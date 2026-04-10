Gold Price Today: राजधानीत सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,38,990 रुपयांवर, चांदीचे भाव वाढले? जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

What are the Gold Price Today on 10 April: देशात सोने-चांदीच्या दरात पुन्हा घसरण पाहायला मिळत आहे. 10 एप्रिलच्या सकाळी राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,51,620 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत खाली आला आहे, तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,38,990 प्रति 10 ग्रॅम आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम आणि गुंतवणूकदारांकडून नफा-वसुलीमुळे बाजारात ही घसरण दिसून आली.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविरामाबाबत अनिश्चितता कायम असल्याने तसेच पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे सोन्याच्या किंमतींवर दबाव निर्माण झाला आहे. होर्मुज सामुद्रधुनीतील हालचाली, टँकर वाहतुकीतील अडथळे आणि युद्धविरामाच्या उल्लंघनाच्या बातम्यांमुळे बाजारातील भावना कमकुवत झाल्याचे दिसते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात हाजिर सोन्याचा दर सुमारे 4,789.67 डॉलर प्रति औंस आहे.
प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर
दिल्ली: 24 कॅरेट – ₹1,51,620 | 22 कॅरेट – ₹1,38,990
मुंबई व कोलकाता: 24 कॅरेट – ₹1,51,470 | 22 कॅरेट – ₹1,38,840
चेन्नई: 24 कॅरेट – ₹1,52,720 | 22 कॅरेट – ₹1,39,990
पुणे व बेंगळुरू: 24 कॅरेट – ₹1,51,470 | 22 कॅरेट – ₹1,38,840
अहमदाबाद, भोपाल: 24 कॅरेट – ₹1,51,520 | 22 कॅरेट – ₹1,38,890
लखनऊ, जयपूर, चंदीगड: 24 कॅरेट – ₹1,51,620 | 22 कॅरेट – ₹1,38,990
चांदीचे दरही घसरले
सोनेप्रमाणेच चांदीच्या दरातही घसरण झाली आहे. 10 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव ₹2,54,900 प्रति किलोपर्यंत खाली आला. यापूर्वीच्या दिवशीही चांदीत मोठी घट नोंदवली गेली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीचा दर सुमारे 76.24 डॉलर प्रति औंस आहे.
एकूणच, देशांतर्गत मागणी-पुरवठा, डॉलरची स्थिती आणि जागतिक तणाव या घटकांचा सोन्या-चांदीच्या दरावर थेट परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.
इतर शहरांतील आजचे सोन्याचे दर (10 एप्रिल)
शहर 22 कॅरेट (₹/10 ग्रॅम) 24 कॅरेट (₹/10 ग्रॅम)
हैदराबाद 1,38,840 1,51,470
जयपूर 1,38,990 1,51,620
भोपाल 1,38,890 1,51,520
लखनऊ 1,38,990 1,51,620
चंदीगड 1,38,990 1,51,620
अहमदाबाद 1,38,890 1,51,520
बेंगळुरू 1,38,840 1,51,470
पुणे 1,38,840 1,51,470
महत्वाची गोष्ट
भारतामध्ये सोन्याचे दर शहरानुसार थोडेफार बदलतात. यामागे स्थानिक कर, वाहतूक खर्च, मागणी-पुरवठा यांसारखे घटक कारणीभूत असतात.