,796
- 22 कॅरेट – 1 ग्रॅम: ₹13,187 | 10 ग्रॅम: ₹1,31,872 | 100 ग्रॅम: ₹13,18,717 | 1 किलो: ₹1,31,87,167 | 1 औंस: ₹3,73,850 | 1 तोळा: ₹1,53,813
- 20 कॅरेट – 1 ग्रॅम: ₹11,988 | 10 ग्रॅम: ₹1,19,883 | 100 ग्रॅम: ₹11,98,833 | 1 किलो: ₹1,19,88,333 | 1 औंस: ₹3,39,864 | 1 तोळा: ₹1,39,830
- 18 कॅरेट – 1 ग्रॅम: ₹10,790 | 10 ग्रॅम: ₹1,07,895 | 100 ग्रॅम: ₹10,78,950 | 1 किलो: ₹1,07,89,500 | 1 औंस: ₹3,05,877 | 1 तोळा: ₹1,25,847
- 16 कॅरेट – 1 ग्रॅम: ₹9,591 | 10 ग्रॅम: ₹95,907 | 100 ग्रॅम: ₹9,59,067 | 1 किलो: ₹95,90,667 | 1 औंस: ₹2,71,891 | 1 तोळा: ₹1,11,864
- 14 कॅरेट – 1 ग्रॅम: ₹8,392 | 10 ग्रॅम: ₹83,918 | 100 ग्रॅम: ₹8,39,183 | 1 किलो: ₹83,91,833 | 1 औंस: ₹2,37,904 | 1 तोळा: ₹97,881
- 12 कॅरेट – 1 ग्रॅम: ₹7,193 | 10 ग्रॅम: ₹71,930 | 100 ग्रॅम: ₹7,19,300 | 1 किलो: ₹71,93,000 | 1 औंस: ₹2,03,918 | 1 तोळा: ₹83,898
- 10 कॅरेट – 1 ग्रॅम: ₹5,994 | 10 ग्रॅम: ₹59,942 | 100 ग्रॅम: ₹5,99,417 | 1 किलो: ₹59,94,167 | 1 औंस: ₹1,69,932 | 1 तोळा: ₹69,915
प्रमुख शहरांतील २४ आणि २२ कॅरेट सोन्याचे दर (प्रति १० ग्रॅम)
- नवी दिल्ली – 24 कॅरेट: ₹1,43,360 | 22 कॅरेट: ₹1,31,413
- मुंबई – 24 कॅरेट: ₹1,43,600 | 22 कॅरेट: ₹1,31,633
- कोलकाता – 24 कॅरेट: ₹1,43,410 | 22 कॅरेट: ₹1,31,459
- चेन्नई – 24 कॅरेट: ₹1,44,020 | 22 कॅरेट: ₹1,32,018
- बेंगळुरू – 24 कॅरेट: ₹1,43,720 | 22 कॅरेट: ₹1,31,743
- हैदराबाद – 24 कॅरेट: ₹1,43,830 | 22 कॅरेट: ₹1,31,800
भारतातील आजचे चांदीचे दर (९ जुलै २०२६)
- 999 शुद्ध चांदी – 1 ग्रॅम: ₹223 | 10 ग्रॅम: ₹2,227 | 100 ग्रॅम: ₹22,270 | 1 किलो: ₹2,22,700 | 1 औंस: ₹6,313 | 1 तोळा: ₹2,598
- 925 स्टर्लिंग सिल्व्हर – 1 ग्रॅम: ₹206 | 10 ग्रॅम: ₹2,060 | 100 ग्रॅम: ₹20,600 | 1 किलो: ₹2,05,998 | 1 औंस: ₹5,840 | 1 तोळा: ₹2,403
- 900 कॉईन सिल्व्हर – 1 ग्रॅम: ₹200 | 10 ग्रॅम: ₹2,004 | 100 ग्रॅम: ₹20,043 | 1 किलो: ₹2,00,430 | 1 औंस: ₹5,682 | 1 तोळा: ₹2,338
- 800 जर्मन सिल्व्हर – 1 ग्रॅम: ₹178 | 10 ग्रॅम: ₹1,782 | 100 ग्रॅम: ₹17,816 | 1 किलो: ₹1,78,160 | 1 औंस: ₹5,051 | 1 तोळा: ₹2,078