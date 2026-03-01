English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
Gold, Silver Price Today, 1 March 2026: अमेरिका-इराण युद्धामुळे सोन्याच्या दराचा भडका! किती हजारांनी महाग झालं सोने-चांदी?

Gold Price Today in India 1 March 2026: सोने आणि चांदीच्या किमती पुन्हा वाढल्या आहेत. 1 मार्च रोजी अमेरिका-इराण युद्धामुळे (Iran Israel war) सोन्याच्या दराचा भडका उडालेला बघायला मिळत आहे. चला आजचे सोने-चांदीचे दर जाणून घ्या   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 1, 2026, 09:16 AM IST
What are the Gold-Silver Rates Today: देशात १ मार्च २०२६ रोजी सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा जोरदार वाढ नोंदवली आहे. वाढत्या आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळणाऱ्या गुंतवणूकदारांमुळे सोन्याच्या किंमती विक्रमी पातळीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या आहेत. गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹16,871 प्रति ग्रॅमपर्यंत गेला असून २२ कॅरेट सोने ₹15,463 प्रति ग्रॅम आणि १८ कॅरेट सोने ₹12,653 प्रति ग्रॅमवर व्यवहार करत आहे. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज म्हणजेच MCX वर १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याचा दर अंदाजे ₹1,61,580 इतका नोंदवला गेला.

जागतिक पातळीवर तणाव वाढला की... 

जागतिक पातळीवर तणाव वाढला की गुंतवणूकदार शेअर बाजार किंवा क्रिप्टोसारख्या जोखमीच्या गुंतवणुकीतून पैसे काढून सोन्याकडे वळतात. विशेषतः अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे सोन्याची मागणी वाढल्याचे दिसते. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत किंमतींमध्ये आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, काही बाजार विश्लेषकांच्या मते, संघर्ष तीव्र झाल्यास सोन्याच्या दरात मोठी झेप घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिवसभरातच दरांमध्ये मोठी वाढ नोंदवली गेली असून, परिस्थिती गंभीर राहिली तर सोने दीर्घकालीन पातळीवर आणखी उच्चांक गाठू शकते.

सोने‑चांदीचे दर (शहरानुसार) आहेत 

 सोने (Gold) — शहरानुसार दर (₹/10g)

(सकाळी 6:00 वाजता लागू दर — दरांमध्ये काही प्रमाणात GST/मेकिंग चार्जेस बदलू शकतात)

मुंबई: ₹1,61,570 (24 कॅरेट), ₹1,48,100 (22 कॅरेट)

दिल्ली: ₹1,61,720 (24 कॅरेट), ₹1,48,250 (22 कॅरेट)

बँगलोर: ₹1,61,620 (24 कॅरेट), ₹1,48,150 (22 कॅरेट)

चेन्नई: ₹1,61,720 (24 कॅरेट), ₹1,48,250 (22 कॅरेट)

कोलकाता: ₹1,61,570 (24 कॅरेट), ₹1,48,100 (22 कॅरेट)

(भारतातील इतर प्रमुख शहरांमध्ये देखील जवळपास हे दर आहेत.)

राष्ट्रीय सरासरी दरानुसार:

24 कॅरेट ₹1,54,527 प्रति 10g

22 कॅरेट ₹1,41,649 प्रति 10g

18 कॅरेट ₹1,15,895 प्रति 10g

(या दरांमध्ये मागील दिवसाच्या तुलनेत वाढ दिसतेय.)

 चांदी (Silver)  दर (₹/kg)

भारतात आज चांदीचा सरासरी दर ₹2,95,000 प्रति किलोग्राम आहे.

10g चांदीचा भाव ₹295 (सरासरी) आणि 1kg ₹2,95,000 इतका नोंदवला गेलेला आहे.

 टिप: फोटोमध्ये दिलेले दर हे सरासरी आणि टॉप शहरांचे अंदाजे भाव आहेत. खरे दर खऱ्या वेळेवर जवळच्या दागिन्यां/सराफा बाजारात थोडेफार बदलू शकतात कारण ते GST, TCS, मेकिंग चार्ज व प्रमाणानुसार बदलतात.

सोन्याचे प्रकार

२४ कॅरेट सोनं: ९९.९% शुद्ध, मुख्यतः गुंतवणूक आणि ताब्यात ठेवण्यासाठी.

२२ कॅरेट सोनं: ९१–९२% शुद्ध, दागिन्यांमध्ये सर्वाधिक वापरले जाते.

१८ कॅरेट सोनं: ७५% शुद्ध, दागिने कमी किंमतीत बनवण्यासाठी वापरतात.

 चांदी

रोजच्या व्यवहारात ९९.९% शुद्ध चांदी वापरली जाते.

चांदीचा दर सोन्यापेक्षा जास्त अस्थिर असतो, कारण उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर त्याचा वापर होतो.

