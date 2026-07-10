/Gold Silver Price: सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी वाढ! खरेदीपूर्वी तुमच्या शहरातील 10 जुलै रोजीचा दर तपासा

Gold Silver Price Today: आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहाराच्या दिवशी सराफा बाजारात सोने आणि चांदीच्या दरात पुन्हा वाढ नोंदवण्यात आली आहे. जागतिक बाजारातील घडामोडी, डॉलरच्या विनिमय दरातील बदल आणि देशांतर्गत मागणी यांचा परिणाम मौल्यवान धातूंच्या किमतींवर दिसून येत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसह दागिने खरेदी करणाऱ्यांचेही लक्ष आजच्या दरांकडे लागले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतींमध्ये काहीशी नरमाई दिसून आली असली, तरी देशांतर्गत बाजारात मात्र सोन्याचे दर मजबूत राहिले आहेत. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) वर ऑगस्ट डिलिव्हरीसाठी सोन्याचा भाव सुमारे ₹1.45 लाख प्रति 10 ग्रॅम या पातळीवर व्यवहार करत आहे. त्याचवेळी चांदीच्या दरातही वाढ कायम असून ती सुमारे ₹2.35 लाख प्रति किलो या स्तरावर पोहोचली आहे.
देशातील प्रमुख शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹1.43 लाख ते ₹1.44 लाख प्रति 10 ग्रॅम दरम्यान आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1.31 लाख ते ₹1.32 लाख, तर 18 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1.07 लाख ते ₹1.10 लाख दरम्यान नोंदवला गेला आहे. चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर इतर शहरांच्या तुलनेत काहीसे अधिक आहेत, तर मुंबई, कोलकाता आणि गुवाहाटीमध्ये जवळपास समान दर कायम आहेत.
चांदी (1 किलो): सुमारे ₹2,35,000
बाजार विश्लेषकांच्या मते, मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय तणाव, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि व्याजदरांबाबतची स्थिती यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतींवर दबाव आहे. मात्र भारतातील वाढती मागणी आणि स्थानिक बाजारातील व्यवहारामुळे देशांतर्गत दरांना आधार मिळत आहे. चांदीच्या किमतीतही औद्योगिक मागणी आणि जागतिक संकेतांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे.
दरम्यान, सोने खरेदी करताना केवळ प्रति ग्रॅम किंमत पाहून निर्णय घेऊ नये. दागिन्यांवरील BIS हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज, जीएसटी आणि इतर शुल्कांचा अंतिम बिलावर परिणाम होतो. तसेच शहरानुसार आणि ज्वेलर्सनुसार दरांमध्ये किरकोळ फरक असू शकतो. त्यामुळे खरेदीपूर्वी अधिकृत दरांची खात्री करूनच व्यवहार करणे अधिक फायदेशीर ठरते.