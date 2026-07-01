/Gold Silver Price Today: जुलैच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याला मोठी घसरण, चांदीही स्वस्त; खरेदीची हीच योग्य वेळ? जाणून घ्या दर

जुलै महिन्याची सुरुवात सराफा बाजारासाठी दिलासादायक ठरली आहे. १ जुलै २०२६ रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली असून, गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने वाढणाऱ्या किंमतींना अखेर ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे दागिने खरेदी करणारे आणि गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्यांसाठी ही संधी फायदेशीर ठरू शकते.
आजच्या दरानुसार २४ कॅरेट सोन्याच्या किंमतीत सुमारे ₹९०० प्रति १० ग्रॅम इतकी घट झाली आहे. त्याचबरोबर २२ कॅरेट सोन्याचे दरही ₹७०० ते ₹८०० पर्यंत कमी झाले आहेत. याशिवाय चांदीच्या दरातही प्रति किलो सुमारे ₹२,००० ची घसरण झाली आहे.
नवी दिल्ली
२४ कॅरेट सोने (१० ग्रॅम): ₹१,४१,२१०
२२ कॅरेट सोने (१० ग्रॅम): ₹१,२९,४४३
१८ कॅरेट सोने (१० ग्रॅम): ₹१,०५,९०८
चांदी (१ किलो): ₹२,२३,८१०
मुंबई
२४ कॅरेट सोने (१० ग्रॅम): ₹१,४१,२००
२२ कॅरेट सोने (१० ग्रॅम): ₹१,२९,४३३
१८ कॅरेट सोने (१० ग्रॅम): ₹१,०५,९००
चांदी (१ किलो): ₹२,२३,८३०
पटणा
२४ कॅरेट सोने (१० ग्रॅम): ₹१,४१,०३०
२२ कॅरेट सोने (१० ग्रॅम): ₹१,२९,२७८
१८ कॅरेट सोने (१० ग्रॅम): ₹१,०५,७७३
चांदी (१ किलो): ₹२,२२,८२०
जयपूर
२४ कॅरेट सोने (१० ग्रॅम): ₹१,४१,०९०
२२ कॅरेट सोने (१० ग्रॅम): ₹१,२९,३३३
१८ कॅरेट सोने (१० ग्रॅम): ₹१,०५,८१८
चांदी (१ किलो): ₹२,२३,९१०
कानपूर
२४ कॅरेट सोने (१० ग्रॅम): ₹१,४१,१४०
२२ कॅरेट सोने (१० ग्रॅम): ₹१,२९,३७८
१८ कॅरेट सोने (१० ग्रॅम): ₹१,०५,८५५
चांदी (१ किलो): ₹२,२३,३४४
सोन्याच्या दरात झालेली ही घसरण दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी तसेच लग्नसराईसाठी दागिने खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक मानली जात आहे. मात्र, गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना बाजारातील पुढील हालचाली आणि दरांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींचा परिणाम सराफा बाजारावर दिसून येत आहे. डॉलर मजबूत होणे, व्याजदरांबाबतची अनिश्चितता आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील चढ-उतार यामुळे मौल्यवान धातूंवर दबाव वाढला आहे. त्याचबरोबर आयात शुल्कातील बदल आणि देशांतर्गत मागणीत झालेली काहीशी घट यामुळेही सोने-चांदीच्या दरात नरमाई दिसून येत आहे.