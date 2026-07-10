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Gold Silver Price: सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी वाढ! खरेदीपूर्वी तुमच्या शहरातील 10 जुलै रोजीचा दर तपासा

Gold-Silver Price Today: गेल्या काही दिवसांपासून मौल्यवान धातूंचे दर हे कमी होत होते मात्र आता पुन्हा एकदा भारतीय सराफा बाजारात सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ नोंदवण्यात आली, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या दरात घट आणि चांदीच्या दरात वाढ दिसून आली. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 10, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:02 AM IST
Gold Silver Price: सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी वाढ! खरेदीपूर्वी तुमच्या शहरातील 10 जुलै रोजीचा दर तपासा
Image Credit: Photo Credit: PTI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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Gold Silver Price: सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी वाढ! खरेदीपूर्वी तुमच्या शहरातील 10 जुलै रोजीचा दर तपासा
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